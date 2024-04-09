Три роки без принца Філіпа: цікаві факти про чоловіка королеви Єлизавети II

9 квітня 2024 року виповнюється три роки від дня смерті чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа, герцога Единбурзького. Він прожив майже сто років, багато в житті побачив і був відомий твердістю характеру та гостротою англійського гумору. У річницю його смерті ми згадуємо найцікавіші та найнезвичайніші факти з життя чоловіка королеви.

1. Принц Філіп був єдиним сином із п'ятьох дітей принца Греції та Данії Андрія та Аліси Баттенбергської. Він народився 10 червня 1921 року на острові Корфу, на віллі Мон Репо – літньої резиденції грецької королівської сім'ї. Філіпа Аліса народила на обідньому столі.

Принц Філіп у дитинстві / Фото: Getty Images

Аліса Баттенберзька — мати принца Філіпа / Фото: Getty Images

2. Сім'я принца Філіпа була вигнана з Греції, після того, як його дядько, король Костянтин, був змушений зректися престолу після греко-турецької війни. Будучи армійським генералом, його власний батько, принц Андрій, був звинувачений у зраді та вигнанні, що змусило сім'ю тікати з країни. Філіпу тоді було лише 1,5 року. Батьки засунули хлопчика в ящик із-під апельсинів і змушені були тікати з Греції на британському військовому кораблі.

Принц Філіп / Фото: Getty Images

3. Принц Філіп ніколи не говорив грецькою мовою, тому що виїхав з країни ще до того, як навчився розмовляти. Він говорив трьома мовами – рідною англійською, французькою та німецькою.

4. Якийсь час після вигнання сім'я жила в Парижі у багатої родички. Пізніше принца Філіпа відправили до інших родичів до Великої Британії, його батько принц Андрій переїхав до Монако, а матері принцесі Алісі поставили діагноз шизофренія, який привів до релігійної манії та психічного розладу та заслали до притулку у Швейцарії на два з половиною роки.

5. Філіп ріс далеко від старших сестер. Три його сестри одружилися з німецькими аристократами, які стали членами нацистської партії. З цієї причини, коли Філіп одружився з принцесою Єлизаветою 1947 року, сестер нареченого не запросили на весілля. Дуже багато років Філіп не коментував цю ситуацію. Лише одного разу 2006 року сказав, що його сестри знаходили ранні спроби Гітлера відновити владу та престиж Німеччини "привабливими", але він ніколи "не помічав, щоб хтось у сім'ї справді висловлював антисемітські погляди".

6. Підліткові роки Філіпа були затьмарені трагедією. Його сестра Сесілія загинула разом із племінниками в авіакатастрофі, а його дядько та опікун лорд Мілфорд Гейвен помер невдовзі після цього від раку кісткового мозку.

7. Принц Філіп брав участь у Другій світовій війні, борючись проти чоловіків своїх сестер, які служили на німецькому боці.

Принц Філіп / Фото: Getty Images

8. Зі своєю майбутньою дружиною принцесою Єлизаветою принц познайомився 1939 року після того, як його дядько лорд Маунтбеттен і королева-мати Єлизавета попросили Філіпа супроводжувати Єлизавету та її сестру принцесу Марагрет під час візиту до Королівського військово-морського коледжу.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп у день заручин, 1947 рік / Фото: Associated Press

9. Філіп і Єлизавета — триюрідні брат та сестра. Вони обидва нащадки королеви Вікторії.

10. Першим коханням принца була американська акторка Кобіна Райт. Юна та приваблива зовні Кобіна запала у серце Філіпу. Вони познайомилися в одному з венеційських барів, коли 17-річний Філіп гостював у своєї тітки у Венеції 1938 року. Філіп сподобався Кобіні, але вона вирішила не давати волю почуттям, бо готувалася до кар'єри в Голлівуді і вже мала підписаний контракт зі студією 20th Century Fox та кількома модельними агенціями.

11. Другим коханням принца стала принцеса Єлизавета. 1946 року Філіп попросив її руки у короля Георга VI, він відповів згодою, але про заручини було вирішено оголосити, коли принцесі виповниться 21 рік. 9 липня 1947 року вони оголосили про заручини, а одружилися 20 листопада того ж року у Вестмінстерському абатстві. Їхній шлюб став найтривалішим королівським шлюбом в історії.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп у день весілля, 20 листопада 1947 року / Фото: Associated Press

12. Напередодні весілля Філіп відмовився від титулів принца грецького та данського, а в день весілля отримав від короля Георга VI титул герцога Единбурзького, який носив до самої смерті. Нині цей титул належить його молодшому синові – принцу Едварду.

Весілля принца Філіпа та принцеси Єлизавети / Фото: Associated Press

Репродукція меню весільного сніданку, що відбувся у Букінгемському палаці в Лондоні 20 листопада 1947 року після весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа / Фото: Associated Press

13. Саме принц Філіп повідомив своїй дружині Єлизаветі про смерть її батька короля Георга VI, коли вони перебували в турі у Кенії. Це сталося 6 лютого 1952 року. Від того моменту новою королевою Великої Британії стала Єлизавета ІІ.

14. У Філіпа та Єлизавети народилося четверо дітей – принц Чарльз (нині король Чарльз III), принцеса Анна – з'явилися на світ до того, як Єлизавета стала королевою, і принци Ендрю та Едвард – народилися вже після коронації Єлизавети II.

Принц Філіп та принцеса Єлизавета з молодшими дітьми — принцом Чарльзом та принцесою Анною / Фото: Associated Press

15. Філіпа дуже обурював той факт, що його дружині та дітям не дали його прізвище. Він говорив: "Я не що інше, як чортова амеба. Я єдина людина в країні, якій не дозволено давати своє ім'я своїм дітям".

Принц Філіп та королева Єлизавета II з дітьми / Фото: Getty Images



Проте під час Діамантового ювілею 2012 року королева Єлизавета II визнала, що Філіп був її "постійною силою та наставником". Він пішов зі своїх королівських обов'язків 2 серпня 2017 року у віці 96 років. А 9 квітня 2021 року мирно помер у Віндзорському замку. Біля його ліжка на той момент перебувала його дорога дружина Єлизавета II. Вона прожила без нього ще півтора року і 8 вересня 2022 року (відсвяткувавши у червні 2022-го платиновий ювілей правління) також мирно померла уві сні у шотландському замку Балморал.

Принц Філіп та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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