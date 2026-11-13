У 52 роки знову на побачення: модель Тайра Бенкс підтвердила розставання після 7 років стосунків і здивувала планами

Тайра Бенкс / © Associated Press

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Хто сказав, що після 50 років починати все спочатку пізно? Тайра Бенкс готова довести протилежне. Колишня ведуча «America’s Next Top Model» офіційно підтвердила, що знову стала самотньою, та зізналася, що новий етап життя її зовсім не лякає — про це розповіло видання Hello!.

Тайра Бенкс / © Associated Press

Про зміни в особистому житті знаменитість розповіла під час ефіру на нью-йоркській радіостанції Hot 97, а згодом підтвердила свій статус 12 листопада 2026 року.

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На запитання про повернення до світу побачень Тайра відповіла із властивим їй гумором. Виявилося, що вона вже готова знайомитися з новими чоловіками, проте не надто орієнтується у сучасних застосунках для знайомств.

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«Що, в біса, таке Raya?» — пожартувала модель, коли мала на увазі популярну серед знаменитостей платформу для знайомств. Водночас вона додала, що їй приємно знову бути самотньою, адже такого досвіду в неї давно не було.

7 років разом і новий початок

Тайра Бенкс / © Associated Press

Тайра Бенкс і канадський бізнесмен Луї Бельанже-Мартен почали зустрічатися приблизно 2018–2019 років. Пара не надто афішувала роман, хоча іноді з’являлася разом на світських заходах.

Востаннє їх фотографували разом у квітні 2025 року у Лос-Анджелесі. Пізніше Луї також жив із Тайрою та її сином Йорком в Австралії, де модель розвивала свій бізнес із виробництва морозива. Коли саме завершилися стосунки та що стало причиною розриву, Бенкс не розповіла.

Ніколи не пізно почати спочатку

Тайра Бенкс / © Associated Press

Сьогодні Тайра налаштована оптимістично дивитися вперед. Вона зізнається, що раніше почувалася цілком щасливою, бо була зосереджена на родині, у неї є мама, син і все необхідне для комфортного життя.

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«Ніколи не пізно почати спочатку», — наголошує модель, коли говорить про новий етап своєї історії.

Тож, здається, Тайра Бенкс не збирається сприймати самотність як привід для смутку. Навпаки, у 52 роки вона дозволяє собі нові знайомства, романтичні пригоди та можливість знову закохатися.

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