Тренерка Дженніфер Еністон порадила вправи, які не варто пропускати

Дженніфер Еністон і Дені Коулман instagram.com/dani_bcoleman / © Instagram

Реклама

Для багатьох людей найстрашніша частина тренування — це не планка чи випади, а саме стрибки. Вони швидко підвищують пульс, змушують задихатися і здаються набагато складнішими, ніж мають вигляд. Втім, як розповіло видання Hello!, тренерка Дженніфер Еністон Дені Коулман впевнена, що саме стрибки є одним із найефективніших способів підтримати здоров’я кісток і зберегти фізичну форму на довгі роки.

Кісткам потрібне навантаження

Дені Коулман / © Associated Press

Ми звикли думати про кістки як про щось статичне, проте насправді це жива тканина, яка постійно оновлюється. Фітнес-тренерка Тара Райлі пояснює, що щоразу, коли людина стрибає та приземляється, кісткова тканина отримує сигнал адаптуватися до навантаження. У відповідь кістки поступово стають міцнішими та щільнішими.

Реклама

Саме тому вправи зі стрибками вважаються одним із найкращих способів профілактики втрати кісткової маси, особливо для жінок після 40 років і у період менопаузи, коли значно зростає ризик остеопорозу.

Реклама

Користь стрибків

За словами Дені, користь стрибків не обмежується лише здоров’ям кісток. Коли людина стрибає у різних напрямках, організм отримує різноманітне механічне навантаження. Це допомагає зміцнювати не лише скелет, а й покращує координацію, баланс та загальну стійкість тіла.

Саме різноспрямовані рухи особливо цінують фізіотерапевти та тренери, адже вони активують ті групи м’язів, які рідко працюють під час звичайної ходьби чи силових вправ.

Ще один несподіваний бонус стосується здоров’я жінок. Рухи у різних напрямках допомагають активувати м’язи тазового дна. У результаті зміцнюється центр тіла, покращується контроль над м’язами тазу, а деякі жінки навіть помічають зменшення проявів нетримання сечі під час кашлю, сміху чи фізичного навантаження.

Щоб отримати користь, зовсім не потрібно виконувати десятки виснажливих стрибків. Навіть короткі серії стрибків, наприклад, кілька стрибкових присідань або випадів, уже створюють достатнє навантаження для кісток і водночас тренують серцево-судинну систему. Головне — регулярність, а не кількість.

Реклама

Якщо не можна стрибати

Іноді відмовитися від стрибків доводиться не через нелюбов, а через травму, біль у суглобах або проблеми з тазовим дном. У такому разі альтернативами, які також стимулюють кісткову тканину, можуть стати:

силові тренування з достатньою вагою — повільні, контрольовані вправи створюють навантаження, необхідне для зміцнення кісток

енергійне тупотіння — сильні удари стопами об підлогу дають схожий механічний сигнал, але менше навантажують суглоби

вибухові силові вправи — швидке виконання рухів із вагою допомагає покращити силу та стабільність опорно-рухового апарату.

Отже, навіть кілька коротких і контрольованих вправ можуть допомогти підтримати здоров’я кісток, зміцнити м’язи тазового дна, покращити координацію та витривалість.

А якщо стрибки вам протипоказані, це не означає, що про здоров’я кісток доведеться забути. Силові вправи, швидкі функціональні рухи та звичайне енергійне тупотіння можуть стати чудовою альтернативою.

Новини партнерів