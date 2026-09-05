Топ-6 модних кольорів волосся на осінь: добірка ідей

Топ-6 модних кольорів волосся на осінь / © Associated Press

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Новий сезон — чудовий привід оновити не лише гардероб, а й колір волосся. Якщо влітку ми тяжіємо до світлих, сонячних і теплих відтінків, то восени хочеться більшої глибини, м’якості та насиченості, про це розповіло видання Who What Wear.

Зазвичай люди переходять від яскравих, вигорілих на сонці тонів до насиченіших відтінків, пояснює майстриня-колористка Тіффані Річардс. Світлі відтінки стають маслянистими, а брюнетки додають шоколадних і багатовимірних нюансів.

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Яскрава кориця

Джессіка Честейн / © Associated Press

Теплий коричневий із делікатними мідними нотами, як у Джессіки Честейн. Відтінок нагадує осіннє листя та має особливо красивий вигляд за природного освітлення. Він пасує багатьом тонам шкіри, а підтримувати його насиченість допоможе відтінковий кондиціонер у теплій коричневій чи мідній гамі.

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М’який кленовий блонд

Сідні Свіні / © Associated Press

Приклад цього відтінку — Сідні Свіні. Це кремовий блонд із золотисто-бежевим підтоном, який має м’якший за літній платиновий вигляд. Для нейтралізації небажаної жовтизни можна використовувати фіолетовий шампунь, але без надмірності.

Насичений еспресо

Зендея / © Associated Press

Глибокий темно-коричневий із тонкими світлими пасмами, які додають волоссю об’єму та не дозволяють кольору мати плаский вигляд. Саме такий образ нещодавно продемонструвала Зендея. Перевага відтінку — ефектність без складного щоденного догляду. А повернути волоссю блиск допоможуть олія чи спрей шля осяяння.

Пряний каштан

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун давно доводить, наскільки розкішною може бути рудо-коричнева гама. Цей відтінок теплий, проте не надто яскравий, він нагадує осіннє листя та має особливо ефектний вигляд на фото. Щоб колір довше залишався насиченим, варто обрати безсульфатний шампунь для фарбованого волосся та регулярно робити зволожувальні маски.

Оксамитовий брюнет

Міа Гот / © Associated Press

Шоколадний, глибокий та максимально блискучий — саме такий вигляд має головний брюнетний відтінок осені. Додавання темних тонів створює на волоссі буквально «оксамитовий» ефект, колір красиво відбиває світло та робить пасма візуально гладшими та дорожчими на вигляд.

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Золоте сяйво

Тейт МакРей / © Associated Press

Якщо не хочеться відмовлятися від блонду чи світлих пасом, варто звернути увагу на золотистий балаяж. Натхненням може стати образ Тейт МакPей. Великі золотисті відблиски особливо красиво грають у природному світлі та чудово працюють як на блондинках, так і на брюнетках.

Як зберегти колір

Після фарбування головне — не забувати про догляд. Експерти радять обирати шампуні для фарбованого волосся чи без сульфатів і, за можливості, не мити голову щодня. Сухий шампунь стане хорошою альтернативою між миттям.

Не варто нехтувати кондиціонером і масками, бо здорове волосся довше утримує пігмент. А гаряче укладання краще скоротити до мінімуму. Якщо без фена не обійтися, використовуйте термозахист і невисоку температуру. І нарешті, маленький б’юті-секрет — глос або тонування. Швидке оновлення кольору час від часу допоможе волоссю залишатися блискучим і свіжим, а не тьмяним та вицвілим.

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