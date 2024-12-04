Таємний роман і пишне весілля: історія кохання бельгійської королеви Матильди і короля Філіпа

Випадкова зустріч і трирічний роман, який юній Матильді і принцу Філіпу вдалося тримати в таємниці довгий час, закінчився красивим весіллям. 4 грудня 2024 року подружжя святкує 25-ту річницю від дня свого вінчання.

Матильда до зустрічі з майбутнім чоловіком

Королева Матильда / Фото: Associated Press

Матильда Марія Христина Гіслен д'Удекем д'Акоз — таке довге ім'я отримала майбутня бельгійська королева під час народження. Вона з'явилася на світ 20 січня 1973 року. Матильда аж ніяк не проста жінка, її батько — бельгійський граф Патрік Анрі д'Удекем д'Акоз, а мати — польська графиня Анна Марія Коморовська, в дитинстві переїхала до Бельгії. Матильда — старша із п'яти дітей в родині. Вона є далекою родичкою колишньому президенту Польщі Броніславу Коморовському. Росла дівчинка в сімейному маєтку в замку Лосанг в Бастоні.

Матильда отримала освіту в початковій школі в Бастоні, потім навчалася в середній школі Institut de la Vierge Fidèle в Брюсселі, а після цього вивчала логопедію в Institut libre Marie Haps в Брюсселі від 1991 до 1994 року і отримала диплом із відзнакою. Після закінчення навчання вона відкрила власний кабінет, де працювала логопединею від 1995 до 1999 року. Також Матильда захоплювалася психологією, вивчала її в Католицькому університеті Лувена і 2002 року отримала ступінь магістра психології з відзнакою. Не доводиться сумніватися в тому, що, не ставши королевою Бельгії, Матильда б знайшла чим займатися в житті, отримуючи водночас не тільки хорошу зарплату, але і задоволення від професії. Матильда вільно розмовляє французькою, нідерландською, англійською та італійською мовами. Її мати, яка прожила більшу частину свого життя за межами Польщі, не вчила її польської, вважаючи, що в цьому немає необхідності. Тому Матильда знає тільки кілька слів цією мовою.

Королева Матильда / Фото: Associated Press

Коли Матильда познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, їй було 23 роки, а Філіпу — 36. Їхнє знайомство відбулося в 1996 році за грою в теніс. Різниця у віці 13 років не стала на заваді, і між ними зав'язався роман, який тривав три роки. Романтичні стосунки пара тримала в таємниці, тому, коли королівський будинок Бельгії оголосив про заручини принца Філіпа, це стало несподіванкою для багатьох.

Принц Філіп до зустрічі з Матільдою

Принц бельгійський народився 15 квітня 1960 року. Він старший син короля Альберта II і королеви Паоли і двоюрідний брат великого герцога Люксембургу Анрі. У нього є молодша сестра Астрід і молодший брат Лоран.

Принц Філіп став першим принцом Бельгії, який відвідував звичайну школу замість того, щоб отримати традиційну в ті часи домашню освіту. Закінчивши школу, Філіп продовжив вчитися в Королівській військовій академії, ставши випускником 1981 року. Після нетривалої кар'єри в збройних силах принц Філіп повернувся до навчання. Він навчався в Трініті-коледжі Оксфордського університету у Великій Британії, а потім в Стенфордському університеті в США, де отримав ступінь магістра політології. Серед хобі у Філіпа авіабудування, він є пілотом вертольота і має приватний вертоліт. У липні 2013 року спадковий принц став королем Бельгії після зречення від престолу його батька Альберта II.

Весілля королівської пари

Королева Матильда і король Філіп / Фото: Associated Press

Розпис принца Філіпа і Матильди відбувся 4 грудня 1999 року в Брюссельській ратуші, а вінчання — в соборі святого Михайла і святої Гудули. Матильда йшла під вінець у сукні від бельгійського кутюр'є королеви Паоли — Едуарда Вермелья. Це була біла шовкова сукня з фатою з тонкого мережива довжиною 4,5 метра і пальто з крепу. Також наречена одягла старовинну алмазну тіару з королівської колекції. Це було одне з найгучніших весіль, серед гостей на ньому були присутні: принц Вельський Чарльз, князь Монако Альбер II, король Іспанії Філіп, король Норвегії Гаральд, королева Нідерландів Беатрікс і королева Данії Маргрете II.

Після заміжжя Матильда отримала титул принцеси і герцогині Брабантської, який зараз носить її старша спадкова дочка Єлизавета (їй належить в майбутньому стати новою королевою Бельгії).

Королева Матильда і король Філіп з дітьми / Фото: Associated Press

У шлюбі у королівської пари народилося четверо дітей. Старша дочка — принцеса Єлизавета (2001), недавно вступила в ту ж військову академію, де навчався її батько, принц Габріель (2003), принц Еммануель (2005) і молодша донька-принцеса Елеонора (2008).

Після заміжжя королева Матильда більше не працювала логопединею, але її робоча діяльність пов'язана з низкою соціальних проблем, включаючи освіту, бідність, грамотність і становище жінок в суспільстві. Від 2009 року королева Матильда є почесним президентом Unicef ​​Belgium. Вона працює спеціальним представником Всесвітньої організації охорони здоров'я з імунізації. Вона також є почесним президентом Breast International Group, некомерційній організації, яка об'єднує академічні групи з дослідження раку грудей з усього світу. 2001 року вона заснувала Фонд принцеси Матильди (нині Фонд королеви Матильди), який сприяє турботі про вразливих людей і присуджує щорічну премію за добрі справи в певному секторі. А ще Матильда є покровителькою великої кількості благодійних організацій.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

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