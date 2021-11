У неї вкрали красу: трагічна історія спотвореної моделі Марли Генсон

Марла Генсон / Associated Press

У 80-х роках Марла Генсон була моделлю-початківцем — миловидна зовнішність і красива фігура пророкували їй велике майбутнє.

Але тільки прославилася дівчина не через свою красу і з'явилася не на обкладинці Vogue, а на перших сторінках кримінальної хроніки. Через замовний напад 1986 року Марла втратила здоров'я, красу та кар'єру.

Напад та суд

Після закінчення коледжу Марла працювала агентом із нерухомості, потім переїхала з Міссурі до Нью-Йорка, де влаштувалася підробляти моделлю. Унаслідок моделінг став її повноцінним заробітком. 1986 року, коли дівчині було 25 років, вона та ще троє її друзів винаймали квартиру на 34-й вулиці в Нью-Йорку, що належала людині на ім'я Стівен Рот. Чоловік, за розповідями компанії, був дивним типом, адже міг без попередження приходити до їхнього будинку, сидіти і чекати на кухні, переглядати їхню пошту. Також він постійно виявляв увагу до Марли, запрошував на побачення, робив різні натяки, але дівчина відмовляла.

Коли компанія друзів втомилася від непроханих візитів та настирливості домовласника, вирішили йому пояснити, що приходити, коли йому заманеться, до квартири він не має права. Зробити вони вирішили це телефоном, а зателефонувати Стівену доручили Марлі.

"Я зателефонувала Роту і сказала йому, що він більше не може просто заходити до квартири, коли йому цього хочеться. Він розлютився. Незабаром після того, як ми повісили слухавки, я сиділа вдома на дивані, коли наді мною з'явилася тінь. Це був Рот. Він був блідий, як смерть, на його шиї виступили вени, він говорив, як божевільний, я думала, що він збирається на мене напасти. Він кричав, що я не маю права говорити йому, коли він може увійти до квартири, яку нам здавав", — розповіла Марла 2019 року виданню Daily News.

Ця ситуація дуже налякала дівчину, і вона вирішила з'їхати. Модель перебралася до квартири у тому ж будинку, але вже в іншого господаря. Наступного дня після інциденту їй зателефонував Стівен Рот, щоб перепросити за свою поведінку і сказав, що оскільки вона вирішила з'їхати, хоче віддати їй заставу за житло — 850 доларів. Також під час цієї розмови Стівен знову спробував запросити Марлу на побачення, але та знову відмовилася.

"Він попросив мене зустрітися з ним у барі Shutters за рогом будинку 35 на вулиці Даєр-авеню, біля входу в Тунель Лінкольна".

Після передавання грошей Марла помітила двох чоловіків. Вони напали на дівчину. Як виявилося після, саме Рот найняв головорізів, щоб "провчити" дівчину.

"Один схопив і тримав мене, а другий ударив по обличчю. Я відчула укол".

Але те, що в той момент відчула Марла, було не уколом, а кількома ударами леза, які залишили на її красивому обличчі глибокі порізи. Злочинці втекли, а дівчина, що стікала кров'ю, забігла до найближчого бару, де їй і викликали допомогу. Генсон доправили до міської лікарні, на її обличчя наклали понад 150 швів.

Нападниками на дівчину виявилися 26-річний Стівен Боумен та 19-річний Даррен Норман із Квінза. Впіймали їх практично одразу, як і самого Рота, який замовив напад.

Стів був визнаний винним та засудженим на термін від 5 до 15 років, а ось двоє виконавців злочину та їхній адвокат вирішили грати у брудну гру. Адвокат Олтон Г. Меддокс викликав Марлу на перехресний допит, під час якого оскаржив свідчення дівчини. Він заявив, що у постраждалої була "расова ворожість", через яку вона звинуватила чорношкірих Боумена та Нормана. Але така "гра" не допомогла — Боумана та Нормана було визнано винними та засудженими від 5 до 15 років. Боуман помер у в'язниці. Норман та Рот відсиділи повних 15 років.

Операції та продовження життя

Після нападу обличчя Марли було назавжди спотворене. Дівчина пережила безліч пластичних операцій, які допомогли їй трохи прибрати сліди порізів, але величезний шрам на щоці все ж залишився. У модельну кар'єру Генсон так і не повернулася, адже агенти відмовлялися з нею працювати, також шрами вплинули на її самооцінку, у дівчини з'являлися суїцидальні думки. Щоб упоратися з депресією, посттравматичним стресовим розладом і прийняти себе, вона багато років працювала з психотерапевтом.

"Мені знадобилося дуже багато часу, щоб зрозуміти, що я не можу повернутися в той час і повернути те, що я втратила"

1991 року за мотивами історії Марли зняли малобюджетний фільм для телебачення під назвою "Історія Марли Генсон", де її зіграла акторка Шеріл Поллак. Цю картину ще й досі можна знайти на Youtube. 1997 року Марла вийшла заміж за Дугласа Гавелла, з яким познайомилася на Кубі, у цьому шлюбі у них народилася дочка.

Історія Марли Генсон набула великого розголосу, багато хто хотів допомогти дівчині. Так до неї звернулися сотні доброзичливців, серед яких був і мультимільйонер Мілтон Петрі, який надіслав їй чек на 20 тисяч доларів і пообіцяв надсилати щороку таку ж суму до кінця її життя. Чи виконав чоловік свою обіцянку, невідомо.

З медіапростору вона практично зникла і лише зрідка з'являлася на вечірках.

Рідкісна поява Марли відбулася у реалітішоу Netflix Skin Decision: Before and After 2020 року, де вона розповіла свою історію та пройшла численні процедури для поліпшення стану шкіри та корекції величезного шраму.

