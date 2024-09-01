У білій сукні з квітами та в тіарі: яким був весільний образ принцеси Марти Луїзи

31 серпня у норвезькому селищі Гейрангері відбулося весілля принцеси Марти Луїзи та Дурека Верретта.
Старша дочка короля Гаральда V, пов'язала себе шлюбом у суботу з американським самопроголошеним шаманом Дуреком Верреттом. Він став її другим чоловіком.
На весіллі були присутні члени королівської родини Норвегії, зокрема батьки нареченої, король Гаральд V та королева Соня. Молодший брат принцеси Марти Луїзи, кронпринц Гокон, разом зі своєю дружиною, кронпринцесою Метте-Маріт, та їхніми двома дітьми, принцесою Інгрід Олександрою та принцом Сверре Магнусом.
Ексклюзивно висвітлював весілля журнал Hello!. 52-річна наречена йшла до вівтаря у білій сукні без рукавів та з квітковою аплікацією від Tina Steffenakk Hermansen зі шлейфом довжиною 3,5 метра та в тіарі, яку їй на 18-річчя подарував її дід – король Улаф. Вона розплутала волосся, зробила макіяж, одягла перлинні сережки та лаконічне діамантове кольє на шию, а на зап'ясті вона мала золотий браслет. Наречений був у зшитому на замовлення смокінгу із золотою монограмою на рукаві та штанях із золотим поясом-кушаком та краваткою-вузлом.
У Instagram норвезька королівська родина поділилася знімком із весілля. Троє дочок Марти Луїзи — Мод, Лії та Емма — були в ніжних сатинових сукнях кремового відтінку, а подружки нареченої одяглися в рожеве вбрання.
Весільні урочистості тривали три дні. Окрім самої весільної церемонії та банкету молодята влаштували прогулянку на човні Гейрангер-фіорд до села Гейрангер та передвесільну вечірку в латиноамериканському стилі в готелі Union.
Напередодні весілля Марта Луїза сказала: "Я вирішила більше не виходити заміж. Але після зустрічі з Дуреком 2018 року я змінила своє рішення".
Нагадаємо, її першим чоловіком був письменник Арі Бен. 25 грудня 2019 року Бен наклав на себе руки через проблеми, викликані алкоголізмом і розладами психічного здоров'я.
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