У вбранні з сексуальним декольте: модель з 15 розміром грудей привітала читачів ТСН.ua з Новим роком

Редакція Леді.ТСН.ua продовжує публікувати новорічні зіркові відеопривітання.

Українська модель plus-size з 15-м розміром грудей — Міла Кузнєцова, записала для читачів ТСН.ua відеопривітання з прийдешнім Новим роком.

Модель побажала здоров'я, щастя і великого кохання.

"Шановні читачі ТСН.ua, вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Бажаю щастя, здоров'я, миру, злагоди та великого кохання", - побажала Міла.

Українська модель plus-size привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

Володарка найбільших натуральний грудей в Україні на відео постала у вбранні кольору хакі з сексуальним декольте, яке ідеально підкреслило її пишні груди.

Нагадаємо, новорічне відеопривітання записали також Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Санта Дімопулос, Ірина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павло Зібров, Настя Каменських, Анна Добриднєва, Катерина Бужинська і гурт KADNAY.

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