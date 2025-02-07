"Тканину прали багато разів і висмикували нитки": костюмерка розповіла, як створювали образи до фільму "Бріджит Джонс"

До Дня всіх закоханих, 13 лютого, в український прокат вийде четвертий фільм романтичної франшизи про Бріджит Джонс. З цієї нагоди художниця з костюмів Моллі Емма Роу розповіла про образи героїв і про те, як створювалися вбрання для них.

Художниця з костюмів Моллі Емма Роу створила еклектичний стиль, який об’єднує елементи з усіх попередніх частин історії Бріджит Джонс, водночас глибоко закорінюючи розповідь у сучасному Лондоні. Це поєднання віддає данину минулому Бріджит і демонструє її розвиток, відображаючи зміни, яких зазнала вона й інші персонажі за два десятиліття.

Роу внесла у свою роботу особистий досвід: втративши батька у 16 років, вона згадувала, як її мати долала цей період, щоб створити образи для Бріджит.

Бріджит Джонс

Для створення образів Бріджит Роу тісно співпрацювала з виконавицею головної ролі й продюсеркою Рене Зеллвеґер. Її погляди на внутрішній світ Бріджит відіграли ключову роль.

Жодна річ у гардеробі Бріджит не має вигляду нового. Кожен предмет одягу здається "зношеним" і має власний характер. Це дозволило Роу і її команді повернути знакові речі з минулого Бріджит, деякі з яких були взяті з першого фільму, а інші відтворені з любов’ю.

Наприклад, сіре пальто з капюшоном, яке Бріджит носила на щорічному обіді з індичкою та карі у батьків, тепер з’являється на вечері у Магди та Джеремі. Зелену сукню для цієї сцени обрали, щоб викликати спогади про зелену сукню з "Бріджит Джонс: Межі розумного", яку вона одягла на хрестини, де зустріла Марка.

Знакові піжами з пінгвінами були відтворені з великою увагою до деталей. Тканину прали багато разів, щоб надати їй зношеного вигляду, а нитки спеціально висмикували, щоб створити потертості.

Бріджит досі носить своє знамените намисто Tiffany у формі серця, але Роу додала до нього кулон із літерою "D", щоб відповідати сучасним трендам. У фіналі фільму, коли Бріджит досягає нового етапу в житті, її донька Мейбл носить цей кулон на вечірці у новорічну ніч.

Рокстер

Рокстер має стиль Джеймса Діна – проста комбінація футболок і джинсів, яка додає його образу позачасовості та контрастує з більш строгими стилями Марка Дарсі та Деніела Клівера.

Містер Воллікер

Костюми містера Воллікера поєднують його серйозність із сучасним і стильним виглядом. Усі його костюми й штани були створені на замовлення. Команда обирала тканини, які додають глибини образу й гарантують ідеальне посадження.

Співпрацюючи з Чиветелем Еджіофором, Роу і її команда відійшли від традиційної палітри синього й чорного, обравши насичені зелені й земляні тони. Цей підхід допоміг виділити містера Воллікера серед інших персонажів.

Додатково команда додала кілька джинсових сорочок у поєднанні з краватками, щоб зробити його вигляд більш невимушеним і привабливим у шкільному середовищі.

Деніел Клівер

Створюючи образ Деніела Клівера Роу приділяла особливу увагу деталям, щоб зберегти його впізнаваний стиль. Костюми й сорочки створювали на замовлення, з акцентом на глибокий виріз коміра, щоб залишити декілька розстебнутих ґудзиків.

Для автентичності Роу звернулася до кравця, який співпрацював із Річардом Джеймсом – кравцем, що створював костюми для перших двох фільмів. У деталях сорочок Клівера відобразився стиль його сина Енцо, який наслідує свого батька.

Повернення знайомих і нові персонажі

Для повернення знайомих героїв команда створювала костюми, які відображають їхній розвиток від моменту, коли глядачі бачили їх востаннє.

Нові персонажі відкрили можливості для творчості. Для ведучої телешоу Таліти (Жозетт Саймон) Роу створила сміливу динамічну палітру. Ідеальна Ніколетта мала розкішні й непрактичні вбрання – здебільшого з шовку й кремових відтінків, що контрастують із невимушеним стилем Бріджит. Образи Глої, персонажки Ніко Паркер, були сучасними й зрозумілими для молодої аудиторії.

Про фільм "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця":

Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де зустрічає мрійливого та енергійного юнака. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?

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