У це важко повірити: відомі особистості, яким 2024-го виповнюється 60 років

У цій добірці ви знайдете знаменитостей, які народилися 1964 року і тому 2024-го їм виповнюється (або вже виповнилося) 60 років.
Кіану Рівз
День народження – 2 вересня
Сандра Буллок
День народження – 26 липня
Кортні Кокс
День народження – 15 червня
Ніколас Кейдж
День народження – 7 січня
Кортні Лав
День народження – 9 липня
Моніка Беллуччі
День народження – 30 вересня
Тері Гетчер
День народження – 8 грудня
Каліста Флокгарт
День народження – 11 листопада
Дебі Мейзар
День народження – 13 серпня
Клайв Овен
День народження – 3 жовтня
Джефф Безос
День народження – 12 січня
Мішель Обама
День народження – 17 січня
Рассел Кроу
День народження – 7 квітня
Камала Гарріс
День народження – 20 жовтня
Ленні Кравіц
День народження – 26 травня
Читайте також: