Тіара "Пальметта": чим особлива весільна прикраса шведської принцеси Софії

Напередодні весілля Софії Гельквіст та принца шведського Карла Філіпа наречена отримала від батьків майбутнього чоловіка – короля Карла Густава та королеви Сільвії – особливого подарунка. Їй піднесли тіару, в якій Софія з'явилася на власному весіллі і після цього виходила в ній незліченну кількість разів.

Що відомо про прикрасу "Пальметта"

Ця універсальна шведська весільна тіара, яка дозволяє її власниці обирати різні камені, які можна прикріпити до кінчиків дев'яти діамантових пальметт, кожна з яких розділена витонченими діамантовими списами і таким чином отримати нібито абсолютно нову діадему.

Тіара "Пальметта" принцеси Софії / Фото: Getty Images

Вважається, що тіару було перероблено з намиста, яке належало королеві Сільвії і яка була подарунком від тайського принца. Його відправили переробити до Таїланду для того, щоб зберегти сюрприз у таємниці. Від того часу, як власницею Palmette стала принцеса Софія 2015 року, вона носила прикрасу з безліччю дорогоцінних каменів від перлів до бірюзи, а також топазом і цитрином.

Виходи принцеси Софії з тіарою з різних каменів

Вперше публіка побачила принцесу з тіарою "Пальметта" на голові у день її весілля з принцом Карлом Філіпом — 13 червня 2015 року. Церемонія вінчання відбулася у церкві Королівського палацу. Софія йшла до вівтаря у сукні від шведського дизайнера Ida Sjöstedt із крепшовку та італійської органзи, а на її голові була діамантова діадема зі смарагдами.

Весілля принца Філіпа и принцеси Софії / Фото: Getty Images

2018 року Софія відвідала з чоловіком галавечерю, влаштовану шведською королівською родиною у зв'язку з державним візитом президента Італії до Королівського палацу Стокгольма. Того вечора принцеса Софія носила свою Palmette з одними діамантами.

Тіара "Пальметта" принцеси Софії / Фото: Getty Images

А того ж року на банкеті з нагоди вручення Нобелівської премії 2018 року в міській ратуші в Стокгольмі принцеса Софія з'явилася в "Пальметті", доповненій перлинним камінням. Це особливо вдалий варіант, тому що перли підходити практично під будь-який образ.

Тіара "Пальметта" принцеси Софії / Фото: Getty Images

Банкети – один із тих заходів у шведській королівській родині, де принцеса Софія з'являється в тіарі. Це 2023 рік, Софія знову носить тіару з діамантами на ювілейному бенкеті під час святкування 50-ї річниці коронації короля Швеції Карла Густава у Королівському палаці у Стокгольмі.

Тіара "Пальметта" принцеси Софії / Фото: Getty Images

У грудні 2024 року принцеса Софія знову повернула тіарі первісний вигляд із смарагдами, з якими вперше з'явилася на своєму весіллі майже десять років тому. Вона була присутня на банкеті з нагоди вручення Нобелівської премії 2024 року у Стокгольмській ратуші.

Тіара "Пальметта" принцеси Софії / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали про заручальну каблучку шведської принцеси Софії, яка виявилася теж дуже особливою.

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