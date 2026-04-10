1. Гаррієт Елеонора Сандерс народилася 1980 року в сім’ї Мері Госкінс та Руперта Сандерса. Вона друга молодша з чотирьох дітей у сім’ї, має також дві сестри та одного брата. Батько Гаррієт — адвокат (помер 2023 року), а мати працювала в церкві.

2. Гаррієт — третя з чотирьох дітей, виросла в Саут-Серні у Глостерширі. Вона має далекі зв’язки з герцогом Глостерським і пивоварною родиною Кураж через свого батька. Дід Гаррієт по батьківській лінії, майор Джеффрі Сандерс, був верховним шерифом Глостершира.

3. Гаррієт працювала спеціалісткою з педіатричної сестринської допомоги в Національній службі охорони здоров’я Великої Британії та захоплюється раннім розвитком мозку в немовлят.

4. Гаррієт, як і її майбутній чоловік Пітер Філліпс, має доньку-підлітка. Дівчинку звати Джорджія, їй 15 років і нещодавно вона вперше з’явилася на публіці з членами королівської родини під час великодньої служби в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Пітер виховує двох доньок 15-ти і 14-ти років — Саванну та Айлу — від попереднього шлюбу з Отем Келлі, з якою розлучився 2021-го.

Джорджія Сперлінг зі своїми зведеними сестрами Айлою і Саванною / © Getty Images

5. Гаррієт виховувала доньку, як мати-одиначка. В журналі Women Alive, де вона працювала позаштатною авторкою, жінка описала свій досвід материнства так:

«У перші роки мого шляху як матері-одиначки, яка виховує доньку, ресурси були мізерні, а майбутнє невизначене. Та все ж за відсутності матеріальної безпеки я відкрила для себе силу й життя, які походять від істинної безкорисливої любові. Любові, яка може бути повністю присвячена своїй дитині».

6. Гаррієт і Пітер познайомилися на спортивному заході, в якому брали участь їхні доньки. Невимушена розмова переросла в побачення і далі- в романтичні стосунки. І вже дуже скоро Пітер представив Гаррієт сім’ї.

7. Вперше на публіці Гаррієт з’явилася з Пітером Філіпсом на змаганнях з кінного спорту в Бадмінтоні у травні 2024 року. І вже дуже скоро вона стала завсідницею королівських кінних перегонів та, судячи з усього, підтримує тісні взаємини з сестрою Пітера — Зарою Тіндалл, професійною наїзницею.

8. Весілля Пітера та Гаррієт заплановано на суботу, 6 червня 2026 року. Пара обрала гарну дату, щоб поєднати долі у вузькому сімейному колі на церемонії в церкві Всіх Святих у Кемблі, Сіренчестер. Король Чарльз і королева Камілла були повідомлені про дату заздалегідь, а також запрошені на церемонію. Запрошення отримала й сім’я Уельських. Ну і, звісно, інші родичі пари.