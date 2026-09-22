Тренування Королівських військово-повітряних сил акторки Гелен Міррен: 12 хвилин, які змінять життя

Гелен Міррен / © Associated Press

Реклама

Гелен Міррен не приховує, що її фітнес-підхід максимально простий. Акторка багато років виконує програму XBX — скорочення від «10 Basic Exercises,» тобто «10 базових вправ». Її розробив доктор Білл Орбан для жінок Королівських ВПС Канади. Програма складається з чотирьох рівнів складності, кожен із яких містить 10 вправ, про це розповіло видання Woman&Home.

Головне правило XBX — усе тренування триває лише 12 хв. При цьому набір вправ залишається майже незмінним, а зі зростанням рівня збільшується кількість повторень. Тобто програма починається дуже легко, проте поступово стає складнішою.

Реклама

Що входить у 12 хвилин

XBX — це не просто набір вправ на одну групу м’язів. Програма побудована так, щоб за короткий час опрацювати все тіло, додати кардіонавантаження та попрацювати над гнучкістю та рухливістю.

Реклама

Перший рівень

Перші шість вправ виконують роль розминки та допомагають розігріти тіло. Серед них:

Вправа №1: нахили до стоп

Вправа №2: підіймання колін

Вправа №3: бічні підіймання рук

Вправа №4: кругові рухи руками

На цей етап відводиться 2 хв — приблизно по 30 секунд на кожну вправу.

Потім починається силова частина:

Вправа №5: часткові скручування — спрямована на м’язи живота та передню поверхню стегон. На неї відводиться 2 хвилини.

Вправа №6: підіймання грудної клітки та ніг — працює зі спиною, сідницями та задньою поверхнею стегон і триває 1 хв.

Вправа №7: бічні підіймання ніг — для м’язів зовнішньої частини стегон, ще 1 хв

Вправа №8: віджимання з колін — протягом 2 хв навантажує руки, плечі та груди.

Вправа №9: підіймання ніг — допомагають працювати над гнучкістю талії та зміцнювати м’язи стегон і боків. На них відводиться 1 хв.

Вправа №10: біг і стрибки — вони підвищують пульс і дають кардіонавантаження, завершують тренування роботою над витривалістю серця та легень, це останні активні 3 хв.

Другий рівень

Другий рівень XBX зберігає ту саму логіку, проте деякі рухи стають інтенсивнішими:

Реклама

«пружні» скручування, замість часткових скручувань як у вправі №5

підіймання ніг, як у вправі №9, замінюють на повороти ніг убік із розтягуванням

а фінальний біг і звичайні стрибки з вправи №10, замінюють на біг зі стрибками з широким кроком.

Саме на другому рівні зупинилася Гелен Міррен. І це важлива особливість програми, боне потрібно поспішати переходити далі. Спочатку необхідно навчитися виконувати поточний рівень без надмірного напруження чи втоми. Лише після цього можна збільшувати кількість повторень і переходити до наступного.

У результаті час залишається тим самим — 12 хв, а навантаження зростає завдяки більшій кількості повторень. Усього програма має чотири рівні складності.

Яким насправді є це тренування

XBX — це коротке повноцінне тренування з вагою власного тіла, яке поєднує розминку, силові вправи, роботу над гнучкістю та кардіонавантаження. Тут немає потреби у спортзалі, тренажерах або великій кількості обладнання, достатньо місця для рухів і килимка.

При цьому програма не означає, що всі 12 хв будуть легкими. Її особливість саме у поступовому нарощуванні навантаження, спочатку вправи доступні навіть новачкам, а потім шляхом повторень і складніших варіантів стають дедалі інтенсивнішими.

Реклама

Силова частина включає вправи, які одночасно залучають кілька груп м’язів, а фінальні біг і стрибки підвищують частоту серцевих скорочень. Тож це не просто «легка руханка», а компактний комплекс на все тіло.

Гелен обирає саме тренування

Головна перевага програми — її легко вписати навіть у дуже завантажений день. 12 хв не потребують окремої поїздки до спортзалу чи тривалого тренування, а сам комплекс можна виконувати практично будь-де.

Крім того, XBX працює одразу в кількох напрямках: допомагає розвивати силу, витривалість, гнучкість, рухливість і кардіофітнес. Серед вправ є скручування та підйоми ніг для м’язів тулуба, віджимання для верхньої частини тіла, вправи для ніг і стегон, а також біг і стрибки для серцево-судинної системи.

Для жінок у менопаузі та після неї силові навантаження також особливо важливі для підтримання м’язової та кісткової тканини. Водночас рівень навантаження варто підбирати відповідно до власної фізичної форми, а не намагатися одразу повторити програму людини, яка тренується десятиліттями.

Новини партнерів