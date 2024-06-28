Травми через коней та замах: чотири епізоди, коли здоров'я принцеси Анни було під загрозою

Принцеса Анна – одна з членів британської королівської родини, яка працює найбільше. Але нещодавно сестра короля Чарльза III травмувалася і тепер якийсь час не зможе виконувати свої обов'язки.

Королівська принцеса з юності та молодості була спортсменкою, наїзницею, брала участь в Олімпійських іграх з кінного триборства. За роки своєї спортивної кар'єри Анна, звісно, отримувала різні травми. Сьогодні згадуємо, з якими труднощами їй доводилося мати справу за життя.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Інцидент у Геткомб-Парку

Нещодавно 73-річна принцеса травмувалася, катаючись на коні територією свого заміського маєтку. Інформація просочилася в пресу дуже швидко, як тільки її високість доправили до лікарні Саутмід у Брістолі з легким струсом мозку. Пізніше з'ясувалося, що Анна не пам'ятає, що саме з нею сталося, а її чоловік, провідуючи дружину, заявив журналістам, що вона повільно, але йде на поправку. Усі найближчі заходи за участю принцеси було скасовано.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Травма, отримана при верховій їзді 14 років

Як ви вже знаєте принцеса Анна з дитинства сидить у сідлі та чудова наїзниця. Але з нею траплялося різне. 1964 року, коли їй було 14 років, її доправили до лікарні з травмою руки після нещасного випадку, пов'язаного з верховою їздою біля її школи в Кенті. Анна зламала кістку мізинця правої руки, це сталося під час керування її поні. У лікарні їй вправили кістку, а Букінгемський палац випустив заяву, що стан принцеси задовільний.

Принцеса Анна у 14 років / Фото: Getty Images

Замах 1974 року

У березні 1974 року на принцесу було скоєно замах. Того вечора 24-річна принцеса та її перший чоловік капітан Марк Філліпс поверталися до Букінгемського палацу з благодійного заходу. Подружжя їхало на лімузині з водієм, коли їх обігнала інша машина і, різко загальмувавши, перекрила вулицю. Водій автомобіля вискочив і почав стріляти по лімузину, в якому була принцеса та її чоловік. На щастя, принцеса Анна не постраждала, на її захист кинувся охоронець, а також випадковий перехожий Ронні Рассел, який виявився боксером. Він завдав злочинцеві два удари в голову, а сам отримав вогнепальне поранення у відповідь. Після принцеса відвідувала свого охоронця в лікарні. Злочинця незабаром затримали, а на суді визнали психічно хворим та відправили до психіатричної клініки. Він був ув'язнений у лікарні Бродмур.

Принцеса Анна відвідує в лікарні свого охоронця Джеймса Бітона / Фото: Getty Images

Перелом хребців під час змагань 1976 року

На той момент дочці королеви Єлизавети ІІ було 25 років. Під час змагань Portman Horse Trials у Дорсеті на неї впав кінь. Анна отримала багато ударів різної тяжкості, струс мозку та мікроперелом хребців. Її госпіталізували на чотири дні до госпіталю і, на щастя, травма виявилася не надто серйозною. Молода дівчина швидко відновилася і змогла взяти участь в Олімпійських іграх у Монреалі того літа. Під час Олімпійських ігор у Монреалі Анна отримала ще одну травму, пов'язану з конем. Її кінь Гудвілл не зміг зробити жодного стрибка на дистанції і впав.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Прогулянка на коні 2008 року

Цей інцидент також стався у її заміському маєтку Геткомб-Парку. Відомо, що під час кінної прогулянки Анну штовхнув кінь і вона пошкодила ногу. Після інциденту її бачили на публіці з тростиною. Принцеса зазнала тоді незначної травми і змогла з'явитися в Голірудському палаці в Единбурзі на заході.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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