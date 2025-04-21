Три роки без королеви: чим нам запам'яталася Єлизавета ІІ

Королева Єлизавета II / © Associated Press

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Всім відомо, що королева Єлизавета II ніколи не розраховувала на престолоуспадкування, але її дядько (старший брат короля Георга — король Едуард VIII), зрікшись трону, зробила королем батька принцеси, а після його швидкої смерті через двадцять років правління — 6 лютого 1952 року — зійшла на престол його старша донька — королева Єлизавета.

1. Їй було всього 25 років, коли вона дізналася, що її батько король Георг VI раптово помер і їй належить зійти на трон.

Королева Єлизавета II з матір’ю Єлизаветою / © Associated Press

2. Її коронація у Вестмінстерському абатстві 2 червня 1953 року в Лондоні стала першою, яка транслювалася на телебаченні в прямому ефірі. Її подивилися 27 мільйонів людей у Великій Британії.

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3. Вона стала монархом, який правив найдовше, в історії Великої Британії, її правління тривало 70 років і 7 місяців. Вдночас вона завжди йшла в ногу з часом.

4. Вона допомогла модернізувати королівську сім’ю та скасувала парвило, згідно з яким лише первістки можуть успадковувати британський престол. The Washington Post назвала цю зміну «величним моментом для ґендерної рівності», оскільки жінки-члени британської королівської родини отримали ті ж права, що й чоловіки, на сходження на британський престол, пише royal.uk.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

5. Єлизавета II також прославилася своїм почуттям обов’язку та відданістю життя служіння і була важливою фігурою для Великої Британії та Співдружності за часів як кризових періодів, так і радісних.

6. Вона любила і багато подорожувала, особливо у молоді роки. За час свого правління Її Величність відвідала всі королівства та всі регіони Великої Британії, а до деяких із них поверталася багато разів.

7. Багато хто пам’ятає знамениту червону валізу, яку королеві вручали практично щодня, щоб вона переглянула важливі державні документи і дала свою згоду на перетворення законопроєктів на акти парламенту чи закони.

8. А ще у королеви були особливі стосунки з прем’єр-міністрами (за час її правління Єлизаветі II служили п’ятнадцять прем’єрів), з ними вона регулярно проводила аудієнції і мала дивовижне вміння підбадьорювати і попереджати.

Маргарет Тетчер та королева Єлизавета II / © Associated Press

9. Вона також вітала понад 110 президентів, які відвідали Велику Британію з офіційними візитами за 70 років перебування на троні.

Королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіпп / © Associated Press

10. Єлизавета II була патроном понад 500 благодійних організацій і вважала це важливою частиною свого життя. Її діти та онуки продовжують сьогодні цю місію.

11. Її головною опорою у житті був чоловік — принц Філіп, герцог Единбурзький. Вони прожили у щасливому шлюбі, в якому народилося четверо дітей, понад 73 роки.

Святкуючи «Платиновий ювілей» правління королева Єлизавета II подякувала своїй сім’ї за підтримку словами: «Наші діти і вся моя сім’я дарували мені таку любов і неоціненну допомогу протягом багатьох років, і особливо в останні місяці».

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Її серце припинило битися 8 вересня 2022 року. Перебувала королева в цей момент у своєму улюбленому шотландському маєтку Балморал. А біля її ліжка сиділа єдина дочка — принцеса Анна.

Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images Стиль королеви Єлизавети II / © Getty Images