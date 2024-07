Том Паркер-Боулз: що відомо про єдиного сина королеви Камілли

Дитинство і юність

Томас Генрі Чарльз Паркер Боулз – саме так звучить повне ім'я первістка Камілли та її першого чоловіка Ендрю Паркер-Боулза. Він народився через півтора року після весілля його батьків, 18 грудня 1974 року. Камілла вийшла заміж за Ендрю Паркер-Боулза — офіцера британської армії, після того, як палац не дозволив принцу Уельському Чарльзу одружитися з Каміллою. Вони були змушені закінчити свої стосунки, і коли Чарльз подався служити, його колишня подруга вискочила заміж.

Камілла Шанд та Ендрю Паркер-Боулз у день свого весілля / Фото: Getty Images

Том став першою дитиною пари, він виріс у Вілтширі в маєтку Болегайд в Аллінгтоні, неподалік Чіппенгема, а потім жив у Міддлвік-гаусі, неподалік Коршема. Виховувався Том, як і його молодша сестра Лора, у католицькій вірі (по батькові та бабусі).

Навчався Том у Summer Fields School в Оксфорді. У 1980-х роках він і його сестра відвідували підготовчу школу Heywood в Коршемі, після закінчення якої він вступив до престижного Ітона, де навчалися принци Вільям і Гаррі. Закінчував свою освіту Том у Вустерському коледжі в Оксфорді. Він став кулінарним письменником і кулінарним критиком і говорив, що зі шкільних часів захопився кулінарією завдяки його матері Каміллі, яка завжди любила готувати і, очевидно, долучала до цього дітей.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Зрілі роки життя та кар'єра

Починав свою кар'єру Том Паркер-Боулз 1997 року з посади молодшого публіциста в Dennis Davidson Associates, фірмі зі зв'язків із громадськістю, де працював до 2000-го. А вже за рік, 2001-го,став колумністом Tatler, де писав про їжу, а далі його кулінарна кар'єра почала швидко розвиватися. Він став не лише письменником, а й ресторанним критиком, писав для The Mail on Sunday і працював редактором в Esquire та Harpers Bazaar та багатьох інших відомих виданнях. Він також був автором телевізійного шоу про їжу Гордона Рамзі The F Word та почав працювати телеведучим у деяких кулінарних програмах на ТБ та ведучим на радіо. Словом, кар'єра Тома йшла успішно, він досяг неабияких висот. Через п'ятнадцять років своєї професійної діяльності Том був названий одним із 10 найпопулярніших британських ресторанних критиків.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Автор кулінарних книжок та підприємець

Том Паркер-Боулз є автором семи кулінарних книжок і 2010 року отримав премію Гільдії кулінарних письменників за свої роботи про британську їжу. 2011 року разом з кулінарним письменником Метью Фортом та фермером Рупертом Понсонбі вони випустили закуску зі свинячих шкварок, а 2013 року запустили бренд пива під назвою Mr Trotter's Chestnut Ale – перше каштанове пиво, виготовлене у Великій Британії. Від того часу Mr. Trotter's почав розширюватись, створюючи різні види продукції.

Особисте життя, шлюб та діти

Том Паркер-Боулз був одружений з Сарою Байс, редакторкою журналу Harpers & Queen і старшою редакторкою журналу British Town & Country. Їхнє весілля відбулося 10 вересня 2005 року в англіканській церкві Святого Миколая в Ротерфілд-Грейс, Оксфордшир. У шлюбі у пари народилося двоє дітей – дочка Лола (2007 року) та син Фредерік (2010 року). Через вісім років після народження сина Том і Сара розійшлися, а через чотири роки розлучилися. Після розлучення між колишнім подружжям залишилися добрі стосунки, вони разом виховують дітей та зосереджені на їхньому добробуті.

Том Паркер-Боулз та його дружина Сара у день їхнього весілля 2005 року / Фото: Getty Images

До речі, син Тома – Фредді – був одним із почесних пажів королеви Камілли на коронації її чоловіка короля Чарльза III у травні 2006 року. А колишня дружина Тома — Сара — тепло відгукується про свою екссвекруху Каміллу і каже, що вона дуже мила жінка і дуже практична бабуся, а онукам з нею пощастило.

Том Паркер-Боулз із дружиною Сарою / Фото: Getty Images

Громадське життя

Як і молодша сестра Лора Лопес, Том Паркер-Боулз, нечастий гість світських тусовок, публічних заходів, зокрема й королівських. Він веде досить закритий спосіб життя. Зрідка його можна побачити на публіці разом з матір'ю, королевою Каміллою, найчастіше на якихось кінних змаганнях, які обоє обожнюють. До речі, чоловік Камілли – король Чарльз – є для Тома не лише вітчимом, а й хрещеним батьком. Ми показували вам, як чоловік тепло привітав короля на перегонах в Аскоті.

Том Паркер-Боулз та його мати королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто така Лора Лопес – єдина дочка королеви Камілли.

