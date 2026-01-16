Тренд на 2016-й підкорює світ: який вигляд мали зірки 10 років тому

Тренд «2026 — новий 2016» / © Associated Press

У соцмережах, особливо Instagram і TikTok, уже тривалий час набуває популярності тренд на ностальгію «2026-й — це новий 2016-й». Зірки, блогери та звичайні користувачі активно діляться фотографіями й відео десятирічної давності та згадують, який вигляд вони мали 2016-го.

Також багато хто згадує епоху, коли у тренді були оксамитові чокери, чоботи-челсі, матовий тон обличчя та обтислі джинси. Вся ця ностальгія настільки заполонила соцмережі, що і ми вирішили згадати, який вигляд мали в той час впливові жінки сьогодення, тому пропонуємо поглянути, як змінилися знаменитості за десять років.

Ріанна

2016-го співачка випустила свій альбом Anti, а також з іншими виконавцями записала кілька спільних треків. Її нагородили премією Michael Jackson Video Vanguard Award на церемонії MTV Video Music Awards 2016. Також 2016 року Ріанна представила свою першу лінію одягу з Puma на Тижні моди в Нью-Йорку, яка мала комерційний успіх, принісши компанії понад 1 мільярд доларів.

Ріанна, 2016 рік / © Associated Press

Селена Гомес

Гомес розпочала свій світовий тур Revival у травні 2016 року, а ще знялася у фільмі «Основні принципи добра». Також на численних церемоніях вона отримувала нагороди, пов’язані з її музикою. Однією з гучних її співпраць стали кампанії для розкішного бренду Louis Vuitton і Coca-Cola. Саме фото з останньої її кампанії стало «вірусним» в Instagram на той час і зібрало 4,2 мільйона лайків та близько 97,5 тисячі коментарів.

Селена Гомес, 2016 рік / © Associated Press

Кім Кардашян

2016 року Кардашян була 42-ю найвисокооплачуванішою знаменитістю з 51 мільйоном доларів, а 40% її заробітку того року було отримано від її мобільної гри Kim Kardashian: Hollywood. 2 жовтня 2016-го, під час відвідування Тижня моди в Парижі, Кардашян пограбували під дулом пістолета в готельному номері, де вона зупинилася. П’ятеро осіб, переодягнених у поліцейських, зв’язали її та заткнули їй рота, а потім вкрали коштовності на 10 мільйонів доларів.

Кім Кардашян, 2016 рік / © Associated Press

Ніколь Кідман

2016 року на екрани вийшов фільм «Лев», у якому Ніколь зіграла роль матері, за яку її номінували на 89-й церемонії вручення премії «Оскар» на «Найкращу жіночу роль другого плану». Також 2016-го вона пожертвувала 50 000 доларів організації «ООН-жінки».

Ніколь Кідман, 2016 рік / © Associated Press

Тейлор Свіфт

На 58-й щорічній церемонії вручення премії «Греммі» 2016 року альбом «1989» зробив Свіфт першою жінкою, яка двічі вигравала премію «Альбом року», а ось на 64-й церемонії вручення премії BMI Pop Awards того року Свіфт стала першою жінкою-авторкою пісень, якій було присуджено нагороду, названу на її честь — премією Тейлор Свіфт. Також того ж 2016-го сталася її суперечка з Каньє Вестом.

Тейлор Свіфт, 2016 рік / © Associated Press

Кайлі Дженнер

Через сімейне реаліті Кайлі буквально росла на очах у всього світу, однак саме 2016-го її справи почали змінюватися по-особливому добре. Саме того року косметичну компанію Дженнер було перейменовано на Kylie Cosmetics, а кількість випущених косметичних наборів зросла від початкових 15000 до 500000. Бренд став дуже впізнаваним у світі.

Кайлі Дженнер, 2016 рік / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс

2016 року Forbes поставив її на перше місце серед найвисокооплачуваніших акторок світу з річним доходом 46 мільйонів доларів. А видання The Hollywood Reporter включило Лоуренс до списку 100 найвпливовіших людей у ​​сфері розваг. Також акторка знялася у низці фільмів і пожертвувала 2 мільйони доларів дитячій лікарні на створення відділення інтенсивної терапії серцево-судинних захворювань.

Дженніфер Лоуренс, 2016 рік / © Associated Press

Енн Гетевей

Того року акторка аперше стала мамою, однак продовжувала працювати і зняласяь у фільмі «Аліса в Задзеркаллі». Також 2016-го Гетевей була призначена послом доброї волі ООН завдяки її виступам за гендерну рівність.

Енн Гетевей, 2016 рік / © Associated Press

Белла Хадід

2016 року професіонали галузі обрали її «Моделлю року» на сайті Models.com, Також дівчина взяла участь у показах Givenchy, Chanel та Miu Miu, знялася в кампейні Марка Джейкобса та стала амбасадоркою Dior Makeup. Також Белла неодноразово з’являлася на різних обкладинках видань і дебютувала на показі Victoria’s Secret.

Белла Хадід, 2016 рік / © Associated Press

Гейлі Бібер

Тоді Гейлі ще не була заміжня, тому мала прізвище Болдвін. Однак її кар’єра була в розпалі — дівчина знялася в рекламній кампанії Ralph Lauren і підписала контракт з відомим нью-йоркським модельним агентством IMG Models.