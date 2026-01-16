ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
4 хв

Тренд на 2016-й підкорює світ: який вигляд мали зірки 10 років тому

У Мережі продовжує набирати обертів «вірусний» тренд на ностільгію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Тренд «2026 — новий 2016»

Тренд «2026 — новий 2016» / © Associated Press

У соцмережах, особливо Instagram і TikTok, уже тривалий час набуває популярності тренд на ностальгію «2026-й — це новий 2016-й». Зірки, блогери та звичайні користувачі активно діляться фотографіями й відео десятирічної давності та згадують, який вигляд вони мали 2016-го.

Також багато хто згадує епоху, коли у тренді були оксамитові чокери, чоботи-челсі, матовий тон обличчя та обтислі джинси. Вся ця ностальгія настільки заполонила соцмережі, що і ми вирішили згадати, який вигляд мали в той час впливові жінки сьогодення, тому пропонуємо поглянути, як змінилися знаменитості за десять років.

Ріанна

2016-го співачка випустила свій альбом Anti, а також з іншими виконавцями записала кілька спільних треків. Її нагородили премією Michael Jackson Video Vanguard Award на церемонії MTV Video Music Awards 2016. Також 2016 року Ріанна представила свою першу лінію одягу з Puma на Тижні моди в Нью-Йорку, яка мала комерційний успіх, принісши компанії понад 1 мільярд доларів.

Ріанна, 2016 рік / © Associated Press

Ріанна, 2016 рік / © Associated Press

Селена Гомес

Гомес розпочала свій світовий тур Revival у травні 2016 року, а ще знялася у фільмі «Основні принципи добра». Також на численних церемоніях вона отримувала нагороди, пов’язані з її музикою. Однією з гучних її співпраць стали кампанії для розкішного бренду Louis Vuitton і Coca-Cola. Саме фото з останньої її кампанії стало «вірусним» в Instagram на той час і зібрало 4,2 мільйона лайків та близько 97,5 тисячі коментарів.

Селена Гомес, 2016 рік / © Associated Press

Селена Гомес, 2016 рік / © Associated Press

Кім Кардашян

2016 року Кардашян була 42-ю найвисокооплачуванішою знаменитістю з 51 мільйоном доларів, а 40% її заробітку того року було отримано від її мобільної гри Kim Kardashian: Hollywood. 2 жовтня 2016-го, під час відвідування Тижня моди в Парижі, Кардашян пограбували під дулом пістолета в готельному номері, де вона зупинилася. П’ятеро осіб, переодягнених у поліцейських, зв’язали її та заткнули їй рота, а потім вкрали коштовності на 10 мільйонів доларів.

Кім Кардашян, 2016 рік / © Associated Press

Кім Кардашян, 2016 рік / © Associated Press

Ніколь Кідман

2016 року на екрани вийшов фільм «Лев», у якому Ніколь зіграла роль матері, за яку її номінували на 89-й церемонії вручення премії «Оскар» на «Найкращу жіночу роль другого плану». Також 2016-го вона пожертвувала 50 000 доларів організації «ООН-жінки».

Ніколь Кідман, 2016 рік / © Associated Press

Ніколь Кідман, 2016 рік / © Associated Press

Тейлор Свіфт

На 58-й щорічній церемонії вручення премії «Греммі» 2016 року альбом «1989» зробив Свіфт першою жінкою, яка двічі вигравала премію «Альбом року», а ось на 64-й церемонії вручення премії BMI Pop Awards того року Свіфт стала першою жінкою-авторкою пісень, якій було присуджено нагороду, названу на її честь — премією Тейлор Свіфт. Також того ж 2016-го сталася її суперечка з Каньє Вестом.

Тейлор Свіфт, 2016 рік / © Associated Press

Тейлор Свіфт, 2016 рік / © Associated Press

Кайлі Дженнер

Через сімейне реаліті Кайлі буквально росла на очах у всього світу, однак саме 2016-го її справи почали змінюватися по-особливому добре. Саме того року косметичну компанію Дженнер було перейменовано на Kylie Cosmetics, а кількість випущених косметичних наборів зросла від початкових 15000 до 500000. Бренд став дуже впізнаваним у світі.

Кайлі Дженнер, 2016 рік / © Associated Press

Кайлі Дженнер, 2016 рік / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс

2016 року Forbes поставив її на перше місце серед найвисокооплачуваніших акторок світу з річним доходом 46 мільйонів доларів. А видання The Hollywood Reporter включило Лоуренс до списку 100 найвпливовіших людей у ​​сфері розваг. Також акторка знялася у низці фільмів і пожертвувала 2 мільйони доларів дитячій лікарні на створення відділення інтенсивної терапії серцево-судинних захворювань.

Дженніфер Лоуренс, 2016 рік / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс, 2016 рік / © Associated Press

Енн Гетевей

Того року акторка аперше стала мамою, однак продовжувала працювати і зняласяь у фільмі «Аліса в Задзеркаллі». Також 2016-го Гетевей була призначена послом доброї волі ООН завдяки її виступам за гендерну рівність.

Енн Гетевей, 2016 рік / © Associated Press

Енн Гетевей, 2016 рік / © Associated Press

Белла Хадід

2016 року професіонали галузі обрали її «Моделлю року» на сайті Models.com, Також дівчина взяла участь у показах Givenchy, Chanel та Miu Miu, знялася в кампейні Марка Джейкобса та стала амбасадоркою Dior Makeup. Також Белла неодноразово з’являлася на різних обкладинках видань і дебютувала на показі Victoria’s Secret.

Белла Хадід, 2016 рік / © Associated Press

Белла Хадід, 2016 рік / © Associated Press

Гейлі Бібер

Тоді Гейлі ще не була заміжня, тому мала прізвище Болдвін. Однак її кар’єра була в розпалі — дівчина знялася в рекламній кампанії Ralph Lauren і підписала контракт з відомим нью-йоркським модельним агентством IMG Models.

Гейлі Бібер, 2016 рік / © Associated Press

Гейлі Бібер, 2016 рік / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie