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У це важко повірити: відомі особистості, яким 2024-го виповнюється 60 років

У це важко повірити: відомі особистості, яким 2024-го виповнюється 60 років

Фото: Getty Images, Associated Press

У цій добірці ви знайдете знаменитостей, які народилися 1964 року і тому 2024-го їм виповнюється (або вже виповнилося) 60 років.

Кіану Рівз

День народження – 2 вересня

Кіану Рівз / © Getty Images
Кіану Рівз / Фото: Getty Images

Сандра Буллок

День народження – 26 липня

© Getty Images
Фото: Getty Images

Кортні Кокс

День народження – 15 червня

Кортні Кокс / © Associated Press
Кортні Кокс / Фото: Associated Press

Ніколас Кейдж

День народження – 7 січня

Ніколас Кейдж / © Associated Press
Ніколас Кейдж / Фото: Associated Press

Кортні Лав

День народження – 9 липня

Кортні Лав / © Getty Images
Кортні Лав / Фото: Getty Images

Моніка Беллуччі

День народження – 30 вересня

Моніка Беллуччі / © Getty Images
Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Тері Гетчер

День народження – 8 грудня

Тері Гетчер / © Associated Press
Тері Гетчер / Фото: Associated Press

Каліста Флокгарт

День народження – 11 листопада

Каліста Флокгарт та Харрісон Форд / © Associated Press
Каліста Флокгарт та Харрісон Форд / Фото: Associated Press

Дебі Мейзар

День народження – 13 серпня

Дебі Мейзар / © Associated Press
Дебі Мейзар / Фото: Associated Press

Клайв Овен

День народження – 3 жовтня

Клайв Овен / © Associated Press
Клайв Овен / Фото: Associated Press

Джефф Безос

День народження – 12 січня

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press
Лорен Санчес та Джефф Безос / Фото: Associated Press

Мішель Обама

День народження – 17 січня

Мішель Обама / © Getty Images
Мішель Обама / Фото: Getty Images

Рассел Кроу

День народження – 7 квітня

© Associated Press
Фото: Associated Press

Камала Гарріс

День народження – 20 жовтня

Камала Гарріс / © Getty Images
Камала Гарріс / Фото: Getty Images

Ленні Кравіц

День народження – 26 травня

Ленні Кравіц / © Associated Press
Ленні Кравіц / Фото: Associated Press

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