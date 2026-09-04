Топ-5 уроків краси від Доллі Партон: на це варто звернути увагу / © Associated Press

Реклама

Видання Real Simple розповіло про 5 б’юті-уроків Доллі Партон, які насправді виявилися уроками про життя. У 2023 році б’юті редакторка журналу поспілкувалася зі співачкою і говорили вони про вії, помаду, парфуми, сценічні образи та секрети краси. Після смерті Партон 25 серпня 2026 року ці слова зазвучали особливо символічно.

За фірмовою пишністю Доллі — білявими перуками, довгими віями, блискучими костюмами та високими підборами — була напрочуд проста філософія: знайти себе, робити те, що подобається, та не боятися бути собою.

Реклама

Ціна не визначає цінність

Доллі могла дозволити собі будь-яку косметику, але не вважала, що краса обов’язково має дорого коштувати. Вона зізнавалася, що часто користувалася звичайними засобами з магазинів косметики та особливо цінувала те, що справді працює саме для неї. Наприклад, могла використовувати один олівець для контуру та заповнення губ, знімала макіяж серветками з мінеральною олією.

Реклама

Її принцип був простий: дорожче не означає краще. І це стосується не лише помади. У житті набагато важливіше розуміти власні потреби, ніж обирати те, що просто має ефектніший цінник.

Не існує єдиного правильного образу

Фірмовий стиль Доллі впізнавали з першого погляду, але сама вона ніколи не сприймала красу як набір суворих правил. Навіть накладні вії обирала залежно від ситуації, наприклад, одні мали кращий вигляд на телебаченні, інші — на сцені.

Її головний принцип — адаптувати образ до моменту, але не змінювати заради нього себе. Іноді нам хочеться яскравішого макіяжу, іноді — мінімуму косметики. Це не суперечність, а свобода бути різною.

Доллі навіть жартувала, що спить у макіяжі, щоб бути готовою до будь-якої несподіванки. Її секрет був не у тому, щоб завжди мати однаковий вигляд, а у тому, щоб завжди залишатися собою.

Реклама

Маленькі деталі зберігають великі спогади

Для Доллі парфуми були не просто завершальним штрихом образу. Вона розповідала, що наносила аромат на зап’ястя, одяг і свої перуки. Адже запахи та звуки, на її думку, залишають найсильніші сліди у пам’яті. Іноді, коли вона відкривала стару коробку з речами, то впізнавала аромат, яким користувалася багато років тому. І раптом поверталася у певний період свого життя.

У цьому є особлива краса, бо найціннішими спогадами часто стають зовсім маленькі речі, наприклад, знайомий аромат, пісня чи деталь одягу, яка миттєво переносить нас у минуле.

Потрібна підтримка, дайте її собі

Навіть розмову про бюстгальтери Доллі примудрялася перетворити на життєву мудрість. Для різних сценічних костюмів вона обирала різні моделі, залежно від того, де потрібна додаткова підтримка, а де без неї можна обійтися.

За жартом ховалася цілком серйозна думка, бо те, що працює в одній ситуації, не обов’язково підходить в іншій. Не потрібно змушувати себе залишатися у тому, що вам незручне. Знайдіть те, що дає відчуття комфорту та упевненості, змінюйте підхід, коли цього потребує ситуація, та не бійтеся ставитися до себе з гумором. Саме так жила Доллі.

Реклама

Бути собою — у цьому весь сенс

Мабуть, найважливіший урок Партон — не ховатися за власним образом. Її величезні зачіски, довгі вії, блискучі костюми та високі підбори ніколи не здавалися маскуванням, навпаки, це був її спосіб показати світові себе такою, якою вона хотіла себе бачити.

Доллі говорила, що важливо почуватися комфортно зі своєю зовнішністю та макіяжем, адже кожен знає власні сильні та слабкі сторони. Якщо щось змушує нас почуватися невпевнено, ми маємо право це змінити.

Її проста формула звучала приблизно так: будь собою, роби те, що любиш і почувайся від цього добре.

Новини партнерів

Новини партнерів