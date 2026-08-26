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Топ-5 кумедних фільмів про судові баталії
У залах суду зазвичай не надто весело. Але – не в тих, які стали місцем дії фільмів з нашої добірки. Тут якраз все навпаки – лише найабсурдніші позови та найфеєричніші юридичні дебати.
Судові засідання зазвичай асоціюються із суворими обличчями учасників процесу, стосами паперів, затягнутими дебатами. Проте у кіно зала суду може бути ідеальним майданчиком не лише для напруженої драми, але й для веселої комедії. Ми зібрали топ-5 яскравих і дотепних кіноісторій, які перетворюють серйозну Феміду на головну героїню найвеселіших анекдотів.
«Білявка в законі» (2001)
Культова комедія початку 2000-х розповідає про Ель Вудс (Різ Візерспун), яскраву, енергійну дівчину – і справжню королеву рожевого кольору, – яка, здавалося б, цікавиться лише модою, шопінгом і посиденьками з подругами. Проте коли її хлопець Еммет (Люк Вілсон) несподівано кидає Ель заради дівчини з «серйозним майбутнім», вона вирішує на зло всім скептикам вступити до елітного Гарвардського юридичного університету і довести Еммету, як же той помилився.
На перший погляд фільм може здатися легкою сатирою на штампи про «гламурних красунь», проте під цим ховається набагато глибша історія, яка надихає. Вправно граючи з усіма можливими стереотипами про «дурних білявок», стрічка насправді розповідає про інше – про жіночу солідарність, самоповагу та право бути собою без огляду на нав'язані суспільством шаблони. А коли Ель блискуче використовує свої «несерйозні» знання та життєву хватку щоб розплутати складний судовий клубок, стає остаточно зрозуміло, що справжній розум і професіоналізм зовсім не залежать від кольору одягу чи волосся.
«Брехун, Брехун» (1997)
Флетчер Рід (Джим Керрі) – успішний, амбітний і безсовісно брехливий адвокат, для якого чергова виграна справа набагато важливіша за сімейні обіцянки. Проте все кардинально змінюється, коли на свій день народження Макс, син Флетчера, загадує одне-єдине бажання: щоб тато хоча б протягом доби не сказав жодного слова неправди. І бажання збувається…
Позбавлений здатності брехати, Флетчер починає відверто руйнувати своє життя: він випадково ображає колег у коридорах, намагається в туалеті жорстоко побити самого себе за лицемірство, а в розпал судового засідання замість звичних виграшних маніпуляцій фактами починає критикувати власну клієнтку, зриває процес, отримує кілька звинувачень у неувазі до суду та влаштовує неймовірний хаос через свою нездатність приховати правду.
«Знайомтесь, коза!» (2024)
Події розгортаються у Франції XVII століття. До головного героя – вкрай невезучого адвоката, метра Помпіньяка (Дені Бун), який за всю свою кар'єру не виграв жодного процесу, – звертається юна пастушка Каміла (Клер Шюст) з проханням захистити невинну на ім’я Жозетта, яку звинувачують у жахливому злочині – вбивстві маршала Франції. Метр радо погоджується взятися за таку гучну справу. Але згодом виявляється, що його підзахисна Жозетта – це не людина, а… коза.
Хоча сьогодні ідея судити свійську тварину здається абсолютним абсурдом, у Середньовіччі та в епоху раннього Нового часу подібні судові процеси відбувалися на повному серйозі. З історичних джерел відомо чимало курйозних прецедентів: наприклад, у 1386 році у Франції публічно судили та повісили свиню, яка нібито вбила дитину, а у 1474 році в швейцарському Базелі судили півня за «неприродний злочин» у вигляді знесення яйця. Тож творці стрічки спиралися на цілком реальні, хоч і неймовірно комічні сторінки європейської юриспруденції минулого.
«Мій кузен Вінні» (1992)
У центрі сюжету – двоє молодих нью-йоркців, які під час подорожі американським Півднем заїжджають до провінційного містечка і випадково стають головними підозрюваними у вбивстві власника місцевої крамниці. Оскільки грошей на досвідченого адвоката у хлопців немає, на допомогу приходить кузен одного з підозрюваних Вінні Гамбіні (Джо Пеші). Проблема в тому, що Вінні лише щойно (з шостої спроби!) склав іспит на ліцензію адвоката і не має за плечами жодного реального судового процесу, а його бруклінські манери та яскравий одяг викликають щирий жах у консервативного провінційного судді.
Та попри все, Вінні у компанії своєї нареченої, вправної автомеханікині Мони Лізи Віто (Маріса Томей), намагається розплутати справу, паралельно воюючи з місцевими порядками та отримуючи попередження за неповагу до суду. І коли здається, що поразка неминуча, саме глибокі технічні знання Лізи щодо автомобільних протекторів і законів фізики допомагають Вінні влаштувати блискучий перехресний допит та повністю зруйнувати позицію звинувачення. Завдяки цьому фільм перетворився на культову юридичну класику, яку досі з захватом передивляються навіть справжні адвокати, а неймовірна гра принесла Марісі Томей заслужений «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану.
«Койот проти АКМЕ» (2026)
Головний герой цієї нової дотепної комедії – невгамовний Хитрий Койот, який залишає звичну пустелю, аби через суд притягнути до відповідальності корпорацію АКМЕ. Саме ця корпорація є виробником всіх тих абсурдних бомб, катапульт і динамітів, за допомогою яких Койот десятиліттями намагався вполювати Дорожного бігуна, але натомість постійно страждав сам. Заручившись підтримкою адвоката Кевіна (Вілл Форте), пухнастий позивач намагається здолати у залі суду надзвичайно говіркого та неприємного юриста корпорації (Джон Сіна).
Продюсером і сценаристом проєкту виступив Джеймс Ґанн («Супермен», «Вартові Галактики»), а режисером став Дейв Грін, відомий за фільмом «Черепашки-ніндзя 2».
«Койот проти АКМЕ» не просто повертає на великі екрани шалений дух всесвіту Looney Tunes, але ще й робить це у форматі, який органічно поєднує живих акторів та анімацію. А побачити це юридично-анімаційне божевілля в українських кінотеатрах ми зможемо вже від 1 вересня.