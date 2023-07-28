Трапляється і в монарших сім'ях: топ-5 королівських розлучень

В житті часто так буває, що навіть найщасливіший шлюб може дати тріщину. Не рідкість це і в королівських сім'ях. Перед вами п'ять історій про королівські розлучення.

Найбільше розлучень було в британському королівстві. Вже не знаємо, чи доклала до них руку Її Величність королева Єлизавета II, яка, як кажуть, з дуже непростим характером, але факт залишається фактом.

Принц Чарльз і принцеса Діана

Найгучнішою історією стало розлучення старшого сина королеви принца Чарльза і леді Діани Спенсер. Принц одружився на Діані в 33 роки, їй на той момент було всього 20 років. Юна Діана беззастережно кохала принца, а ось він, навпаки, не відчував до неї таких самих почуттів. Їхній шлюб був спланований королевою Єлизаветою II, яка вважала Діану гідною титулу принцеси і матері своїх майбутніх онуків. А ось принца Чарльза в ті часи пов'язували стосунки з Каміллою Шанд, яка, на думку королеви, ніяк не підходила на роль майбутньої дружини спадкоємця престолу.

Принц Чарльз і принцеса Діана / Фото: Associated Press

Їхнє весілля, яке відбулася 29 липня 1981 року, було одним з найгучніших у Британському королівстві. За пишним святкуванням спостерігали близько 750 тисяч телеглядачів. У шлюбі, який тривав 11 років, Діана народила Чарльзу двох синів – принців Вільяма і Гаррі. У 1992 році подружжя сповістило світ про те, що більше не живе разом, а в 1996 році за наполяганням королеви було офіційно оформлене розлучення. Через рік принцеса Діана загинула в автокатастрофі, а ще через вісім років принц Чарльз все-таки одружився на жінці, яку кохав всі ці роки – Каміллі Шанд, вона отримала титул герцогині Корнуольської. А після того, як Чарльз став королем, отримала новий титул - королеви Камілли.

Королева Камілла і король Чарльз III / Фото: Associated Press

Принц Ендрю і Сара Фергюсон

Принц Ендрю і Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Другий за старшинством син королеви Єлизавети II принц Ендрю, герцог Йоркський, 1986 року одружився на письменниці-початківиці Сарі Фергюсон. Сара дружила з принцесою Діаною, і саме вона познайомила майбутніх молодят. 27-річна Сара Фергюсон зовсім не вписувалася в так звані рамки королівської сім'ї. Вона була емоційною і навіженою, любила увагу чоловіків і своєю жвавою вдачею підкорила серце принца Ендрю. Дозвіл на цей шлюб у своєї матері королеви Єлизавети II принц отримав, просто поставивши їй ультиматум: або Сара, або він одружується на першій-ліпшій дівчині легкої поведінки. І королева дала добро, тим паче, що до того часу двоє королівських спадкоємців (сини принца Чарльза і Діани) вже народилися на світ. У шлюбі у Сари і Ендрю народилися дві дочки – принцеса Беатріс і Євгенія Йоркські. Однак народження дітей сім'ю нітрохи не зміцнило, а навіть навпаки, принц все свій час приділяв службі в Королівському ВМФ, вагітність і пологи спричинили те, що Сара набрала багато зайвих кілограмів і впала в депресію. 1992 року подружжя перестало жити разом, а ще через чотири роки офіційно оформило розлучення. Цікаво, що майже тридцять років потому Сара і принц Ендрю іноді проводять час разом, можуть сходити на ланч або відвідати якийсь захід. І хоча ніхто з них повторно так і не одружився, це розлучення, здається, тільки зробило їх щасливішими.

Принцеса Анна і Марк Філліпс

Принцеса Анна і Марк Філліпс / Фото: Getty Images

Перший шлюб єдиної дочки королеви Єлизавети II – принцеси Анни, теж був невдалим. Заміж за лейтенанта Марка Філліпса принцеса вийшла 14 листопада 1973 року – в день народження свого старшого брата принца Чарльза. Чарльз, до речі, всіляко жартував над цим шлюбом, але його сестру це нітрохи не турбувало. У шлюбі з Марком Анна народила двох дітей, і вони прожили разом майже двадцять років. Що стало причиною розлучення пари – невідомо, але через вісім місяців принцеса поєдналася шлюбом з Тімоті Лоренсом, з яким разом досі.

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / Фото: Getty Images

Ще одна сумна історія була в житті молодшої сестри королеви Єлизавети II – принцеси Маргарет. Все своє життя вона кохала Пітера Таунсенда, капітана Королівських військово-повітряних сил Великої Британії. Однак розлучений герой війни, у якого вже були діти, ніяк не підходив на роль чоловіка сестри королеви, яка правила. За їхнім бурхливим романом стежила преса, і сама Маргарет розраховувала на те, що її сестра і парламент дадуть дозвіл на цей шлюб, але, на жаль, доля розпорядилася інакше. Заміж Маргарет все ж вийшла в 1960 році, її обранцем став фотограф Ентоні Армстронг-Джонс. У шлюбі народилося двоє дітей, але, проживши разом майже вісімнадцять років, Маргарет і Ентоні розлучилися. Кажуть, причиною тому послужив розгульний спосіб життя принцеси. Маргарет любила повеселитися, зловживала алкоголем і продовжувала кохати свого Пітера Таунсенда. Саме вона була з ним поруч в останні хвилини його життя.

Принц Йоахім і графиня Олександра Фредеріксборгська

Принц Йоахім і графиня Олександра Фредеріксборгська / Фото: Getty Images

Графиня Олександра була першою дружиною принца Йоахіма, молодшого сина королеви Маргрете II. У данському королівстві принцеса Олександра була улюбленицею, навіть незважаючи на своє просте походження. Данці називали її "Північна Діана", в цьому шлюбі у пари народилося двоє синів, але й це не вберегло стосунки від краху. Причини, за якими розлучилися принц і принцеса, у пресі не обговорювалися. Відомо, що Олександра потім вдруге вийшла заміж за відомого данського фотографа, позбувшись титулу принцеси, але і цей шлюб незабаром розпався. Через три роки після розлучення принц Йоахім одружився вдруге, його обраницею стала Марі Кавальє. Вона отримала титул принцеси данської, графині Монпеза і народила принцу ще двох дітей.

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