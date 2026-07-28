Топ-7 правил краси Дженніфер Лопес, які допомагають їй мати бездоганний вигляд у 57 років

Дженніфер Лопес / © Associated Press

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Дженніфер Лопес уже давно стала синонімом поняття краси, яка ніби непідвладна часу. Щороку у Мережі знову й знову спалахують дискусії — як їй вдається мати настільки молодий вигляд. Тож видання NewBeauty зібрало 7 головних правил, яких зірка дотримується роками, і більшість із них доступні кожному.

Сама ж Джей Ло не приховує, шо чарівної таблетки не існує. За словами самої артистки, саме маленькі щоденні рішення формують результат, який бачить увесь світ.

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Дженніфер Лопес / © Associated Press

Сон

Якщо попросити Дженніфер Лопес назвати лише один секрет краси, вона без вагань відповість — сон.

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У випуску Vogue Beauty Secrets 2022 року співачка назвала повноцінний відпочинок своїм найбільшим бʼютісекретом. Однак так було не завжди. У молодості, коли їй було трохи за двадцять, Лопес могла спати лише три-п’ять годин на добу. Вона була переконана, що здатна витримати будь-який графік.

Все змінилося після панічної атаки, яку викликало сильне виснаження. Тоді артистка звернулася до лікаря. Його порада була максимально простою: спати від семи до дев’яти годин щоночі, відмовитися від надлишку кофеїну та обов’язково знаходити час для фізичних навантажень. Саме після цього Дженніфер повністю переглянула свій спосіб життя та сьогодні вважає якісний сон основою здоров’я, гарного самопочуття та молодого вигляду.

SPF

Ще один принцип, якого Дженніфер Лопес дотримується вже понад три десятиліття — сонцезахисний крем. 2022 року вона розповіла, що використовує SPF ще від кінця підліткового віку.

За словами співачки, мама змалку наносила їй сонцезахисний засіб перед виходом на сонце, тож ця звичка залишилася з нею назавжди. Причому навіть у похмурі дні вона не пропускала цей етап догляду. На думку Лопес, саме регулярний захист від ультрафіолету значною мірою допоміг уберегти шкіру від фотостаріння та негативного впливу навколишнього середовища.

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Рух

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Тренування Дженніфер Лопес давно стали легендою. Її персональний тренер Додд Ромеро розповідав, що зірка займається приблизно по годині чотири-п’ять разів на тиждень, щоразу приділяє увагу різним групам м’язів. До програми входять силові вправи, інтенсивне кардіо та домашні тренування.

Втім, сама Лопес пояснює, що спорт для неї — набагато більше, ніж спосіб підтримувати форму. Танці залишаються невіддільною частиною її життя. Ще 2016 року вона зізналася, що саме танці допомагають їй повернути впевненість у собі. Коли самооцінка падає, вона просто вмикає музику та танцює. За словами артистки, відчуття того, на що здатне її тіло, разом із потужним викидом ендорфінів миттєво покращують настрій та повертають внутрішню силу.

Жодних жорстких дієт

Попри величезний інтерес до її харчування, Дженніфер ніколи не була прихильницею суворих обмежень. Вона пояснювала, що давно навчилася головного правила — баланс важливіший за заборони. Вона не відмовляється від улюблених страв, але дотримується помірності.

Її тренер підтверджує, що у раціоні Лопес майже немає ультраоброблених продуктів. Основу меню становлять органічні продукти, якісний білок та їжа, багата на поживні речовини. Такий підхід допомагає підтримувати енергію без виснажливих дієт.

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Догляд за шкірою

Після запуску власного бренду JLo Beauty 2021 року доглядові засоби стали важливою частиною публічних б’ютіритуалів знаменитості.

Серед своїх фаворитів вона неодноразово називала гель для очищення, зволожувальний крем із SPF і крем для шкіри навколо очей. Проте головна думка Дженніфер залишається незмінною — здорова шкіра важливіша за будь-який макіяж. На її переконання, навіть найдорожча косметика не приховає проблем, якщо шкіра не отримує належного догляду, а людина не почувається щасливою.

Догляд за шиєю

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Більшість людей доглядає лише за обличчям, але Дженніфер Лопес уже давно знає, що шия також видає вік.

В інтерв’ю ELLE у січні 2026 року вона пригадала пораду, яку колись отримала від візажиста — не забувати про шию, адже майже ніхто цього не робить. Ці слова вона запам’ятала на все життя.

Через постійні танцювальні постанови, різкі повороти голови та складну хореографію ця зона зазнає значного навантаження. Саме тому згодом у лінійці JLo Beauty навіть з’явилася спеціальна сироватка, створена для догляду за шкірою шиї.

Молодість починається з думок

Дженніфер Лопес переконана, що жоден крем не працюватиме ефективно, якщо людина постійно налаштована на негатив. Саме тому вже багато років вона починає кожен ранок з афірмацій.

Співачка має коробочку з картками, які лежать біля її душу. Щоранку вона обирає одну з них і читає слова, які, за її висловом, «живлять душу». Дженніфер промовляє ці слова кілька разів на день і переконана, що вік багато в чому народжується саме у нашій свідомості.

Історія Дженніфер Лопес ще раз доводить, що молодість — це не лише питання генетики чи дорогих косметичних процедур, а насамперед спосіб життя, який складається з простих, але регулярних звичок.

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