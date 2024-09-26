Тепер у них ідеальні зуби: хто із королівських осіб носив брекети

Багато членів британської королівської родини можуть похизуватися ідеальною усмішкою. Чимало їх, включаючи покійну королеву Єлизавету II, носили брекети чи інші ортодонічні системи, які допомогли їм виправити проблеми із зубами.

Якось королева Єлизавета II приїхала на відкриття нового відділення Королівської національної отоларингологічної та стоматологічної лікарень Eastman, де вона зустрілася з дітьми, яким встановлювали брекети. Діти були приємно вражені, побачивши перед собою справжню королеву, а вона розповіла їм історію про те, що в дитинстві також носила спеціальні пристрої, які допомогли її зубам стати рівними та красивими.

Королева Єлизавета II під час відвідування стоматологічної клініки 2020 року / Фото: Getty Images

Багато її онуків у юності також носили брекети, про них і поговоримо сьогодні.

Принцеси Беатріс та Євгенія

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Сьогодні у принцеси Йоркської Беатріс чарівна усмішка, і на фотографіях її часто можна побачити сміливою і щасливо усміхненою. Беатріс носила брекети у підлітковому віці, оскільки у багатьох людей з її формою обличчя спостерігається скупченість передніх зубів. Ймовірно, принцеса мала таку ж проблему. Після того, як брекети зняли, на задній поверхні зубів Беатріс зафіксували дротяний ретейнер, який не давав зубам зміщуватися.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Її молодша сестра принцеса Євгенія також носила брекети приблизно у тому ж віці.

Принци Вільям і Гаррі

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Принц Уельський Вільям, як і Беатріс, носить ретейнер і на фотографіях, які доступні, це добре видно, а значить і брекети на його зубах також були свого часу. А його молодшого брата Гаррі фотографували з брекетами під час щорічного сімейного різдвяного походу до церкви 1999 року, йому тоді було 15 років.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Едвард та його син Джеймс

Принц Едвард / Фото: Getty Images

Молодший син королеви Єлизавети II та принца Філіпа теж носив брекети. Ми знайшли його фотографію з юних років, де хлопець широко усміхається, демонструючи залізну брекет-систему на своїх зубах. І його сина Джеймса не оминула ця доля.

Принц Едвард із сином Джеймсом / Фото: Getty Images

Його заскочили з брекетами одного разу під час Ігор Співдружності 2022 року, коли вони з батьком Едвардом ходили на бокс.

Зара Тіндалл

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Дочка принцеси Анни свого часу носила для вирівнювання зубів не брекети, а пластину. На фото можна побачити металеву дугу на зубах у Зари. Їй було тоді близько 13-14 років. Зараз Зарі 43 роки та її усмішка має бездоганний вигляд. А все тому, що в юні роки її відвели до ортодонта.

Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Старша дочка короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції – принцеса Леонор – носила брекети зовсім нещодавно. Її зуби не були ідеальними у підлітковому віці, але встановлена система вчасно допомогла швидко виправити ситуацію. Зараз Леонор може похизуватися бездоганною усмішкою.

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