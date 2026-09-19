Трінні Вудалл показала тренування з еластичною стрічкою на 10 хвилин

Трінні Вудалл / © Associated Press

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Трінні Вудалл веде активний спосіб життя та регулярно ділиться своєю спортивною рутиною в Instagram. Навіть коли вона подорожує та не має доступу до звичних силових тренувань і пілатесу, намагається знайти кілька хвилин, щоб «розбудити» тіло, про це розповіло видання Woman&Home

З віком нам потрібно трохи більше попрацювати, щоб позбутися ранкової скутості та нагадати тілу, що настав час рухатися, вважає Трінні. Одним із її улюблених інструментів стали еластичні стрічки для фітнесу. Вони легкі та майже не займають місця у валізі. А за умови поступового збільшення навантаження такі стрічки можуть бути ефективними для розвитку сили, м’язів і рухливості. Змінювати інтенсивність просто, достатньо взяти стрічку з більшим опором.

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Перед тренуванням Трінні також приділяє увагу тілу, легко розтирає шкіру, щоб зняти напруження та стимулювати рух лімфи, а потім переходить до п’яти вправ.

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Пульсації руками. Закріпіть стрічку на зап’ястях і витягніть руки перед собою. Пульсуйте руками у сторони, чергуйте натягнення та послаблення стрічки, одночасно підіймайте та опускайте руки. Виконайте 10 повторень. Вправа працює з руками, плечима та верхньою частиною спини. Бічні кроки з положеннями Y і T. Трінні зазначає, що уві сні часто згортається «клубочком», тому вранці їй важливо «розкрити» спину та активувати м’язи. Розмістіть стрічку навколо литок, трохи зігніть коліна та зробіть кілька невеликих кроків убік, як у «крабовій ходьбі». Одночасно підіймайте руки спочатку вгору, формуйте літеру Y, а потім розводьте у сторони, утворюючи T. Стрічка весь час має залишатися натягнутою. Підіймання ніг. Цю вправу Трінні виконує чи не щоранку, іноді навіть із чашкою лимонного чаю у руці. Сядьте на стілець, надягніть стрічку на нижню частину литок. Підіймайте по черзі одну ногу, випрямляйте її у коліні, тоді як іншу залишайте на підлозі. Тримайте корпус стабільним і напружуйте м’язи живота. Зробіть 10 повторень кожною ногою. Розкриття плечей. Для цієї вправи знадобиться довга еластична стрічка. Візьміть її обома руками, натягніть і опустіть руки перед собою до стегон. Потім плавно підніміть їх над головою та заведіть якомога далі за спину. Поверніться у вихідне положення та повторіть 10 разів. Трінні називає цю вправу корисною для постави в будь-якому віці. Вона також допомагає розкрити грудну клітку та нагадує робити глибокі вдихи. «Навколо світу». Залишайтеся з довгою стрічкою у руках, станьте рівно, випряміть руки та ноги. Повільно проведіть стрічкою широкою дугою: вниз убік, до пальців ніг і назад угору з іншого боку, ніби малюєте навколо себе велике коло. Рух має бути контрольованим. Вправа допомагає розкрити спину та водночас розтягнути задню поверхню стегон і трицепси.

Тренування Трінні Вудалл — хороший приклад того, що для руху не завжди потрібен спортзал або година вільного часу. Декілька еластичних стрічок і близько 10 хв можуть стати простою ранковою рутиною, яка допомагає розім’яти тіло, активувати м’язи та налаштуватися на продуктивний день.

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