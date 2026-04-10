ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
2 хв

Цікаві факти про майбутню невістку принцеси Анни — Гаррієт Сперлінг

6 червня 2026 року на нас чекає ще одне королівське весілля. Син принцеси Анни та старший онук королеви Єлизавети II — Пітер Філліпс — одружується з дитячою медсестрою Національної служби охорони здоров’я Гаррієт Сперлінг.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

1. Гаррієт Елеонора Сандерс народилася 1980 року в сім’ї Мері Госкінс та Руперта Сандерса. Вона друга молодша з чотирьох дітей у сім’ї, має також дві сестри та одного брата. Батько Гаррієт — адвокат (помер 2023 року), а мати працювала в церкві.

2. Гаррієт — третя з чотирьох дітей, виросла в Саут-Серні у Глостерширі. Вона має далекі зв’язки з герцогом Глостерським і пивоварною родиною Кураж через свого батька. Дід Гаррієт по батьківській лінії, майор Джеффрі Сандерс, був верховним шерифом Глостершира.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

3. Гаррієт працювала спеціалісткою з педіатричної сестринської допомоги в Національній службі охорони здоров’я Великої Британії та захоплюється раннім розвитком мозку в немовлят.

4. Гаррієт, як і її майбутній чоловік Пітер Філліпс, має доньку-підлітка. Дівчинку звати Джорджія, їй 15 років і нещодавно вона вперше з’явилася на публіці з членами королівської родини під час великодньої служби в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Пітер виховує двох доньок 15-ти і 14-ти років — Саванну та Айлу — від попереднього шлюбу з Отем Келлі, з якою розлучився 2021-го.

Джорджія Сперлінг зі своїми зведеними сестрами Айлою і Саванною / © Getty Images

5. Гаррієт виховувала доньку, як мати-одиначка. В журналі Women Alive, де вона працювала позаштатною авторкою, жінка описала свій досвід материнства так:

«У перші роки мого шляху як матері-одиначки, яка виховує доньку, ресурси були мізерні, а майбутнє невизначене. Та все ж за відсутності матеріальної безпеки я відкрила для себе силу й життя, які походять від істинної безкорисливої любові. Любові, яка може бути повністю присвячена своїй дитині».

6. Гаррієт і Пітер познайомилися на спортивному заході, в якому брали участь їхні доньки. Невимушена розмова переросла в побачення і далі- в романтичні стосунки. І вже дуже скоро Пітер представив Гаррієт сім’ї.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

7. Вперше на публіці Гаррієт з’явилася з Пітером Філіпсом на змаганнях з кінного спорту в Бадмінтоні у травні 2024 року. І вже дуже скоро вона стала завсідницею королівських кінних перегонів та, судячи з усього, підтримує тісні взаємини з сестрою Пітера — Зарою Тіндалл, професійною наїзницею.

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

8. Весілля Пітера та Гаррієт заплановано на суботу, 6 червня 2026 року. Пара обрала гарну дату, щоб поєднати долі у вузькому сімейному колі на церемонії в церкві Всіх Святих у Кемблі, Сіренчестер. Король Чарльз і королева Камілла були повідомлені про дату заздалегідь, а також запрошені на церемонію. Запрошення отримала й сім’я Уельських. Ну і, звісно, інші родичі пари.

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie