У квітковому вбранні, хутряних туфлях і з сумкою-собакою: стильна Олена Лавренюк на прем'єрі фільму "Крашанка"

Олена Лавренюк відвідала допрем’єрний показ української сімейної комедії "Крашанка", який відбувся у Києві.

Акторка з'явилася на заході у стильному образі. На ній було біле вбрання з милим квітковим принтом, яке складалося з блузки, спідниці міді і жакета з темними ґудзиками.

Фото Кирило Авраменко

Аутфіт Олена доповнила романтичними білими шкарпетками з рюшами, світлими хутряними туфлями і екстравагантною сумочкою у вигляді собаки.

Лавренюк зробила акуратне укладання, макіяж у ніжних відтінках і червоний манікюр.

Нагадаємо, на прем'єрі стрічки "Крашанка" побували також Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Даша Легейда та інші.

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