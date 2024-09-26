Тепер у них ідеальні зуби: хто із королівських осіб носив брекети

Багато членів британської королівської родини можуть похизуватися ідеальною усмішкою. Чимало їх, включаючи покійну королеву Єлизавету II, носили брекети чи інші ортодонічні системи, які допомогли їм виправити проблеми із зубами.
Якось королева Єлизавета II приїхала на відкриття нового відділення Королівської національної отоларингологічної та стоматологічної лікарень Eastman, де вона зустрілася з дітьми, яким встановлювали брекети. Діти були приємно вражені, побачивши перед собою справжню королеву, а вона розповіла їм історію про те, що в дитинстві також носила спеціальні пристрої, які допомогли її зубам стати рівними та красивими.
Багато її онуків у юності також носили брекети, про них і поговоримо сьогодні.
Принцеси Беатріс та Євгенія
Сьогодні у принцеси Йоркської Беатріс чарівна усмішка, і на фотографіях її часто можна побачити сміливою і щасливо усміхненою. Беатріс носила брекети у підлітковому віці, оскільки у багатьох людей з її формою обличчя спостерігається скупченість передніх зубів. Ймовірно, принцеса мала таку ж проблему. Після того, як брекети зняли, на задній поверхні зубів Беатріс зафіксували дротяний ретейнер, який не давав зубам зміщуватися.
Її молодша сестра принцеса Євгенія також носила брекети приблизно у тому ж віці.
Принци Вільям і Гаррі
Принц Уельський Вільям, як і Беатріс, носить ретейнер і на фотографіях, які доступні, це добре видно, а значить і брекети на його зубах також були свого часу. А його молодшого брата Гаррі фотографували з брекетами під час щорічного сімейного різдвяного походу до церкви 1999 року, йому тоді було 15 років.
Принц Едвард та його син Джеймс
Молодший син королеви Єлизавети II та принца Філіпа теж носив брекети. Ми знайшли його фотографію з юних років, де хлопець широко усміхається, демонструючи залізну брекет-систему на своїх зубах. І його сина Джеймса не оминула ця доля.
Його заскочили з брекетами одного разу під час Ігор Співдружності 2022 року, коли вони з батьком Едвардом ходили на бокс.
Зара Тіндалл
Дочка принцеси Анни свого часу носила для вирівнювання зубів не брекети, а пластину. На фото можна побачити металеву дугу на зубах у Зари. Їй було тоді близько 13-14 років. Зараз Зарі 43 роки та її усмішка має бездоганний вигляд. А все тому, що в юні роки її відвели до ортодонта.
Принцеса Леонор
Старша дочка короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції – принцеса Леонор – носила брекети зовсім нещодавно. Її зуби не були ідеальними у підлітковому віці, але встановлена система вчасно допомогла швидко виправити ситуацію. Зараз Леонор може похизуватися бездоганною усмішкою.
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