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У пишній сукні, старовинній фаті та тіарі: яким був весільний образ королеви Маргрете II

У пишній сукні, старовинній фаті та тіарі: яким був весільний образ королеви Маргрете II

Весілля принцеси Маргрете та принца Генріка, 10 червня 1967 / Фото: Getty Images

10 червня 1967 року принцеса Данії Маргрете вийшла заміж за французького дипломата та аристократа, графа Анрі Марі Жана Андре де Лаборда де Монпеза. Сьогодні згадуємо їхнє королівське весілля.

Знайомство з майбутнім чоловіком

Королева Маргрете II та принц Генрік / © Getty Images
Королева Маргрете II та принц Генрік / Фото: Getty Images

Зі своїм майбутнім чоловіком принцеса Маргрете познайомилася під час навчання у Лондоні, куди переїхала на початку 60-х, щоб навчатися у Лондонській школі економіки. Французький дипломат Анрі де Лабордом де Монпеза працював секретарем посольства Франції в Лондоні. У них почався роман.

Принцеса Маргрете зі своїм батьком, королем Данії Фредеріком IX перед весіллям з Анрі Марі Жан Андре, графом Лаборд де Монпеза в Голменс-Кірку в Копенгагені 10 червня 1967 року / © Getty Images
Принцеса Маргрете зі своїм батьком, королем Данії Фредеріком IX перед весіллям з Анрі Марі Жан Андре, графом Лаборд де Монпеза в Голменс-Кірку в Копенгагені 10 червня 1967 року / Фото: Getty Images

Про заручини пари було оголошено 5 жовтня 1966 року. А весілля відбулося 10 червня 1967 року у церкві Голмен у Копенгагені. Весільний прийом молодят відбувся у палаці Фреденсборг. Чоловік принцеси отримав титул "Його Королівської Високості принца Генріка Данського" через те, що його дружина спадкоємиця данського престолу. А незадовго до весілля наречений принцеси прийняв лютеранство, а також змінив написання свого імені на данське Генрік.

Весілля принцеси Маргрете (пізніше Маргрете II Данської) з французьким дипломатом Анрі де Лабордом де Монпеза в Копенгагені, 10 червня 1967 року. / © Getty Images
Весілля принцеси Маргрете (пізніше Маргрете II Данської) з французьким дипломатом Анрі де Лабордом де Монпеза в Копенгагені, 10 червня 1967 року. / Фото: Getty Images

Заручальна каблучка нареченої

Генрік подарував своїй майбутній дружині одну з найзнаковіших заручальних каблучок того покоління. Вона називалася "Toi et moi" (у перекладі з французької "ти і я") і була виготовлено французьким ювелірним будинком Van Cleef & Arpels.

Заручальна каблучка Маргрете / © Getty Images
Заручальна каблучка Маргрете / Фото: Getty Images

Каблучка складалася з двох великих діамантів ограновування "кушон", вагою по шість каратів кожен, розташованих по діагоналі на смузі з жовтого золота. За даними The Court Jewelle, каблучка toi et moi була особливо популярною в дев'ятнадцятому столітті, тому що Наполеон подарував Жозефіні (одній з предків Маргрете) схожу каблучку з діамантом і сапфіром.

Весілля принцеси Маргрете та принца Генріка, 10 червня 1967 / © Getty Images
Весілля принцеси Маргрете та принца Генріка, 10 червня 1967 / Фото: Getty Images

Королівське весілля

На церемонії принцеса Маргрете з'явилася в елегантній білій сукні, зшитій данським кутюр'є Йоргеном Бендером, її доповнювала ірландська мереживна фата, яку носила її покійна бабуся — принцеса Маргарет Коннахтська на своєму весіллі з принцом Швеції Густавом Адольфом в Віндзорському замку 1905 року.

Весілля принцеси Маргрете та принца Генріка, 10 червня 1967 / © Getty Images
Весілля принцеси Маргрете та принца Генріка, 10 червня 1967 / Фото: Getty Images

Голову нареченої прикрашала The Khedive of Egypt Tiara з діамантами, подарована на весіллі її бабусі Маргарет 1905 року, а у вухах були сережки з діамантами та перлами, подаровані їй нареченим на весілля.

Весілля принцеси Маргрете та принца Генріка, 10 червня 1967 / © Getty Images
Весілля принцеси Маргрете та принца Генріка, 10 червня 1967 / Фото: Getty Images

Королева Інгрід також позичила дочці особливу брошку з діамантовою маргариткою. Інгрід отримала брошку від свого батька, короля Швеції Густава VI Адольфа, і носила її у день свого весілля 1935 року. У руках принцеса тримала весільний букет.

Весілля принцеси Маргрете та принца Генріка, 10 червня 1967 / © Getty Images
Весілля принцеси Маргрете та принца Генріка, 10 червня 1967 / Фото: Getty Images

Після церемонії принцеса і принц проїхали вулицями Копенгагена у відкритій кареті, махаючи натовпу, що зібрався подивитися на молодят. А вже ввечері у палаці Фреденсборг король Фредерік та королева Інгрід влаштували на їхню честь розкішний прийом.

Весілля принцеси Маргрете та принца Генріка, 10 червня 1967 / © Getty Images
Весілля принцеси Маргрете та принца Генріка, 10 червня 1967 / Фото: Getty Images

У шлюбі у Маргрете та Генріка народилося двоє синів. 26 травня 1968 року на світ з'явився принц Фредерік, а за  рік, 7 червня 1969 року, народився другий син принц Йоагім.

Королева Маргрете та принц Генрік із синами Фредеріком та Йоагімом / © Getty Images
Королева Маргрете та принц Генрік із синами Фредеріком та Йоагімом / Фото: Getty Images

1972 року Маргрете зійшла на данський престол після смерті батька і правила до січня 2024 довгі 52 роки. В січні вона вирішила зректися трону на користь старшого сина – короля Фредеріка X. Її чоловік принц Генрік помер 2018 року.

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