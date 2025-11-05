Це "мистецтво" не для всіх: смішні, дивні й незграбні королівські реверанси

Королівські реверанси / © Getty Images

Вміти зробити гарний реверанс — ціле мистецтво, яким володіють не всі. Іноді стаються й оказії, коли член сім’ї, який начебто майстерно робить реверанс, просто невдало присідає, і це фотографують на камеру. Ми зібрали найкумедніші та найнезграбніші реверанси, які нам лише траплялися.

Експрем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей

Королева Єлизавета II і Тереза ​​Мей / © Getty Images

Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії намагалася зробити глибокий реверанс, вітаючи королеву Єлизавету II на параді Кінної гвардії в Лондоні. Видно, що Тереза Мей дуже намагалася присісти глибоко, водночас тиснучи руку монархині.

Королева Камілла

Принцеса Кейт і королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла присіла в реверансі перед королевою Єлизаветою II під час вручення Ордена Підв’язки у Віндзорському замку в червні 2016 року, та так, що ледь не загубила туфлю. Щорічна церемонія відбувається у каплиці Святого Георгія у замку.

Джоан Коллінз

Королева Єлизавета II і Джоан Коллінз / © Getty Images

Дама Джоан Коллінз якось у травні 2012 року зробила смішний реверанс перед королевою Єлизаветою II під час святкування діамантового ювілею в Королівській академії мистецтв у центрі Лондона, надто далеко відставивши ногу назад. Найімовірніше, її реверанс неможливо було зробити правильніше, оскільки на акторці була дуже вузька сукня.

Королева Мері

Королева Максима і королева Мері / © Getty Images

На той момент Мері ще мала титул кронпринцеси Данії, тому й присіла в реверансі перед королевою Нідерландів Максимою, вітаючи її в аеропорту Копенгагена на початку державного візиту королівської пари Нідерландів до Данії в березні 2015 року.

Сара Фергюсон і її донька принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс і Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон зробила вельми незграбний реверанс перед королевою Єлизаветою II, та ще й ледь не впала, тримаючись за руку своєї доньки принцеси Беатріс, коли вони відвідували Королівські кінні перегони в Аскоті в червні 2018 року. А віднедавна Сара втратила свій титул герцогині, тож ми навряд чи побачимо її на ще якихось королівських заходах, так само, як і її реверанси.

Герцогиня Сассекська Меган

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Getty Images

Дружині принца Гаррі, герцогині Сассекській Меган, дісталося за один з її небагатьох реверансів, які вона робила перед королевою Єлизаветою II. Це сталося після традиційної різдвяної служби королівської родини в церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі 2017 року. Тоді Меган Маркл ще не була одружена з принцом Гаррі і прибула на захід як його наречена. Зважаючи на все, вона не надто переймалася ідеальністю свого реверансу.

Майк Тіндалл

Майк Тіндалл / © Getty Images

Зять принцеси Анни Майкл Тіндалл одного разу зробив дуже кумедний реверанс на іподромі в Аскоті під час королівських перегонів у червні 2015 року. Це невластиво особам чоловічої статі, але чоловік Зари Тіндалл — такий жартівник. І треба віддати йому належне — він володіє мистецтвом реверансу набагато краще за багатьох перерахованих вище королівських осіб.