- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки
- Кількість переглядів
- 224
- Час на прочитання
- 3 хв
Це "мистецтво" не для всіх: смішні, дивні й незграбні королівські реверанси
Королівський реверанс — традиційний жест поваги до старших членів королівської родини. Його роблять лише жінки, схрещуючи ноги «вузлом», трохи присідаючи і схиляючи голову під час зустрічі з членом королівської родини. Це формальний знак поваги та ввічливості, який не є суворо обов’язковим, проте в багатьох європейських монархіях його досі дотримуються.
Вміти зробити гарний реверанс — ціле мистецтво, яким володіють не всі. Іноді стаються й оказії, коли член сім’ї, який начебто майстерно робить реверанс, просто невдало присідає, і це фотографують на камеру. Ми зібрали найкумедніші та найнезграбніші реверанси, які нам лише траплялися.
Експрем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей
Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії намагалася зробити глибокий реверанс, вітаючи королеву Єлизавету II на параді Кінної гвардії в Лондоні. Видно, що Тереза Мей дуже намагалася присісти глибоко, водночас тиснучи руку монархині.
Королева Камілла
Королева Камілла присіла в реверансі перед королевою Єлизаветою II під час вручення Ордена Підв’язки у Віндзорському замку в червні 2016 року, та так, що ледь не загубила туфлю. Щорічна церемонія відбувається у каплиці Святого Георгія у замку.
Джоан Коллінз
Дама Джоан Коллінз якось у травні 2012 року зробила смішний реверанс перед королевою Єлизаветою II під час святкування діамантового ювілею в Королівській академії мистецтв у центрі Лондона, надто далеко відставивши ногу назад. Найімовірніше, її реверанс неможливо було зробити правильніше, оскільки на акторці була дуже вузька сукня.
Королева Мері
На той момент Мері ще мала титул кронпринцеси Данії, тому й присіла в реверансі перед королевою Нідерландів Максимою, вітаючи її в аеропорту Копенгагена на початку державного візиту королівської пари Нідерландів до Данії в березні 2015 року.
Сара Фергюсон і її донька принцеса Беатріс
Сара Фергюсон зробила вельми незграбний реверанс перед королевою Єлизаветою II, та ще й ледь не впала, тримаючись за руку своєї доньки принцеси Беатріс, коли вони відвідували Королівські кінні перегони в Аскоті в червні 2018 року. А віднедавна Сара втратила свій титул герцогині, тож ми навряд чи побачимо її на ще якихось королівських заходах, так само, як і її реверанси.
Герцогиня Сассекська Меган
Дружині принца Гаррі, герцогині Сассекській Меган, дісталося за один з її небагатьох реверансів, які вона робила перед королевою Єлизаветою II. Це сталося після традиційної різдвяної служби королівської родини в церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі 2017 року. Тоді Меган Маркл ще не була одружена з принцом Гаррі і прибула на захід як його наречена. Зважаючи на все, вона не надто переймалася ідеальністю свого реверансу.
Майк Тіндалл
Зять принцеси Анни Майкл Тіндалл одного разу зробив дуже кумедний реверанс на іподромі в Аскоті під час королівських перегонів у червні 2015 року. Це невластиво особам чоловічої статі, але чоловік Зари Тіндалл — такий жартівник. І треба віддати йому належне — він володіє мистецтвом реверансу набагато краще за багатьох перерахованих вище королівських осіб.