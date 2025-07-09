Топ книжок, які варто взяти з собою у відпустку / © ТСН

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SMM-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока радить добірку книжок, які варто взяти з собою у відпустку.

Еббі Хіменес «Частина твого світу» (Видавництво Vivat)

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Розмірене та стабільне життя, де все визначено наперед, може різко перевернутися з ніг на голову. Особливо цьому сприяють зміна шумного міста на затишну сільську місцевість, смачні сендвічі на природі, обійми з козеням і привабливий чоловік поруч.

Алексіс — донька славетних хірургів, яка має продовжити їхню справу. Насправді вона хоче бути лікаркою екстреної медицини, та якщо сказати про це батькам — почнеться буря. Тому дівчина живе зі своєю мрією, як із тягарем. Одного разу її машина застрягає в канаві, і на допомогу приходить столяр з тутешньої місцевості. Дуже привабливий столяр. Тепер її дилема стає вдвічі складнішою.

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«Частина твого світу» занурює в атмосферу втечі від буденності, сповнює натхненням і повертає до важливого: побудувати власне життя, не намагаючись догодити іншим. Ця історія дає змогу відпочити та перевести подих разом з головною героїнею.

Міа Шерідан «Голос Арчера» (Видавництво «РМ»)

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Інколи втеча до більш спокійного місця дозволяє почути власний внутрішній голос. А в доленосних випадках — ще й голос коханої людини.

Брі відчайдушно шукає спокою і забуття. Містечко Пеліон на березі озера видається їй найкращим місцем для цього. Та вже першого ж дня її спіткає знайомство з Арчером. Хвиля емпатії накриває дівчину, вона помічає біль і страждання цього відлюдька. Здається, саме його почуття здатні звільнити її від власних травматичних спогадів.

«Голос Арчера» — це роман про силу кохання, здатну вилікувати навіть минуле. Двоє травмованих людей шукають зцілення в тиші й самотності, а знаходять одне в одному.

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Емілі Генрі «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» (Видавництво Artbooks)

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Назва книжки говорить сама за себе. Це саме те, що варто прочитати під час відпочинку. Літня атмосфера та цікава історія гарантовані.

Алекс і Поппі мають традицію разом їздити на тижневий відпочинок. Вони подружилися ще в коледжі всупереч цілковито різним характерам. Він — типовий книжковий інтроверт, а їй постійно не вистачає пригод. Минулого літа вони посварилися і припинили спілкування. Однак наближення чергової відпустки — єдиний шанс усе змінити. А тепер Поппі ще й усвідомила, що саме з Алексом була щаслива.

Книжка сповнена яскравої літньої атмосфери та щирого гумору. Шлях до кохання між людьми, які пережили найкращі й найгірші моменти разом, часто буває непомітним для них і очевидним для інших. Водночас цей шлях ще й дуже цікавий та емоційний.

Тесса Бейлі «Моя вбивча відпустка» (Видавництво Vivat)

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Ретельно спланована, омріяна відпустка на березі океану закінчується розслідуванням вбивства. Точніше починається, адже труп знайдено в орендованому будинку.

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Тейлор — вчителька молодших класів. Тривалий час вона заощаджувала кошти на відпочинок із братом. В її уяві вони вже купалися у хвилях океану, приймали сонячні ванни та ніжилися на пляжі, однак труп у будинку не міг уявити ніхто. Майже ніхто. На острові з’являється байкер і мисливець за головами Майлз і починає своє розслідування. Тейлор, фанатку кримінальних подкастів, дуже захоплює ця справа і, схоже, Майлз теж. Поки відпочинок набирає романтично-кримінальних обертів, але це ж лише початок.

Роман «Моя вбивча відпустка» поєднав і детективну лінію, і дотепні романтичні сцени, і гарячі пристрасні моменти. Якщо ви шукали вдале жанрове різноманіття та сюжет з інтригою, вам однозначно варто взяти з собою цю книжку.

С. Джей-Джонс «Жара» (Видавництво Vivat)

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Ця книжка не про літню жару, хоча спекотно у ній також буде. Спроба навести лад у хаосі магічного світу, перші романтичні почуття та юнацьке прагнення пригод після буденних клопотів — чим не ідеальний варіант для фантастичної відпустки?

Цзинь Жара намагається жити непримітно, приховуючи свої потужні магічні здібності. Чутки про монстрів-чаклунів вона сприймає як вигадки, аж поки не потрапляє в таємну організацію «Вартових світанку». Як їй тепер виконувати забаганки мачухи, доглядати сліпу сестру та одночасно рятувати світ? А ще життєво необхідно залишити в секреті власну магію та опанувати внутрішню силу, та поруч із юнаком на ім’я Хань це дуже непросто.

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Дотепне, зворушливе й насичене фентезі допоможе відволіктися від реального світу та поринути в колізії Світанкового. А ще нагадає приємні миті першої закоханості, дорослішання і прозріння.

Євгенія Кузнєцова «Спитайте Мієчку» («Видавництво Старого Лева»)

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З усіх літніх відпочинків, певне, найбільше в житті запам’ятовуються ті самі канікули у бабусі в селі. Безтурботні роки, гаряче сонце та теплі розмови.

Мієчка та Лілічка стикаються зі складними життєвими виборами. Дорослішання, буденні клопоти та емоційна напруженість заводять сестер у глухий кут, кожну по-своєму. Дівчата знаходять спільне рішення — поїздка до бабусі в село. Тут вони отримують бажаний затишок, спокій, ностальгію за дитинством та зустріч з людьми минулого і майбутнього. А ще шукають рішення проблем через зв’язок поколінь.

Ця щемлива та світла історія потрібна для справжнього душевного відпочинку. Вона пронизана сонячним промінням, вечірніми розмовами, бабусиним голосом і запахом її хати.

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Юлія Мак «Толіки. Про тих, хто перемотував касету олівцем» (Видавництво «Лабораторія»)

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Пам’ятаєте своє дитинство та юність? У багатьох цей період припав на 90-ті та нульові, а отже, багатьом ця книжка відгукнеться.

Ірка та її «Толіки» (брати, яких, не розрізняючи, прозвали одним множинним іменем) кожне літо проводять у бабусі в селі. Там вони вперше закохуються, вирішують справи кукурудзяної мафії, тусуються на дискотеках та пізнають життя. Глобальні події сприймаються очима підлітків, їхні емоції змушують озирнутися назад і поринути у спогади, переосмислення, ностальгію.

Книжка сповнена дитячої наївності та відчуття дорослішання. У ній кожен впізнає себе і згадає: «О, а ми теж так робили!». «Толіки» — це секрет сонячного настрою та безтурботних пригод у відпустці.