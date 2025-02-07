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"Тканину прали багато разів і висмикували нитки": костюмерка розповіла, як створювали образи до фільму "Бріджит Джонс"

"Тканину прали багато разів і висмикували нитки": костюмерка розповіла, як створювали образи до фільму "Бріджит Джонс"

До Дня всіх закоханих, 13 лютого, в український прокат вийде четвертий фільм романтичної франшизи про Бріджит Джонс. З цієї нагоди художниця з костюмів Моллі Емма Роу розповіла про образи героїв і про те, як створювалися вбрання для них.

Художниця з костюмів Моллі Емма Роу створила еклектичний стиль, який об’єднує елементи з усіх попередніх частин історії Бріджит Джонс, водночас глибоко закорінюючи розповідь у сучасному Лондоні. Це поєднання віддає данину минулому Бріджит і демонструє її розвиток, відображаючи зміни, яких зазнала вона й інші персонажі за два десятиліття.

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Роу внесла у свою роботу особистий досвід: втративши батька у 16 років, вона згадувала, як її мати долала цей період, щоб створити образи для Бріджит.

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Бріджит Джонс

Для створення образів Бріджит Роу тісно співпрацювала з виконавицею головної ролі й продюсеркою Рене Зеллвеґер. Її погляди на внутрішній світ Бріджит відіграли ключову роль.

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Жодна річ у гардеробі Бріджит не має вигляду нового. Кожен предмет одягу здається "зношеним" і має власний характер. Це дозволило Роу і її команді повернути знакові речі з минулого Бріджит, деякі з яких були взяті з першого фільму, а інші відтворені з любов’ю.

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Наприклад, сіре пальто з капюшоном, яке Бріджит носила на щорічному обіді з індичкою та карі у батьків, тепер з’являється на вечері у Магди та Джеремі. Зелену сукню для цієї сцени обрали, щоб викликати спогади про зелену сукню з "Бріджит Джонс: Межі розумного", яку вона одягла на хрестини, де зустріла Марка.

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Знакові піжами з пінгвінами були відтворені з великою увагою до деталей. Тканину прали багато разів, щоб надати їй зношеного вигляду, а нитки спеціально висмикували, щоб створити потертості.

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Бріджит досі носить своє знамените намисто Tiffany у формі серця, але Роу додала до нього кулон із літерою "D", щоб відповідати сучасним трендам. У фіналі фільму, коли Бріджит досягає нового етапу в житті, її донька Мейбл носить цей кулон на вечірці у новорічну ніч.

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Рокстер

Рокстер має стиль Джеймса Діна – проста комбінація футболок і джинсів, яка додає його образу позачасовості та контрастує з більш строгими стилями Марка Дарсі та Деніела Клівера.

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Містер Воллікер

Костюми містера Воллікера поєднують його серйозність із сучасним і стильним виглядом. Усі його костюми й штани були створені на замовлення. Команда обирала тканини, які додають глибини образу й гарантують ідеальне посадження.

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Співпрацюючи з Чиветелем Еджіофором, Роу і її команда відійшли від традиційної палітри синього й чорного, обравши насичені зелені й земляні тони. Цей підхід допоміг виділити містера Воллікера серед інших персонажів.

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Додатково команда додала кілька джинсових сорочок у поєднанні з краватками, щоб зробити його вигляд більш невимушеним і привабливим у шкільному середовищі.

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Деніел Клівер

Створюючи образ Деніела Клівера Роу приділяла особливу увагу деталям, щоб зберегти його впізнаваний стиль. Костюми й сорочки створювали на замовлення, з акцентом на глибокий виріз коміра, щоб залишити декілька розстебнутих ґудзиків.

Для автентичності Роу звернулася до кравця, який співпрацював із Річардом Джеймсом – кравцем, що створював костюми для перших двох фільмів. У деталях сорочок Клівера відобразився стиль його сина Енцо, який наслідує свого батька.

Повернення знайомих і нові персонажі

Для повернення знайомих героїв команда створювала костюми, які відображають їхній розвиток від моменту, коли глядачі бачили їх востаннє.

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Нові персонажі відкрили можливості для творчості. Для ведучої телешоу Таліти (Жозетт Саймон) Роу створила сміливу динамічну палітру. Ідеальна Ніколетта мала розкішні й непрактичні вбрання – здебільшого з шовку й кремових відтінків, що контрастують із невимушеним стилем Бріджит. Образи Глої, персонажки Ніко Паркер, були сучасними й зрозумілими для молодої аудиторії.

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Про фільм "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця":

Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де зустрічає мрійливого та енергійного юнака. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?

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