Трагедія останньої королеви Португалії: чому вона у відчаї захищала сина від куль букетом квітів

Амелія Орлеанська

Вона народилася 1865 року і була первістком Філіпа, графа Паризького, та його дружини, принцеси Марії-Ізабелли Орлеанської. Оскільки її батько був претендентом на французький трон, родина жила у вигнанні в Лондоні — саме там Амелія й з’явилася на світ. У 21 рік вона вийшла заміж за Карлуша, спадкоємця португальського престолу.

Подейкують, що вони познайомилися за два роки до весілля й закохалися одне в одного. Амелія зробила те, чого очікували від усіх королівських наречених: уже наступного року народила сина. Після нього з’явилася донька, яка, на жаль, померла немовлям, а згодом народився ще один син, який дожив до дорослого віку.

Амелія Орлеанська — остання королева Португалії / © Getty Images

Через три роки після шлюбу Амелію коронували королевою-консортом Португалії, оскільки її свекор помер, а її чоловік Карлуш став королем. Як королева, Амелія була доволі популярною — вона присвячувала багато часу благодійності та філантропії.

Однак Португалія переживала дуже складну економічну кризу. За правління її чоловіка країну двічі оголошували банкрутом, що призвело до страйків та економічної нестабільності. Монархію різко критикували, вважаючи її непопулярною й застарілою формою правління.

Амелія Орлеанська — остання королева Португалії / © Getty Images

На початку 1900-х років існувало багато планів замаху на Карлуша, і зрештою сталася трагедія. 1 лютого 1908 року, коли Амелія, її чоловік і двоє синів їхали у відкритій кареті, убивця відкрив вогонь. Використовуючи єдине, що було під рукою, — букет квітів, — Амелія намагалася відбити нападників.

Та, попри всі її зусилля, це не допомогло. Карлуш був убитий миттєво, а її старший син Луїш-Філіпе зазнав смертельного поранення й помер через двадцять хвилин.

Амелія Орлеанська — остання королева Португалії / © Getty Images

Королева, безумовно, була спустошена горем. Наступного дня її молодшого сина Мануела проголосили новим королем Португалії. Усього через два роки його було повалено внаслідок військового перевороту, а її разом із сином відправили у вигнання. Вони поїхали до Лондона. Решту життя Амелія провела у вигнанні, здебільшого у Франції. Востаннє вона відвідала Португалію 1945 року. Остання королева померла 1951 року у віці 86 років і була похована в Португалії.