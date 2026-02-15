Торкнулося не лише експринца Ендрю: як європейські монархії переживають "кризу Епштейна"

Королева Паола, Ендрю, принцеса Софія, король Чарльз, принцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Британська монархія

Найбільше проблем ці файли принесли королю Чарльзу III, королеві Каміллі, принцу Уельському Вільяму та принцесі Уельській Кейт. Через зв'язок молодшого брата короля - Ендрю Маунтбеттен Віндзора з покійним педофілом Джеффрі Епштейном, а також те, що буквально щодня з'являються повідомлення про те, що син королеви Єлизавети II займався сексом з неповнолітніми дівчатами, британська королівська сім'я зіткнулася з безліччю проблем.

Ендрю Маунтбеттен Віндзор / © Associated Press

І хоча Ендрю позбавили всіх титулів та почестей, а також виселили з його розкішного маєтку Роял Лодж, де він жив із колишньою дружиною Сарою Фергюсон, це не допомогло. Тепер, де б не з'явився король із королевою люди вимагають публічної реакції та вибачень. Букінгемський палац уже випустив заяву, в якій король заявив, що готовий співпрацювати зі слідством, якщо це буде потрібно, а також висловив підтримку всім жертвам будь-яких форм насильства.

Ендрю та його брат король Чарльз / © Associated Press

Кейт та Вільям Уельські також випустили офіційну заяву Кенсінгтонським палацом, в якій сказали, що «їхні думки, як і раніше, зосереджені на жертвах», оскільки це питання продовжує хвилювати монархію.

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Також висловився публічно ще один брат короля – принц Едвард. На Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї принц сказав, що «дуже важливо завжди пам'ятати про жертви і про те, хто є жертвою у всій цій ситуації?».

Норвезька монархія

Майже 89-річний король Гаральд V, який все ще править країною і не хоче передавати престол синові - кронпринцу Гокону - має бути ще більше шокований тим, що у зв'язку з Джеффрі Епштейном була замішана його невістка - кронпринцеса Метте-Маріт. Вона підтвердила публічно, що мала необережність спілкуватися з педофілом, висловивши жаль про те, що не спромоглася дізнатися ретельніше, ніж займається Епштейн.

Кронпринц ХГокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Примітно, що спілкування відбувалося після того, як Метте-Маріт вийшла заміж за спадкового норвезького принца і народила йому двох дітей. Кронпринц Гокон нещодавно заявив публічно, що підтримує дружину, яка і без того зіткнулася з труднощами через судовий процес над її старшим сином Маріусом Хойбі та проблемами зі здоров'ям, оскільки їй потрібна пересадка легень.

Бельгійська монархія

Королева Паола / © Getty Images

Бельгійська королівська родина була змушена відреагувати після того, як ім'я Паоли Бельгійської (матері короля Бельгії Філіпа) спливло у файлах Епштейна за 2011 рік. Згідно з документом, передбачалося, що королева передала «вітання» Джеффрі Епштейну з Давосу. Це твердження було спростовано палацом. Вони заперечують будь-які контакти між членом королівської родини та американським фінансистом і стверджують, що мати короля Філіпа ніколи не мала з ним жодних стосунків. У заяві йдеться про те, що королева Паола на той час не перебувала в Давосі і що вона «ніколи особисто не зустрічалася з Джеффрі Епштейном», і не передавала йому привітань.

Шведська монархія

Принцеса Софія / © Getty Images

Шведська принцеса Софія теж була знайома з Епштейном і королівський палац публічно коментував цю ситуацію раніше, заявивши, що принцеса мала кілька зустрічей із фінансистом, але всі вони проходили у публічних місцях.

А нещодавно Софія вперше сама розповіла журналістам про це знайомство. Вона зробила це після прибуття на молодіжний саміт Ctrl+Rights, що проходив у театрі «Інтіман» у Стокгольмі. Біля театру на принцесу чекала преса, і вона зупинилася на кілька хвилин перед камерами, щоб сказати кілька слів на своє виправдання.

«Ми бачилися у ресторані та на кінопоказі, завжди в оточенні інших людей. На щастя, нічого більше не сталося», - заявила вона. Софія додала, що, дізнавшись більше про злочини, через які він перебував під слідством, вона рада, що в той період свого життя вона не мала з ним тісніших зв'язків. «Я солідарна з усіма жертвами. Я вірю, що справедливість переможе», - заявила вона перед входом до зали.

Принцеса Софія / © Getty Images

