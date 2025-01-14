У чорному костюмі з білим коміром: згадуємо весільний образ Мерілін Монро з Джо Ді Маджо

Вони одружилися 71 рік тому, але шлюб не був довгим.
Зірка 60-х – актокра Мерілін Монро – була одружена тричі. Другим її чоловіком став бейсболіст Джо Ді Маджо. Вони познайомилися 1952 року на побаченні наосліп в Лос-Анджелесі, а 14 січня 1954-го одружилися.
У них була тиха церемонія в мерії в Сан-Франциско, а потім вони трохи попозували на сходах церкви Святих Петра і Павла для фото, проте церковна служба не проводилася, оскільки обидва раніше розлучилися: Ді Маджіо зі своєю першою дружиною Дороті Арнольд 1944 року, а Монро з сусідом дитинства Джеймсом Догерті 1946 року. Мерілін на розпис прийшла у чорному костюмі з коротким жакетом та спідницею-олівцем.
За словами самої Монро, Ді Маджіо вигадав сценарій весілля в останню хвилину і він підходив під їхні графіки.
"У тебе стільки проблем зі студією і ти не працюєш, то чому б нам не побратися просто зараз? Мені в будь-якому випадку потрібно їхати до Японії у справах, пов'язаних з бейсболом, і ми могли б влаштувати з поїздки медовий місяць", — згадує Монро слова Ді Маджіо. "І ось ми одружилися і вирушили до Японії у медовий місяць", — говорила вона.
Однак у Японію пара полетіла не одразу. Після розпису вони провели час у Каліфорнії у гірському будиночку адвоката Монро Ллойда Райта, а потім уже наприкінці місяця полетіли до Азії.
Із самого початку шлюб пари був під загрозою. Під час медового місяця Мерілін попросили вирушити до Кореї, щоб виступити перед американськими військами, розміщеними там. Ді Маджіо залишився у Японії. Повернувшись до Америки, пара прагнула до нормального життя, але нестабільність кар'єри Монро, а також ревнощі Джо та його втручання у її професійні переговори щодо контракту та вибір ролей почали дратувати акторку і це вплинуло на шлюб. Монро та Ді Маджіо розлучилися після дев'яти місяців шлюбу.
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