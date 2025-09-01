ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

У школах, коледжах та університетах: який вигляд мали королівські особи під час навчання

1 вересня в Україні традиційно святкують День знань. Діти повертаються за парти до шкіл та інших навчальних закладів. Ми вирішили пригадати, як і де свого часу навчалися члени королівських сімей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Чарльз та принцеса Анна

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Чарльз і принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна

На цьому фото зазнімковано принцесу Анну — дочку королеви Єлизавети II і принца Філіпа — разом зі своїми однокласниками в школі Бененден. Фото було зроблено 20 вересня 1963 року.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

І ще одне фото принцеси з однокласницями, зроблене того ж року під час першого семестру в жіночій школі Бененден у Кенті.

Принцеса Анна (друга ліворуч) / © Getty Images

Принцеса Анна (друга ліворуч) / © Getty Images

Принц Чарльз

Старший брат Анни — принц Чарльз із друзями у підготовчій школі в Англії, фото датовано 1957 роком.

Принц Чарльз / © Getty Images

Принц Чарльз / © Getty Images

А це вже 1967 принц Чарльз йде по Даунінг-стріт в Кембриджі, він починає навчання в Трініті-коледжі.

Принц Чарльз / © Getty Images

Принц Чарльз / © Getty Images

Принц Феліпе

Юного іспанського принца Феліпе зазнімковано 1979 року в Національній школі парусного спорту, фото зроблено в його улюбленій Пальма-де-Майорці.

Принц Феліпе / © Getty Images

Принц Феліпе / © Getty Images

І кадр того ж таки 1979 року і в тій самій школі, на якому видно, як спадкоємець престолу займається фізкультурою.

Принц Феліпе / © Getty Images

Принц Феліпе / © Getty Images

Принц Гаральд

Король Норвегії Гаральд V, а на фото ще спадковий принц під час навчання у школі, фотографія 1953 року.

Принц Харальд / © Getty Images

Принц Харальд / © Getty Images

Кейт Міддлтон

На той момент подруга принца Вільяма — Кейт Міддлтон 2005 року зазнімкована в університеті Сент-Ендрюс, в Шотландії.

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Принц Вільям

А це і сам принц Вільям на тій самій церемонії вручення дипломів студентам університету. Його приїхала тоді підтримати вся родина, включаючи батька принца Чарльза та бабусю королеву Єлизавету II.

Принц Вільям (праворуч) з батьком принцом Чарльзом / © Getty Images

Принц Вільям (праворуч) з батьком принцом Чарльзом / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія

А це маленькі Леонор та Софія — діти короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції. Фото 2010 року, коли дівчатка приїхали з батьками до школи «Санта-Марія-де-лос-Росалес» у Мадриді.

Принц Феліпе та його дружина Летиція з дочками / © Getty Images

Принц Феліпе та його дружина Летиція з дочками / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські відводять трьох дітей до школи

Це фото було зроблено у вересні 2022 року, коли стало відомо про смерть королеви Єлизавети II. Кейт і Вільям тоді вперше відвели своїх трьох дітей у нову школу Ламбрук у Віндзорі, де Джордж, Шарлотта та Луї навчаються досі.

Кейт і Вільям з дітьми / © Getty Images

Кейт і Вільям з дітьми / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie