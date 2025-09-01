- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 2 хв
У школах, коледжах та університетах: який вигляд мали королівські особи під час навчання
1 вересня в Україні традиційно святкують День знань. Діти повертаються за парти до шкіл та інших навчальних закладів. Ми вирішили пригадати, як і де свого часу навчалися члени королівських сімей.
Принцеса Анна
На цьому фото зазнімковано принцесу Анну — дочку королеви Єлизавети II і принца Філіпа — разом зі своїми однокласниками в школі Бененден. Фото було зроблено 20 вересня 1963 року.
І ще одне фото принцеси з однокласницями, зроблене того ж року під час першого семестру в жіночій школі Бененден у Кенті.
Принц Чарльз
Старший брат Анни — принц Чарльз із друзями у підготовчій школі в Англії, фото датовано 1957 роком.
А це вже 1967 принц Чарльз йде по Даунінг-стріт в Кембриджі, він починає навчання в Трініті-коледжі.
Принц Феліпе
Юного іспанського принца Феліпе зазнімковано 1979 року в Національній школі парусного спорту, фото зроблено в його улюбленій Пальма-де-Майорці.
І кадр того ж таки 1979 року і в тій самій школі, на якому видно, як спадкоємець престолу займається фізкультурою.
Принц Гаральд
Король Норвегії Гаральд V, а на фото ще спадковий принц під час навчання у школі, фотографія 1953 року.
Кейт Міддлтон
На той момент подруга принца Вільяма — Кейт Міддлтон 2005 року зазнімкована в університеті Сент-Ендрюс, в Шотландії.
Принц Вільям
А це і сам принц Вільям на тій самій церемонії вручення дипломів студентам університету. Його приїхала тоді підтримати вся родина, включаючи батька принца Чарльза та бабусю королеву Єлизавету II.
Принцеса Леонор та інфанта Софія
А це маленькі Леонор та Софія — діти короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції. Фото 2010 року, коли дівчатка приїхали з батьками до школи «Санта-Марія-де-лос-Росалес» у Мадриді.
Принц і принцеса Уельські відводять трьох дітей до школи
Це фото було зроблено у вересні 2022 року, коли стало відомо про смерть королеви Єлизавети II. Кейт і Вільям тоді вперше відвели своїх трьох дітей у нову школу Ламбрук у Віндзорі, де Джордж, Шарлотта та Луї навчаються досі.