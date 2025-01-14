У чорному костюмі з білим коміром: згадуємо весільний образ Мерілін Монро з Джо Ді Маджо

Вони одружилися 71 рік тому, але шлюб не був довгим.

Зірка 60-х – актокра Мерілін Монро – була одружена тричі. Другим її чоловіком став бейсболіст Джо Ді Маджо. Вони познайомилися 1952 року на побаченні наосліп в Лос-Анджелесі, а 14 січня 1954-го одружилися.

Мерілін Монро та Джо Ді Маджо / Фото: Getty Images

У них була тиха церемонія в мерії в Сан-Франциско, а потім вони трохи попозували на сходах церкви Святих Петра і Павла для фото, проте церковна служба не проводилася, оскільки обидва раніше розлучилися: Ді Маджіо зі своєю першою дружиною Дороті Арнольд 1944 року, а Монро з сусідом дитинства Джеймсом Догерті 1946 року. Мерілін на розпис прийшла у чорному костюмі з коротким жакетом та спідницею-олівцем.

За словами самої Монро, Ді Маджіо вигадав сценарій весілля в останню хвилину і він підходив під їхні графіки.

"У тебе стільки проблем зі студією і ти не працюєш, то чому б нам не побратися просто зараз? Мені в будь-якому випадку потрібно їхати до Японії у справах, пов'язаних з бейсболом, і ми могли б влаштувати з поїздки медовий місяць", — згадує Монро слова Ді Маджіо. "І ось ми одружилися і вирушили до Японії у медовий місяць", — говорила вона.

Мерілін Монро та Джо Ді Маджо у день весілля / Фото: Associated Press

Однак у Японію пара полетіла не одразу. Після розпису вони провели час у Каліфорнії у гірському будиночку адвоката Монро Ллойда Райта, а потім уже наприкінці місяця полетіли до Азії.

Мерілін Монро та Джо Ді Маджо у день весілля / Фото: Associated Press

Із самого початку шлюб пари був під загрозою. Під час медового місяця Мерілін попросили вирушити до Кореї, щоб виступити перед американськими військами, розміщеними там. Ді Маджіо залишився у Японії. Повернувшись до Америки, пара прагнула до нормального життя, але нестабільність кар'єри Монро, а також ревнощі Джо та його втручання у її професійні переговори щодо контракту та вибір ролей почали дратувати акторку і це вплинуло на шлюб. Монро та Ді Маджіо розлучилися після дев'яти місяців шлюбу.

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