Третя у черзі на трон: чи може принцеса Шарлотта одного разу стати королевою Великої Британії

Принцеса Шарлотта Уельська – середня дитина принца Вільяма та принцеси Кетрін Уельських. Вона посідає третє місце в черзі на престол після свого батька і старшого брата принца Джорджа, але у неї значно більше шансів стати королевою, ніж мала її двоюрідна бабуся принцеса Анна, яка свого часу була також на третьому місці.

Королева Єлизавета II стала останньою монархинею-жінкою, що правила Британією

Королева Єлизавета II та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

З цим твердженням складно сперечатися, адже наступні два спадкоємці британської корони – чоловіки. Після смерті королеви Єлизавети ІІ 2022 року її наступником став старший син король Чарльз ІІІ. За ним на престол претендують його старший син принц Вільям, а також старший син Вільяма, принц Джордж Уельський. Очевидно, що шанси молодшої сестри Джорджа – принцеси Шарлотти – сісти на троні мізерно малі. Але історія знає різні випадки, коли спадкоємці зрікалися трону (згадуємо короля Едуарда VIII), так що насправді виключати, що одного разу Британія отримає нову королеву все ж таки не варто.

Шанси принцеси Шарлотти на корону

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

У єдиної дочки Уельський шансів на корону набагато більше, ніж було у її двоюрідної бабусі – королівської принцеси Анни, яка при народженні знаходилася у неймовірно схожих обставинах, пише ok!. І причина цього проста – змінилися правила. 2013 року королева Єлизавета II внесла правки до Закону про престолоуспадкування, поклавши край системі чоловічого первородства, згідно з яким молодший син може замінити старшу дочку в лінії престолоуспадкування. Закон поширюється на осіб, які народилися після 28 жовтня 2011 року.

Коли 1950 року народилася принцеса Анна, вона була третьою в черзі на престол, проте до 1964 її відтіснили на дві позиції її молодші брати, принци Ендрю та Едвард.

Принцеса Анна у дитинстві / Фото: Associated Press

Таким чином, принцеса Шарлотта залишилася на тій самій позиції, на якій і перебувала в момент свого народження, а її молодший брат принц Луї не потіснив її, коли народився трима роками пізніше 2018-го.

Що потрібно, щоб Шарлотта стала королевою

Принцеса Шарлотта та принц Джордж / Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта може опинитися на престолі тільки в тому випадку, якщо її старший брат принц Джордж зречеться престолу або його сходження на трон виявиться неможливим з інших причин. А також, якщо Джордж не матиме спадкоємців, оскільки кожна нова дитина відсуне принцесу Шарлотту на крок назад від трону.

Яка роль належатиме Шарлотті, якщо вона не стане королевою

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

У будь-якому випадку принцеса Шарлотта Уельська буде грати важливу роль у королівській родині і підтримувати свого старшого брата, коли він стане королем так само, як це робить принцеса Анна для свого брата Чарльза. Ймовірно, успадкує і титул королівської принцеси, який від 1987 року носить принцеса Анна. Цей титул зазвичай присвоюється старшій дочці монарха і аналогічний титулу принца Уельського для старших чоловіків королівської родини. Він не передається автоматично, а дарується монархом, що править. Оскільки король Чарльз III не має дочок, титул, швидше за все, буде припинено після смерті принцеси Анни. А коли королем стане принц Вільям, він може привласнити його своїй дочці Шарлотті.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

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