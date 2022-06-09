Теплі обійми з Джонні та несподіване підвищення: як адвокатеса Камілла Васкес стала зіркою, вигравши справу актора проти Ембер Герд

9 червня Джонні Депп святкує 59-річчя. І найкращим подарунком до свята стала, мабуть, його перемога в суді над колишньою дружиною Ембер Герд. А стаася ця перемога завдяки злагодженій та професійній роботі команди адвокатів актора, зокрема і Камілли Васкес – 37-річної американки, яка дуже схожа на голлівудську акторку Єву Лонгорію. Про Каміллу сьогодні і поговоримо.

Камілла Васкес найбільш відома своєю роботою з юридичною фірмою Brown Rudnick, що представляє інтереси актора Джонні Деппа у справі про дифамацію, яку він порушив проти своєї колишньої дружини Ембер Герд. Саме вона змогла досягти вироку для ексдружини Деппа у розмірі 15 мільйонів доларів. У середу Камілла відвідала Today Show, щоб детальніше розповісти про цю гучну справу.

Камілла Васкес — адвокатеса Джонні Деппа / Фото: Associated Press

В ефірі Камілла і Бенджамін Чу розповіли, що Джонні Депп був неймовірно щасливий і що він не усміхався так щиро аж шість років, відколи почалися його проблеми з Герд.

Васкес також розкритикувала заяву Ембер Герд про те, що вона програла суд, тому що Депп більш впливовий і популярніший, ніж вона, заявивши, що це "повна брехня", додавши, що присяжним Ембер не подобалася, оскільки вона — на відміну від Джонні — ні за що не брала на себе відповідальність. Депп же відверто визнав, що мав проблеми з алкоголем та наркотиками.

"Для містера Депа це ніколи не стосувалося грошей. Йшлося про відновлення його репутації, і він це зробив", — прокоментувала адвокатеса.

Під час інтерв'ю адвокати Джонні Деппа припустили, що актор може відмовитись від грошей, які йому має виплатити Герд. Тому що акторка не має таких грошей, і її адвокати вже говорять про можливу апеляцію.

Камілла Васкес та Бенджамін Чу — адвокати Джонні Деппа / Фото: Getty Images

За час шеститижневого судового розгляду, внаслідок якого присяжні присудили Деппу 15 мільйонів доларів як компенсацію збитків у його позові про наклеп проти колишньої Ембер Герд, Камілла Васкес і сама стала знаменитістю. Хоча, за її словами, раніше вона була великою шанувальницею Джонні Деппа, особливо любить Камілла його музику, пише Daily Mail.

Команду Деппа очолював Бенджамін Чу, також до неї входило ще дев'ять адвокатів. Але пізніше саме Камілла Васкес стала головною фігурою у справі. Особливо запам'ятався її лютий перехресний допит Ембер Герд та її заключні аргументами перед присяжними, під час яких вона практично "знищила" акторку. Вигравши справу, Камілла стала повноцінною партнеркою фірми Brown Rudnick, про що було зроблено заяву:

Камілла Васкес — адвокатеса Джонні Деппа / Фото: Associated Press

"Ми раді повідомити, що Камілла Васкес стала партнеркою. Вона була ключовим членом судової команди, яка минулого тижня виграла вердикт присяжних для актора Джонні Деппа у його справі щодо дифамації проти колишньої дружини Ембер Герд", — йдеться у заяві.

Голова правління Brown Rudnick Вільям Балдіг зазначив, що юридична фірма зазвичай просуває партнерів після закінчення фінансового року. "Але виступ Камілли під час суду над Джонні Деппом довів, що вона готова зробити наступний крок просто зараз. Ми неймовірно пишаємося нею і з нетерпінням чекаємо на те, чого вона доможеться як наш новий партнер", - заявив він. Сама Камілла з радістю прийняла пропозицію, заявивши: "Я рада, що Brown Rudnick надав мені повну довіру, запросивши мене приєднатися до партнерства".

Камілла Васкес — адвокатеса Джонні Деппа / Фото: Associated Press

У залі суду багато хто звернув увагу на те, як ніжно одне з одним спілкувалися Джонні та Камілла. Це навіть викликало бурхливі чутки про те, що стосунки пари можуть мати більш глибоке коріння, ніж просто стосунки адвокатеси та клієнта. Проте, якщо вірити Вікіпедії, Васкес перебуває у стосунках із 38-річним англійцем Едвардом Овеном, успішним старшим директором WeWork, який здобув освіту в Кембриджі. Папараці бачили пару разом минулого четверга, коли вони виходили з готелю Ritz-Carlton у Вірджинії, неподалік будівлі суду округу Ферфакс, де відбуваися судові засідання.

Камілла Васкес — адвокатеса Джонні Деппа / Фото: Associated Press

Камілла Васкес — адвокатеса Джонні Деппа / Фото: Getty Images

Камілла Васкес — адвокатеса Джонні Деппа / Фото: Getty Images

Сам Джонні Депп нещодавно був помічений фотографами у Бірмінгемі, у Великій Британії, там відбувся його концерт із Джеффом Беком, а також банкет, де Джонні, кажуть, залишав щедрі чайові офіціантам.

Джонні Депп у Бірмінгемі / Фото: Getty Images

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