У чорній мінісукні і з портупеєю: донька Олі Полякової привітала читачів ТСН.ua з Новим роком

У чорній мінісукні і з портупеєю: донька Олі Полякової привітала читачів ТСН.ua з Новим роком

Ми продовжує публікувати новорічні зіркові відеопривітання.

Старша донька Олі Полякової - 16-річна Маша Полякова - записала для читачів ТСН.ua відеопривітання з Новим роком.

Дівчина побажала всім успіхів у справах та досягнення цілей.

"Читачі ТСН.ua, я вітаю вас з Новим роком! Бажаю успіхів у вашій праці! Бажаю всього найкращого! І досягнення своїх цілей!" - побажала Маша.

Донька Олі Полякової привітала читачів ТСН.ua з Новим роком

На відео дівчина з'явилася у стильному образі total black. На ній була коротка сукня з рюшами, портупея-ремінь з екошкіри, капронові колготи та ботфорти на грубій підошві. Лук вона доповнила рюкзаком у стилі панк – у вигляді великого ведмедя із зображенням скелета.

Маша Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Маша Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Маша зробила собі хвилясте укладання та макіяж з акцентом на чорних стрілках. Шию вона прикрасила широким сріблястим ланцюгом, а руки – браслетами та кільцями.

Маша Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Нагадаємо, новорічне відеопривітання записали також Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Санта Дімопулос, Ірина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павло Зібров, Настя Каменських, Анна Добриднєва, Катерина Бужинська, гурт KADNAY і Міла Кузнєцова.

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