Тренування, які допомагають Гайден Панеттьєрі, екснареченій Володимира Кличка, відновлюватися після травми

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Гайден Панеттьєрі — одна з тих голлівудських зірок, які виросли буквально на очах у публіки. Вона почала зніматися ще к дитинстві, отримала перші великі ролі в серіалах і згодом стала відомою завдяки проєктам на кшталт «Герої» та «Нешвілл».

Сьогодні акторка відкрито говорить про складний період у своєму житті, а саме, відновлення після травми, яка несподівано вплинула на її рухливість, про це розповіло видання Womenʼs Health. За її словами, одного дня вона прокинулася з відчуттям оніміння від талії вниз і тимчасовою втратою контролю над рухами стопи.

Попри відсутність однозначного медичного пояснення, ця ситуація стала для неї точкою переосмислення ставлення до власного тіла та фізичної активності.

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Відновлювальне тренування

Повернення до руху для Панеттьєрі відбувається поступово, через тренування біля балетного станка під керівництвом тренерки Марні Алтон. Цей формат поєднує елементи балету, пілатесу та функціональних вправ, з акцентом на дрібних стабілізаційних м’язах.

Розминка: активація стоп і сідниць . Тренування починається з глибоких пліє-присідань. Вони допомагають м’яко активувати нижню частину тіла, розігріти суглоби та підготувати м’язи до навантаження.

Підйоми на носки . Далі йдуть підйоми на носки — вправа, спрямована на зміцнення стоп, гомілок і литкових м’язів. Вона покращує стабільність і контроль руху, а це особливо важливо після травм.

Робота зі стабільністю . Один із ключових етапів — вправи зі стабільністю, коли стопи розміщуються на невеликому м’ячі та утворюють «ромбову» позицію. Це змушує тіло активувати глибокі стабілізаційні м’язи під час присідань і пульсацій.

Основний блок: присідання та випади . Фінальна частина тренування включає пліє-присідання, пульсації та діагональні випади. Вони працюють одночасно над силою, балансом і координацією.

Розтягнення. Завершується сесія широким нахилом уперед, який допомагає зняти напругу у спині та задній поверхні тіла.

Філософія відновлення

Для акторки ці тренування — не лише спосіб повернути рухливість, а й інструмент профілактики майбутніх травм. Вона наголошує, що підтримка м’язового тонусу напряму впливає на ризик пошкоджень, адже сильніше тіло краще справляється з навантаженням, особливо у фізично вимогливих сценах або активних рухах.

Ця логіка давно підтримується і спортивною медициною, адже регулярне тренування стабілізаційних м’язів справді може знижувати ризик травм, покращувати контроль над рухами та навантаженням на суглоби.

Історія Гайден Панеттьєрі — нагадування про те, що відновлення не завжди має вигляд повернення до «колишньої форми». Частіше це шлях до нового способу рухатися, відчувати тіло та поступово будувати силу.

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І в цьому контексті тренування стають не про зовнішній результат, а про внутрішню стабільність — фізичну і ментальну. Адже іноді найважливіша сила полягає не у тому, щоб швидше рухатися, а у тому, щоб взагалі знову навчитися рухатися.

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