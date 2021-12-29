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У вбранні з сексуальним декольте: модель з 15 розміром грудей привітала читачів ТСН.ua з Новим роком

У вбранні з сексуальним декольте: модель з 15 розміром грудей привітала читачів ТСН.ua з Новим роком

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У вбранні з сексуальним декольте: модель з 15 розміром грудей привітала читачів ТСН.ua з Новим роком

Міла Кузнєцова / Instagram Міли Кузнєцової

Редакція Леді.ТСН.ua продовжує публікувати новорічні зіркові відеопривітання.

Українська модель plus-size з 15-м розміром грудей — Міла Кузнєцова, записала для читачів ТСН.ua відеопривітання з прийдешнім Новим роком.

Модель побажала здоров'я, щастя і великого кохання.

"Шановні читачі ТСН.ua, вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Бажаю щастя, здоров'я, миру, злагоди та великого кохання", - побажала Міла.

Українська модель plus-size привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

Українська модель plus-size привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

Володарка найбільших натуральний грудей в Україні на відео постала у вбранні кольору хакі з сексуальним декольте, яке ідеально підкреслило її пишні груди.

Нагадаємо, новорічне відеопривітання записали також Олександр ПономарьовСергій БабкінСанта ДімопулосІрина ФедишинДжамалаОлег СкрипкаПавло ЗібровНастя КаменськихАнна Добриднєва, Катерина Бужинська і гурт KADNAY.

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