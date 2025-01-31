Традиція триває: королівські діти, яких назвали на честь Єлизавети II

Нещодавно у британській королівській родині відбулося поповнення. Принцеса Беатріс Йоркська – донька Сари Йоркської та принца Ендрю, герцога Йоркського – народила другу дитину. Вони з чоловіком Едоардо стали батьками другої дочки, якій дали гарне ім'я Афіна Елізабет.

Багато дітей у королівській сім'ї отримують друге ім'я Елізабет, звісно ж, на честь королеви Єлизавети II. Ми вирішили пригадати, кого з онуків і правнуків королеви називали на її честь.

Афіна Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці

Новонароджена донька принцеси Беатріс – Афіна Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Так назвали свою другу доньку принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці. Принцеса Йоркська, обравши друге ім'я Елізабет, вочевидь, хотіла вшанувати пам'ять своєї дорогої бабусі, з якою вона була дуже близькою.

Сієна Елізабет Мапеллі-Моцці

Сієнна Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Старшу доньку пари, якій три роки, звати Сієнна, і її друге ім'я також Елізабет. Коли дівчинка народилася 2021 року, близькі до сім'ї джерела розповіли пресі: "Вони шукали італійське ім'я, яке б починалося з літери S (на честь Сари, герцогині Йоркської), а також відображало рудий колір волосся – як герцогині, так і кольору волосся самої Беатріс, який також є і в новонародженої дівчинки", – зазначило джерело. Друге ім'я малечі, Елізабет, має ніжний зв'язок з її прабабусею, королевою Єлизаветою II.

Принцеса Беатріс

Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото: Getty Images

Принц Ендрю та Сара Фергюсон назвали свою першу доньку Беатріс Елізабет Мері. Ім'я Мері також є одним із других імен королеви Єлизавети, яку назвали на честь її бабусі – королеви Марії Текської.

Королівська принцеса Анна

Принцеса Анна зі своїми дітьми Пітером і Зарою / Фото: Getty Images

Свою єдину доньку – принцесу Анну – королева Єлизавета та принц Філіп також назвали Анна Елізабет Аліса Луїза. Та й сама Єлизавета II була названа на честь своєї матері – Єлизавети Боуз-Лайон.

Зара Тіндалл

Зара Тіндалл і королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Своїй доньці Зарі принцеса Анна також дала друге ім'я Елізабет. Принцеса та її перший чоловік, капітан Марк Філліпс, назвали свою дочку Зара Енн Елізабет Філліпс. Друге та третє ім'я їй дали на честь матері й бабусі, і тепер вона носить прізвище за чоловіком – Тіндалл.

Лена Елізабет Тіндалл

Лена Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара та її чоловік Майк Тіндалл назвали свою другу доньку Леною Елізабет Тіндалл на честь королеви Єлизавети II.

Леді Сара Чатто

Сара Чатто зі своєю мамою принцесою Маргарет і тіткою королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

Молодша сестра королеви Єлизавети – принцеса Маргарет – продовжила традицію, назвавши свою доньку Сарою Френсіс Елізабет Армстронг-Джонс. Сьогодні вона відома як Сара Чатто і має прізвище за чоловіком.

Леді Луїза Еліс Елізабет Мері

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Старша донька герцогині Единбурзької Софі та принца Едварда – леді Луїза – отримала при народженні ім'я Луїза Еліс Елізабет Мері Маунтбеттен-Віндзор.

Айла Елізабет Філліпс

Айла Філліпс і Лена Тіндалл / Фото: Getty Images

Одну з доньок Пітера Філіпса – єдиного сина принцеси Анни та його першої дружини Отем Келлі – звати Айла Елізабет Філліпс. А ось її старшу сестру Саванну назвали на честь принцеси Анни – Саванна Енн Кетлін Філліпс.

Принцеса Шарлотта Елізабет Діана

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Саме так звучить повне ім'я єдиної доньки принца Вільяма та Кейт Міддлтон – принцеса Шарлотта Елізабет Діана, на честь королеви Єлизавети II та принцеси Діани (матері принца Вільяма). Також передбачається, що перше ім'я Шарлотта їй дали на честь дідуся короля Чарльза (бо Шарлотта – це жіноча версія імені Чарльз).

Принцеса Лілібет Діана

Лілібет і маленька принцеса Єлизавета

Принц Гаррі та Меган Маркл обхитрили всіх і не просто назвали доньку на честь королеви Єлизавети II, а й дали дівчинці її дитяче прізвисько – Лілібет. Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – таке повне ім'я дочки Сассекських. Кажуть, принц Гаррі погодив це ім'я зі своєю бабусею 2021 року за рік до її смерті.

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