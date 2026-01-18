Це більше, ніж хобі: королеви, які люблять читати книжки

Королева Камілла / © Getty Images

Реклама

Королева Камілла

Дружина британського короля Чарльза III - Камілла - любила читати з дитинства і вважає, що цей досвід слід щепити дітям у ранньому віці. Її ідеальний відпочинок — поїздка до заміського маєтку та час, проведений з книжкою. Королева каже, що має не так багато вільного часу на це хобі, але запевняє, що навіть десять хвилин читання на день принесуть користь.

«У книжках є щось таке приємне на дотик. Мені подобається запах сторінок, коли відкриваєш обкладинку. Мені подобається перевертати сторінки та загинати куточки, щоб дочитати до наступного разу…», — каже Камілла.

Королева Камілла / © Getty Images

Ця пристрасть була щеплена Каміллі її батьком, Брюсом Шандом: «Він читав нам у дитинстві. Він обирав книжки, а ми слухали. Ймовірно, він був начитаною людиною, яку я коли-небудь зустрічала. Він буквально поглинав книжки», — цитує Її Величність spectator.com.au.

Реклама

Брюс Шанд був солдатом. Його батько був письменником, писав про архітектуру, їжу та вино. А його батько теж був письменником, який, до речі, недовгий час і таємно заручився з Констанс Ллойд, яка згодом вийшла заміж за Оскара Вайльда. Це сім'я з літературними нахилами. Покійний брат королеви Камілли, Марк, був захисником природи та письменником-мандрівником. Її сестра, Аннабель, теж затята читачка. Син королеви, Том — письменник, що спеціалізується на кулінарії.

Королева Камілла із сином Томом Паркер-Боулзом / © Getty Images

Під час пандемії коронавірусу королева Камілла відкрила книжковий клуб «Читальний зал» . У ньому Камілла та відомі автори ділилися своїми літературними рекомендаціями з публікою. Цього року клуб відзначив уже п'ятиріччя. Через два роки ініціатива була офіційно запущена як зареєстрована благодійна організація під назвою «Читальний зал королеви», і від того часу вона проводить щорічний літературний фестиваль, запускає подкаст та заснувала медаль «Читальний зал королеви» на честь непомітних місцевих героїв, які пропагують читання.

Королева Летиція

Королева-консорт Іспанії Летиція теж любить читати і щороку завжди із задоволенням відвідує книжкові ярмарки. Вона завжди була завзятою читачкою, і передала цю пристрасть своїм дочкам — принцесі Леонор та інфанті Софії. Її любов до читання обумовлена ​​її журналістським досвідом, і вона часто виступає на захист літератури, підкреслюючи лінгвістичну суворість та задоволення від інтерпретації.

Королева Летиція на книжковій ярмарці / © Getty Images

Королева неодноразово виступала на книжкових ярмарках і закликала людей читати «повільно та зосереджено», щоб отримати насолоду від процесу.

Реклама

Чоловік Летиції – король Філіп VI – теж любить читати книжки. Щоправда, на книжкових ярмарках у Мадриді ми не бачили його жодного разу. Швидше за все, у монарха просто дуже мало вільного часу і книжки для їхньої сім'ї обирає Летиція.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима

Нідерландська королева родом із Аргентини. Вона вивчала економіку та фінанси в університеті і жила в Нью-Йорку, а для того, щоб вивчити нідерландську мову, коли готувалася вийти заміж за тодішнього принца Оранського Віллема-Александра, почала читати книжки нідерландською.

Максима казала, що прочитала кілька книжок з історії Нідерландів і подорожувала країною інкогніто, щоб безпосередньо вивчити і зрозуміти країну, королевою якої вона мала стати.

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Її Величність любить читати книжки, пов'язані з її робочою спеціалізацією: мікрофінансування, соціальні проблеми, культура. Також вона виявляє інтерес до тем сталого розвитку та всіляко публічно підтримує багатьох літературних авторів.

Реклама