У шовковій сукні та з вінком на голові: який мала вигляд у день весілля Керрі Фішер із "Зоряних воєн"

Їхній шлюб не тривав довго, проте це були найтриваліші та найбурхливіші стосунки зірки.

Акторка Керрі Фішер відома багатьом насамперед роллю в культовій сазі "Зоряні війни", де грала принцесу Лею. Ця робота принесла їй славу, гроші та визнання, але її особисте життя було не менш бурхливим, хоча заміжня зірка була лише один раз. Вона вийшла заміж на музиканта Пола Саймона 1983 року, коли Фішер було близько 27 років. Вони познайомилися 1978 року на телебаченні, коли Керрі вела розважальне шоу Saturday Night Live.

Вони почали зустрічатися, але стосунки не були гладкими і пара розходилася. 1980 року акторка недовгий час була заручена канадським актором і коміком Деном Ейкройдом, який освідчився їй на зніманнях їхнього фільму "Брати Блюз". Але вона знову зійшлася з Полом Саймоном і в результаті вони одружилися. Освідчився він Фішер на орендованому човні в Греції.

Керрі Фішер та Пол Саймон / Фото: Associated Press

Весілля пари відбулося в Нью-Йорку, весільний прийом минув також у цьому місті. На нареченій того дня була лаконічна шовкова сукня з прикрасою під грудьми та рукавами фасону Джульєтта.

Керрі Фішер та Пол Саймон / Фото: Associated Press

У вухах нареченої сяяли сережки з камінням, на шиї було намисто з перлами, волосся вона прикрасила вінком з білими квітами. У медовий місяць вони полетіли до Єгипту, де піднялися Нілом.

Керрі Фішер та Пол Саймон / Фото: Associated Press

Шлюб виявився нетривалим — до липня 1984 вони розлучилися.

"Бідна Пол. Йому довелося багато терпіти через мене. Я думаю, зрештою я потрапила в категорію "хороший анекдот, погана реальність". Я була дійсно хороша в плані матеріалу, але коли справа дійшла до повсякденного життя, я була трохи більше, ніж він міг винести" — говорила вона.

Саймон присвятив їй кілька пісень. Зокрема їхньому роману та стосункам. Хоч Фішер назвала цей шлюб помилкою, але після розлучення вони знову зустрічалися.

"Потім ми знову зустрічалися. Ми були разом понад 12 років (з перервами) і багато подорожували. Останнє місце, куди ми вирушили, була Амазонка, яку я рекомендую, якщо ви любите комарів".

Потім Фішер мала стосунки з Браяном Лурдом, від якого вона народила дитину — дочку Біллі Лурд, яка теж стала акторкою. Пара не була одружена і незабаром розійшлася.

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