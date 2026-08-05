У чому секрет молодості Сандри Буллок: її незвичайна звичка викликала ажіотаж у мережі

Сандра Буллок / © Getty Images

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Поки шанувальники готуються переглядають новий фільм «Практична магія 2», у соцмережах не вщухають обговорення того, як Сандрі Буллок вдається мати такий молодий вигляд у 62 роки, про це розповіло видання HELLO!. Сама ж акторка неодноразово говорила, що не шукає чарівних засобів і не покладається лише на косметику. Її секрет — дисципліна, рух і здоровий баланс без жорстких заборон.

Сандра Буллок і Ніколь Кідман / © Associated Press

Спорт

Сандра зізнається, що найбільше любить різноманітність у тренуваннях. У різні періоди вона поєднувала пілатес, кікбоксинг, силові вправи, біг і велосипед. Якщо вона може тренуватися щодня, то робить це. Водночас Сандра чесно визнає, що іноді дозволяє собі зробити паузу на тиждень чи навіть два, та жартує, що так багато розмовляє, що це теж спалює калорії.

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Її колишня тренерка Сімон Де Ла Рю розповідала, що Сандра займалася приблизно годину шість днів на тиждень. Тренування складалися з кардіонавантажень, а саме, танців, стрибків на скакалці чи мінібатуті, які чергувалися з інтенсивними силовими вправами для різних груп м’язів. За словами колег по знімальному майданчику, акторка часто приїжджала на роботу вже після ранкового тренування.

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Харчування

Не менш відповідально Сандра ставиться й до свого раціону. Вона заздалегідь планує меню на тиждень, готує список страв і старається, щоб у щоденному раціоні було більше простих і поживних продуктів.

Серед її улюблених страв — бурий рис, чорна квасоля та овочі, приготовані на парі. Такий раціон забезпечує організм клітковиною, складними вуглеводами, рослинним білком і допомагає довше зберігати відчуття ситості.

«Вільний» день

Сандра Буллок / © Associated Press

Попри любов до здорового способу життя, Сандра Буллок не вірить у суворі заборони. Натомість вона вже багато років дотримується правила одного «вихідного» дня на тиждень. Зазвичай, він починається у п’ятницю ввечері та триває до суботи ввечері. Саме тоді акторка дозволяє собі все, чого захотілося протягом тижня.

Серед її найулюбленіших «заборонених» смаколиків — пончики, сире тісто для печива та темний шоколад із беконом. Саме ця незвичайна гастрономічна комбінація найбільше дивує шанувальників, але Сандра переконана, коли немає постійних заборон, набагато легше дотримуватися здорових звичок у повсякденному житті.

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Філософія акторки проста: не потрібно щодня бути ідеальним. Регулярний спорт, збалансоване харчування та продумане планування раціону створюють основу, а невеликі гастрономічні радощі допомагають уникнути зривів і зробити здоровий спосіб життя комфортним. Саме тому, у своїй 62 роки, Сандра не боїться іноді з’їсти десерт або іншу улюблену страву без почуття провини та жорстких обмежень.

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