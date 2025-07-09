ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
5 хв

Топ книжок, які варто взяти з собою у відпустку

Який же відпочинок без улюбленої книжки? Або книжки, яка може стати улюбленою. Відпустка — чудова нагода, щоб прочитати кілька нових історій. Особливо коли вони насичені атмосферою літа.

Топ книжок, які варто взяти з собою у відпустку

Топ книжок, які варто взяти з собою у відпустку / © ТСН

SMM-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока радить добірку книжок, які варто взяти з собою у відпустку.

Еббі Хіменес «Частина твого світу» (Видавництво Vivat)

/ © ТСН

© ТСН

Розмірене та стабільне життя, де все визначено наперед, може різко перевернутися з ніг на голову. Особливо цьому сприяють зміна шумного міста на затишну сільську місцевість, смачні сендвічі на природі, обійми з козеням і привабливий чоловік поруч.

Алексіс — донька славетних хірургів, яка має продовжити їхню справу. Насправді вона хоче бути лікаркою екстреної медицини, та якщо сказати про це батькам — почнеться буря. Тому дівчина живе зі своєю мрією, як із тягарем. Одного разу її машина застрягає в канаві, і на допомогу приходить столяр з тутешньої місцевості. Дуже привабливий столяр. Тепер її дилема стає вдвічі складнішою.

«Частина твого світу» занурює в атмосферу втечі від буденності, сповнює натхненням і повертає до важливого: побудувати власне життя, не намагаючись догодити іншим. Ця історія дає змогу відпочити та перевести подих разом з головною героїнею.

Міа Шерідан «Голос Арчера» (Видавництво «РМ»)

/ © ТСН

© ТСН

Інколи втеча до більш спокійного місця дозволяє почути власний внутрішній голос. А в доленосних випадках — ще й голос коханої людини.

Брі відчайдушно шукає спокою і забуття. Містечко Пеліон на березі озера видається їй найкращим місцем для цього. Та вже першого ж дня її спіткає знайомство з Арчером. Хвиля емпатії накриває дівчину, вона помічає біль і страждання цього відлюдька. Здається, саме його почуття здатні звільнити її від власних травматичних спогадів.

«Голос Арчера» — це роман про силу кохання, здатну вилікувати навіть минуле. Двоє травмованих людей шукають зцілення в тиші й самотності, а знаходять одне в одному.

Емілі Генрі «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» (Видавництво Artbooks)

/ © ТСН

© ТСН

Назва книжки говорить сама за себе. Це саме те, що варто прочитати під час відпочинку. Літня атмосфера та цікава історія гарантовані.

Алекс і Поппі мають традицію разом їздити на тижневий відпочинок. Вони подружилися ще в коледжі всупереч цілковито різним характерам. Він — типовий книжковий інтроверт, а їй постійно не вистачає пригод. Минулого літа вони посварилися і припинили спілкування. Однак наближення чергової відпустки — єдиний шанс усе змінити. А тепер Поппі ще й усвідомила, що саме з Алексом була щаслива.

Книжка сповнена яскравої літньої атмосфери та щирого гумору. Шлях до кохання між людьми, які пережили найкращі й найгірші моменти разом, часто буває непомітним для них і очевидним для інших. Водночас цей шлях ще й дуже цікавий та емоційний.

Тесса Бейлі «Моя вбивча відпустка» (Видавництво Vivat)

/ © ТСН

© ТСН

Ретельно спланована, омріяна відпустка на березі океану закінчується розслідуванням вбивства. Точніше починається, адже труп знайдено в орендованому будинку.

Тейлор — вчителька молодших класів. Тривалий час вона заощаджувала кошти на відпочинок із братом. В її уяві вони вже купалися у хвилях океану, приймали сонячні ванни та ніжилися на пляжі, однак труп у будинку не міг уявити ніхто. Майже ніхто. На острові з’являється байкер і мисливець за головами Майлз і починає своє розслідування. Тейлор, фанатку кримінальних подкастів, дуже захоплює ця справа і, схоже, Майлз теж. Поки відпочинок набирає романтично-кримінальних обертів, але це ж лише початок.

Роман «Моя вбивча відпустка» поєднав і детективну лінію, і дотепні романтичні сцени, і гарячі пристрасні моменти. Якщо ви шукали вдале жанрове різноманіття та сюжет з інтригою, вам однозначно варто взяти з собою цю книжку.

С. Джей-Джонс «Жара» (Видавництво Vivat)

/ © ТСН

© ТСН

Ця книжка не про літню жару, хоча спекотно у ній також буде. Спроба навести лад у хаосі магічного світу, перші романтичні почуття та юнацьке прагнення пригод після буденних клопотів — чим не ідеальний варіант для фантастичної відпустки?

Цзинь Жара намагається жити непримітно, приховуючи свої потужні магічні здібності. Чутки про монстрів-чаклунів вона сприймає як вигадки, аж поки не потрапляє в таємну організацію «Вартових світанку». Як їй тепер виконувати забаганки мачухи, доглядати сліпу сестру та одночасно рятувати світ? А ще життєво необхідно залишити в секреті власну магію та опанувати внутрішню силу, та поруч із юнаком на ім’я Хань це дуже непросто.

Дотепне, зворушливе й насичене фентезі допоможе відволіктися від реального світу та поринути в колізії Світанкового. А ще нагадає приємні миті першої закоханості, дорослішання і прозріння.

Євгенія Кузнєцова «Спитайте Мієчку» («Видавництво Старого Лева»)

/ © ТСН

© ТСН

З усіх літніх відпочинків, певне, найбільше в житті запам’ятовуються ті самі канікули у бабусі в селі. Безтурботні роки, гаряче сонце та теплі розмови.

Мієчка та Лілічка стикаються зі складними життєвими виборами. Дорослішання, буденні клопоти та емоційна напруженість заводять сестер у глухий кут, кожну по-своєму. Дівчата знаходять спільне рішення — поїздка до бабусі в село. Тут вони отримують бажаний затишок, спокій, ностальгію за дитинством та зустріч з людьми минулого і майбутнього. А ще шукають рішення проблем через зв’язок поколінь.

Ця щемлива та світла історія потрібна для справжнього душевного відпочинку. Вона пронизана сонячним промінням, вечірніми розмовами, бабусиним голосом і запахом її хати.

Юлія Мак «Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем» (Видавництво «Лабораторія»)

/ © ТСН

© ТСН

Пам’ятаєте своє дитинство та юність? У багатьох цей період припав на 90-ті та нульові, а отже, багатьом ця книжка відгукнеться.

Ірка та її «Толіки» (брати, яких, не розрізняючи, прозвали одним множинним іменем) кожне літо проводять у бабусі в селі. Там вони вперше закохуються, вирішують справи кукурудзяної мафії, тусуються на дискотеках та пізнають життя. Глобальні події сприймаються очима підлітків, їхні емоції змушують озирнутися назад і поринути у спогади, переосмислення, ностальгію.

Книжка сповнена дитячої наївності та відчуття дорослішання. У ній кожен впізнає себе і згадає: «О, а ми теж так робили!». «Толіки» — це секрет сонячного настрою та безтурботних пригод у відпустці.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie