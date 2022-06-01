У корсеті танцівниці і на рожевому слоні: історія рідкісних архівних фото Мерілін Монро

Ці кадри були зроблені у звичайному житті під час одного з примірювань акторки для майбутнього шоу.

Мерілін Монро була однією з найвідоміших жінок свого часу, ефектною красунею і іконою стилю. Вона знімалася в кіно і брала участь у різних заходах, одним із яких стала і благодійна циркова вистава навесні 1955 року. Проводилось шоу в Нью-Йорку на знаменитому критому стадіоні Madison Square Garden.

Шоу організували, щоб підтримати Фонд артриту і ревматизму, організаторами виступили Ringling Brothers і Barnum & Bailey Circus. Монро з'явилася тоді в ефектному образі — чорному корсетному боді танцівниці кабаре. Вбрання було зроблене з тафти кольору слонової кістки з смугами з чорної оксамитової стрічки, прикрашали його стрази, краплеподібні перли, штучні діаманти і паєтки. Ззаду костюма був прикріплений величезний смугастий бант зі шлейфом, який обрамляло світле страусине пір'я.

Вбрання було повністю розшите блискітками, щоб додати виступу ефектності, адже під прожекторами Madison Square Garden Мерілін неймовірно в ньому сяяла. Вона з'явилася на арені у своєму вбранні сидячи на слоні, який за її ж ідеєю, був повністю пофарбований в рожевий колір.

Мерілін Монро на слоні / Фото: Getty Images

Але погодилася суперзірка взяти участь в шоу не лише з альтруїстичних міркувань. Того вечора вона і її друг Мілтон Грін планували оголосити про створення Marilyn Monroe Productions — їхньої власної продюсерської компанії. Вони задумали цю подію як її нову появу на великій сцені після розрекламованого розлучення з бейсболістом Джо Ді Маджіо і скандального відходу з кіностудії Fox. Тому вони вважали, що подібна ефектна поява зіграла б на руку Мерілін.

Фотографії, які збереглися із того вечора теж були зроблені не просто так. Їх замовив журнал Redbook у березні 1955 року для історії, яка буде показувати Монро через її розпорядок дня. Знімки повинні були бути живими і знятими без спалаху і за звичайного освітлення.

Мерілін Монро на примірці костюма / Фото: Getty Images

Найняли для цієї роботи молодого фотографа Еда Файнгерша. Він знімав акторку від 24 до 30 березня 1955 року. Кадри в корсеті для виступу були зроблені на примірці.

Ед Файнгерш зробив селфі з Мерілін Монро / Фото: Getty Images

1987 року, через 26 років після смерті Еда Файнгерша, американський колекціонер фотографій Майкл Окс виявив сховок із декількома рулонами негативів, на яких були неопубліковані раніше знімки Мерілін Монро. Вони включали й знімання на замовлення Redbook для публікації. Як Окс отримв знімки історія замовчує, але вони були включені до його особистого архіву, який 2007 року він продав компанії Getty Images за суму, яка не розголошується.

Мерілін Монро на примірці костюма / Фото: Getty Images

Читайте також: Історія знаменитої чорної сукні Одрі Гепберн із фільму "Сніданок у Тіффані"