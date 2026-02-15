- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 3 хв
Торкнулося не лише експринца Ендрю: як європейські монархії переживають "кризу Епштейна"
Опубліковані урядом США файли Епштейна привнесли хаос не тільки в британську монархію, зіткнулися з проблемами і багато інших королівств.
Британська монархія
Найбільше проблем ці файли принесли королю Чарльзу III, королеві Каміллі, принцу Уельському Вільяму та принцесі Уельській Кейт. Через зв'язок молодшого брата короля - Ендрю Маунтбеттен Віндзора з покійним педофілом Джеффрі Епштейном, а також те, що буквально щодня з'являються повідомлення про те, що син королеви Єлизавети II займався сексом з неповнолітніми дівчатами, британська королівська сім'я зіткнулася з безліччю проблем.
І хоча Ендрю позбавили всіх титулів та почестей, а також виселили з його розкішного маєтку Роял Лодж, де він жив із колишньою дружиною Сарою Фергюсон, це не допомогло. Тепер, де б не з'явився король із королевою люди вимагають публічної реакції та вибачень. Букінгемський палац уже випустив заяву, в якій король заявив, що готовий співпрацювати зі слідством, якщо це буде потрібно, а також висловив підтримку всім жертвам будь-яких форм насильства.
Кейт та Вільям Уельські також випустили офіційну заяву Кенсінгтонським палацом, в якій сказали, що «їхні думки, як і раніше, зосереджені на жертвах», оскільки це питання продовжує хвилювати монархію.
Також висловився публічно ще один брат короля – принц Едвард. На Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї принц сказав, що «дуже важливо завжди пам'ятати про жертви і про те, хто є жертвою у всій цій ситуації?».
Норвезька монархія
Майже 89-річний король Гаральд V, який все ще править країною і не хоче передавати престол синові - кронпринцу Гокону - має бути ще більше шокований тим, що у зв'язку з Джеффрі Епштейном була замішана його невістка - кронпринцеса Метте-Маріт. Вона підтвердила публічно, що мала необережність спілкуватися з педофілом, висловивши жаль про те, що не спромоглася дізнатися ретельніше, ніж займається Епштейн.
Примітно, що спілкування відбувалося після того, як Метте-Маріт вийшла заміж за спадкового норвезького принца і народила йому двох дітей. Кронпринц Гокон нещодавно заявив публічно, що підтримує дружину, яка і без того зіткнулася з труднощами через судовий процес над її старшим сином Маріусом Хойбі та проблемами зі здоров'ям, оскільки їй потрібна пересадка легень.
Бельгійська монархія
Бельгійська королівська родина була змушена відреагувати після того, як ім'я Паоли Бельгійської (матері короля Бельгії Філіпа) спливло у файлах Епштейна за 2011 рік. Згідно з документом, передбачалося, що королева передала «вітання» Джеффрі Епштейну з Давосу. Це твердження було спростовано палацом. Вони заперечують будь-які контакти між членом королівської родини та американським фінансистом і стверджують, що мати короля Філіпа ніколи не мала з ним жодних стосунків. У заяві йдеться про те, що королева Паола на той час не перебувала в Давосі і що вона «ніколи особисто не зустрічалася з Джеффрі Епштейном», і не передавала йому привітань.
Шведська монархія
Шведська принцеса Софія теж була знайома з Епштейном і королівський палац публічно коментував цю ситуацію раніше, заявивши, що принцеса мала кілька зустрічей із фінансистом, але всі вони проходили у публічних місцях.
А нещодавно Софія вперше сама розповіла журналістам про це знайомство. Вона зробила це після прибуття на молодіжний саміт Ctrl+Rights, що проходив у театрі «Інтіман» у Стокгольмі. Біля театру на принцесу чекала преса, і вона зупинилася на кілька хвилин перед камерами, щоб сказати кілька слів на своє виправдання.
«Ми бачилися у ресторані та на кінопоказі, завжди в оточенні інших людей. На щастя, нічого більше не сталося», - заявила вона. Софія додала, що, дізнавшись більше про злочини, через які він перебував під слідством, вона рада, що в той період свого життя вона не мала з ним тісніших зв'язків. «Я солідарна з усіма жертвами. Я вірю, що справедливість переможе», - заявила вона перед входом до зали.
Раніше ми розповідали, як зв'язок кронпринцеси Метте-Маріт з опальним фінансистом та педофілом призвів до кризи норвезької монархії.