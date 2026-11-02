Танець, який вважали непристойним: чому вальс шокував англійське суспільство

Вальс / © Associated Press

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Коли у 1810-х роках вальс почав з’являтися в англійських бальних залах, реакція тогочасного суспільства була вкрай неоднозначною. Моралісти не просто обурювалися новим танцем — вони були нажахані. На їхню думку, вальс був непристойним, надто сексуальним і навіть огидним, розповіла історикиня та авторка акаунту @history_with_amy Емі Боїнгтон.

Водночас, за словами експертки, тогочасний вальс суттєво відрізнявся від пізнішого вікторіанського чи віденського варіантів, оскільки був значно стриманішим, однак навіть така форма танцю здавалася суспільству епохи Регентства надто сміливою.

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Вальс / © Associated Press

Причина обурення полягала передусім у характері взаємодії між партнерами. Традиційні танці того часу — контрданси, котильйони та менуети — передбачали лише короткочасні дотики руками, танцювання в шеренгах і часту зміну партнерів. Вальс натомість вимагав значно більшої фізичної близькості: кавалер і дама мали триматися за руки і танцювати в тісних обіймах протягом кількох хвилин, іноді чоловік навіть клав руку на талію своєї партнерки. Саме така близькість на танцювальному майданчику здавалася тогочасним моралістам неприпустимою.

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Додаткове обурення викликало й походження танцю. Вважалося, що вальс розвинувся з народних танців Німеччини та Австрії, які виконували селяни. Для англійських моралістів це було ще одним приводом вважати його порушенням усіх правил пристойності. Крім того, вальс давав молодим чоловікам і жінкам більше можливостей для флірту та невимушеного спілкування, що також сприймалося негативно.

Новий танець неодноразово висміювали в пресі і його навіть заборонили в Almack’s — наймоднішому бальному клубі Лондона того часу. Однак у 1814 році вальс усе-таки дозволили там танцювати. Схвалення з боку цього модного клубу та його впливових дам-покровительок стало переломним моментом, бо почав поширюватися повсюди й невдовзі набув надзвичайної популярності.

Так вальс, який спочатку викликав обурення через надмірну близькість партнерів, зрештою став одним із найпопулярніших танців свого часу а у наш час вважається класикою.

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