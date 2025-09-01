У школах, коледжах та університетах: який вигляд мали королівські особи під час навчання

Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Чарльз і принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна

На цьому фото зазнімковано принцесу Анну — дочку королеви Єлизавети II і принца Філіпа — разом зі своїми однокласниками в школі Бененден. Фото було зроблено 20 вересня 1963 року.

Принцеса Анна / © Getty Images

І ще одне фото принцеси з однокласницями, зроблене того ж року під час першого семестру в жіночій школі Бененден у Кенті.

Принцеса Анна (друга ліворуч) / © Getty Images

Принц Чарльз

Старший брат Анни — принц Чарльз із друзями у підготовчій школі в Англії, фото датовано 1957 роком.

Принц Чарльз / © Getty Images

А це вже 1967 принц Чарльз йде по Даунінг-стріт в Кембриджі, він починає навчання в Трініті-коледжі.

Принц Чарльз / © Getty Images

Принц Феліпе

Юного іспанського принца Феліпе зазнімковано 1979 року в Національній школі парусного спорту, фото зроблено в його улюбленій Пальма-де-Майорці.

Принц Феліпе / © Getty Images

І кадр того ж таки 1979 року і в тій самій школі, на якому видно, як спадкоємець престолу займається фізкультурою.

Принц Феліпе / © Getty Images

Принц Гаральд

Король Норвегії Гаральд V, а на фото ще спадковий принц під час навчання у школі, фотографія 1953 року.

Принц Харальд / © Getty Images

Кейт Міддлтон

На той момент подруга принца Вільяма — Кейт Міддлтон 2005 року зазнімкована в університеті Сент-Ендрюс, в Шотландії.

Кейт Міддлтон / © Getty Images

Принц Вільям

А це і сам принц Вільям на тій самій церемонії вручення дипломів студентам університету. Його приїхала тоді підтримати вся родина, включаючи батька принца Чарльза та бабусю королеву Єлизавету II.

Принц Вільям (праворуч) з батьком принцом Чарльзом / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія

А це маленькі Леонор та Софія — діти короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції. Фото 2010 року, коли дівчатка приїхали з батьками до школи «Санта-Марія-де-лос-Росалес» у Мадриді.

Принц Феліпе та його дружина Летиція з дочками / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські відводять трьох дітей до школи

Це фото було зроблено у вересні 2022 року, коли стало відомо про смерть королеви Єлизавети II. Кейт і Вільям тоді вперше відвели своїх трьох дітей у нову школу Ламбрук у Віндзорі, де Джордж, Шарлотта та Луї навчаються досі.

