Топ-5 кумедних фільмів про судові баталії

Реклама

Судові засідання зазвичай асоціюються із суворими обличчями учасників процесу, стосами паперів, затягнутими дебатами. Проте у кіно зала суду може бути ідеальним майданчиком не лише для напруженої драми, але й для веселої комедії. Ми зібрали топ-5 яскравих і дотепних кіноісторій, які перетворюють серйозну Феміду на головну героїню найвеселіших анекдотів.

«Білявка в законі» (2001)

Культова комедія початку 2000-х розповідає про Ель Вудс (Різ Візерспун), яскраву, енергійну дівчину – і справжню королеву рожевого кольору, – яка, здавалося б, цікавиться лише модою, шопінгом і посиденьками з подругами. Проте коли її хлопець Еммет (Люк Вілсон) несподівано кидає Ель заради дівчини з «серйозним майбутнім», вона вирішує на зло всім скептикам вступити до елітного Гарвардського юридичного університету і довести Еммету, як же той помилився.

Реклама

На перший погляд фільм може здатися легкою сатирою на штампи про «гламурних красунь», проте під цим ховається набагато глибша історія, яка надихає. Вправно граючи з усіма можливими стереотипами про «дурних білявок», стрічка насправді розповідає про інше – про жіночу солідарність, самоповагу та право бути собою без огляду на нав'язані суспільством шаблони. А коли Ель блискуче використовує свої «несерйозні» знання та життєву хватку щоб розплутати складний судовий клубок, стає остаточно зрозуміло, що справжній розум і професіоналізм зовсім не залежать від кольору одягу чи волосся.

Реклама

«Брехун, Брехун» (1997)

Флетчер Рід (Джим Керрі) – успішний, амбітний і безсовісно брехливий адвокат, для якого чергова виграна справа набагато важливіша за сімейні обіцянки. Проте все кардинально змінюється, коли на свій день народження Макс, син Флетчера, загадує одне-єдине бажання: щоб тато хоча б протягом доби не сказав жодного слова неправди. І бажання збувається…

Позбавлений здатності брехати, Флетчер починає відверто руйнувати своє життя: він випадково ображає колег у коридорах, намагається в туалеті жорстоко побити самого себе за лицемірство, а в розпал судового засідання замість звичних виграшних маніпуляцій фактами починає критикувати власну клієнтку, зриває процес, отримує кілька звинувачень у неувазі до суду та влаштовує неймовірний хаос через свою нездатність приховати правду.

«Знайомтесь, коза!» (2024)

Події розгортаються у Франції XVII століття. До головного героя – вкрай невезучого адвоката, метра Помпіньяка (Дені Бун), який за всю свою кар'єру не виграв жодного процесу, – звертається юна пастушка Каміла (Клер Шюст) з проханням захистити невинну на ім’я Жозетта, яку звинувачують у жахливому злочині – вбивстві маршала Франції. Метр радо погоджується взятися за таку гучну справу. Але згодом виявляється, що його підзахисна Жозетта – це не людина, а… коза.

Хоча сьогодні ідея судити свійську тварину здається абсолютним абсурдом, у Середньовіччі та в епоху раннього Нового часу подібні судові процеси відбувалися на повному серйозі. З історичних джерел відомо чимало курйозних прецедентів: наприклад, у 1386 році у Франції публічно судили та повісили свиню, яка нібито вбила дитину, а у 1474 році в швейцарському Базелі судили півня за «неприродний злочин» у вигляді знесення яйця. Тож творці стрічки спиралися на цілком реальні, хоч і неймовірно комічні сторінки європейської юриспруденції минулого.

Реклама

«Мій кузен Вінні» (1992)

У центрі сюжету – двоє молодих нью-йоркців, які під час подорожі американським Півднем заїжджають до провінційного містечка і випадково стають головними підозрюваними у вбивстві власника місцевої крамниці. Оскільки грошей на досвідченого адвоката у хлопців немає, на допомогу приходить кузен одного з підозрюваних Вінні Гамбіні (Джо Пеші). Проблема в тому, що Вінні лише щойно (з шостої спроби!) склав іспит на ліцензію адвоката і не має за плечами жодного реального судового процесу, а його бруклінські манери та яскравий одяг викликають щирий жах у консервативного провінційного судді.

Та попри все, Вінні у компанії своєї нареченої, вправної автомеханікині Мони Лізи Віто (Маріса Томей), намагається розплутати справу, паралельно воюючи з місцевими порядками та отримуючи попередження за неповагу до суду. І коли здається, що поразка неминуча, саме глибокі технічні знання Лізи щодо автомобільних протекторів і законів фізики допомагають Вінні влаштувати блискучий перехресний допит та повністю зруйнувати позицію звинувачення. Завдяки цьому фільм перетворився на культову юридичну класику, яку досі з захватом передивляються навіть справжні адвокати, а неймовірна гра принесла Марісі Томей заслужений «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану.

«Койот проти АКМЕ» (2026)

Головний герой цієї нової дотепної комедії – невгамовний Хитрий Койот, який залишає звичну пустелю, аби через суд притягнути до відповідальності корпорацію АКМЕ. Саме ця корпорація є виробником всіх тих абсурдних бомб, катапульт і динамітів, за допомогою яких Койот десятиліттями намагався вполювати Дорожного бігуна, але натомість постійно страждав сам. Заручившись підтримкою адвоката Кевіна (Вілл Форте), пухнастий позивач намагається здолати у залі суду надзвичайно говіркого та неприємного юриста корпорації (Джон Сіна).

Продюсером і сценаристом проєкту виступив Джеймс Ґанн («Супермен», «Вартові Галактики»), а режисером став Дейв Грін, відомий за фільмом «Черепашки-ніндзя 2».

Реклама

«Койот проти АКМЕ» не просто повертає на великі екрани шалений дух всесвіту Looney Tunes, але ще й робить це у форматі, який органічно поєднує живих акторів та анімацію. А побачити це юридично-анімаційне божевілля в українських кінотеатрах ми зможемо вже від 1 вересня.

Новини партнерів