Топ-6 фільмів про видатних жінок: від історій кохання до боротьби за ідеали

Зовсім скоро, 28 листопада, в український прокат виходить один із найочікуваніших байопіків року – "Марія". Стрічка приголомшила глядачів і критиків Венеційського кінофестивалю, де отримала восьмихвилинні овації. Події фільму відбуваються у Парижі у 1970-х роках і розповідають про останні дні життя Марії Каллас, однієї з найвидатніших оперних співачок світу. Це історія кохання, втрат і переосмислення, яку на екрані майстерно втілила Анджеліна Джолі.

Очікуючи на прем'єру, пропонуємо згадати фільми про видатних жінок, чиї долі та досягнення стали частиною історії.

"Фріда"

Фільм про культову мексиканську художницю Фріду Кало, яка стала символом боротьби, мистецтва та незламності. Її життя було наповнене болем: тяжка травма, невірність чоловіка, але попри це Фріда створила неймовірно сильні й емоційні картини, які й досі зачаровують світ. Крізь призму стосунків із чоловіком, відомим художником Дієго Ріверою, стрічка показує, як Фріда перетворювала власні переживання на шедеври.

"Джулі та Джулія"

Фільм, натхненний історією двох жінок, які через кулінарію змінили свої життя. Джулія Чайлд, легендарна американська шеф-кухарка, підкорила Францію своїми кулінарними здібностями у 1940-50-х роках. Її книжка "Освоюючи мистецтво французької кухні" стала натхненням для Джулі Пауелл – жінки початку 2000-х, яка вирішила протягом року приготувати 524 рецепти із цієї книжки.

"Квітка пустелі"

Історія Варіс Діріе, сомалійської топмоделі, яка стала першою жінкою, що публічно виступила проти практики жіночого обрізання. У 13 років Варіс втекла з дому, перетнула пустелю й опинилася в Лондоні, де її кар’єра моделі набрала обертів. Її шлях – це приклад незламності духу, боротьби за права жінок і перетворення особистої трагедії на силу, яка змінює світ.

"Залізна леді"

Байопік про Маргарет Тетчер, першу жінку-прем'єр-міністра Великої Британії. У фільмі показано два етапи її життя: молодість, коли вона долала упередження, пробиваючи шлях у політиці, і старість, коли боролася із сенільною деменцією. Стрічка демонструє, як жінка з маленького містечка змогла змінити хід історії, ставши однією з найвпливовіших особистостей XX століття.

"Коко до Шанель"

Фільм про Габріель Шанель, яка ще до створення своєї знаменитої маленької чорної сукні стала символом революції у світі моди. Картина зосереджена на ранніх роках її життя, показуючи, як вона здолала злидні та упередження, щоб стати однією з найвідоміших дизайнерок у світі. Ця історія нагадує, що за кожною легендою стоїть безліч викликів і вірність своєму баченню.

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