У всьому винна королева: чому принц Чарльз 30 років чекав на Каміллу

Історія кохання довжиною в ціле життя. Саме так можна охарактеризувати непрості стосунки британського принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз. Офіційно в шлюбі вони тринадцять років, а ось їх любовний зв'язок почався в далекі 70-ті, задовго до того, як принц одружився з Діаною Спенсер.

Перше кохання і знайомство

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз / Фото: Getty Images

Під час знайомства з Чарльзом Камілла Розмарі Шанд вже кілька років перебувала у стосунках з офіцером Ендрю Паркер-Боулзом. Втім, статний чоловік був успішним не тільки на роботі, він запаморочив голову не одній дамі, не рахуючи Камілли. Їхній роман розпочинався гарно, із залицянь і романтичних побачень, однак з пропозицією руки і серця Ендрю зовсім не квапився, а Каміллі не залишалося нічого, крім довгого і томливого очікування. Зраджувати свою майбутню дружину і матір двох дітей Паркер-Болуз став ще до весілля і продовжив вже після нього. Тому знайомство з королівським спадкоємцем Камілла спочатку розцінювала як прекрасну можливість "пограти на нервах" невірного, але коханого чоловіка.

Чарльза і Каміллу познайомила їх спільна подруга, Лючія Санта-Круз, дочка чилійського посла у Великій Британії, яка дружила з майбутнім спадкоємцем корони Чарльзом, і з Каміллою Шанд. Про проблеми у стосунках між Каміллою і Ендрю Паркер-Боулзом Лючія знала, що називається, з перших вуст і просто дружньо вирішила допомогти Каміллі.

Перша зустріч, яка змінила все

Їхня зустріч відбулася в 1971 році. Камілла хоч і не була красунею, але Чарльзу сподобалася відразу. З нею було легко і невимушено, вона сміялася з його жартів і не намагалася сподобатися, як це робили інші дівчата з оточення принца. І Чарльз, схоже, серйозно закохався. Камілла не планувала, що між нею і принцом зав'яжеться щось більше, ніж проста інтрижка, адже вона хотіла позлити Ендрю. Але все пішло зовсім за іншим сценарієм.

Чарльз і Камілла часто стали телефонувати одне одному і зустрічатися, невдовзі про це дізнався не тільки Ендрю Паркер-Боулз, який був добре знайомий з Чарльзом, адже вони разом грали в поло. Про цю інтрижку дізналася мати принца – королева Єлизавета II, і її це, м'яко кажучи, зовсім не порадувало. Єлизавету не влаштовувало ні походження Камілли – вона була дочкою торговця вином і аристократки, ні той факт, що у Камілли вже були чоловіки до Чарльза. Словом, допустити цей шлюб Її Величність ніяк не могла. Тому вона відправила свого сина служити на флот, давши зрозуміти Каміллі, що та може навіть не сподіватися на весілля з її старшим сином. Це був непростий час для обох, Чарльз писав листи Каміллі, а вона все так само страждала, адже початковий план, згідно з яким вона просто хотіла помститися Ендрю, був провалений. Він почав зустрічатися з молодшою сестрою принца Чарльза – принцесою Анною, а їхній роман схвалила сама королева, прекрасно розуміючи, що до весілля справа все одно не дійде, тому що Ендрю був католиком, і, згідно із законом, Анна не могла вийти за нього заміж. Коли ж принцеса згодом захопилася своїм майбутнім чоловіком – олімпійським чемпіоном Марком Філліпсом, Ендрю Паркер-Боулз зрозумів, що настав час не просто повернути Каміллу, а й здійснити довгожданне освідчення.

Весілля з Ендрю Паркер-Боулзом

Весільна церемонія відбулася 4 липня 1973 року. Принц Чарльз отримав запрошення на весілля, а на свято не приїхав, він написав Каміллі лист, в якому говорив про те, що його серце розбите. Незабаром Камілла народила первістка – сина Тома (хрещеним батьком якого став Чарльз), а через чотири роки на світ з'явилася донька Лора. Проте міцної сім'ї все одно не вийшло, адже Ендрю продовжував зраджувати свою дружину, і це не було секретом ні для неї, ні для інших.

Весілля принца Чарльза і Діани Спенсер

Тим часом Чарльз був на порозі 30-річчя, одружуватися він не поспішав, і в палаці занепокоїлися. Його мати, королева Єлизавета II давно шукала підхожу пасію для сина і зупинила свій вибір на юній леді Діані Спенсер – молодшій дочці графа Джона Спенсера. До знайомства з Діаною її старша сестра Сара зробила спробу стати дружиною майбутнього короля, але Чарльза така наполегливість дівчини наполохала, і він швидко припинив з нею всі зустрічі. У 1978 році принц відновив стосунки з Каміллою Паркер-Боулз, яка до того моменту вже була твердо переконана в тому, що її законний чоловік не зробиться розсудливим, в сім'ю повноцінно не повернеться, а вона витратила на очікування цього вже більше десяти років життя. Можливо, Чарльз і Камілла так би і продовжували таємно зустрічатися, якщо б про їхній роман не дізналися у палаці. На дворі стояв 1980 рік, коли Чарльза почали активно "зводити" з Діаною Спенсер. І принц, і його кохана Камілла прекрасно розуміли, що королева не дозволить їм зіграти весілля, тому Камілла підтримала Чарльза, коли настав час ухвалити рішення про одруження з Діаною. В день весілля принц плакав, бо змушений був одружитися з дівчиною, яку не кохав, а та, що назавжди полонила його серце, не могла бути поруч з ним.

Весілля Діани й принца Чарльза відбулося 29 липня 1981 року. В 1982 році на світ з'явився їхній старший син – принц Вільям, а в 1984-му молодший – принц Гаррі. Діана була поглинена турботами про дітей, в якийсь період навіть відмовилася від няні і всім займалася сама. Ймовірно, сини стали для принцеси справжньою віддушиною, адже стосунки з Чарльзом складалися не найкращим чином, і виною тому була зовсім не Камілла, а велика різниця у віці і різні інтереси обох. Перші п'ять років подружнього життя принц не зраджував Діану, однак в 1986 році, коли зрозумів, що абсолютно розбитий і нещасливий, він відновив зв'язок з єдиною жінкою, що розуміла його почуття – Каміллою. Принц публічно заявив про те, що зустрічається з Каміллою у 1994 році, а 28 серпня 1996 року Діана і Чарльз офіційно розлучилися.

Принцеса Діана і Камілла Шанд / Фото: Getty Images

Весілля принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз / Фото: Getty Images

Через рік після загибелі принцеси Діани, в 1998-му, принц Чарльз представив Каміллу своїм синам. Кажуть, Камілла і принци Вільям і Гаррі швидко знайшли спільну мову. А ще через два роки на одному з прийомів Камілла була представлена королеві Єлизаветі II. Побачивши щирі почуття Камілли до її сина, королева змінила гнів на милість і дала синові нарешті зустрічатися з коханою жінкою. Через тридцять років з дня знайомства Чарльз і Камілла таки одружилися. Це була цивільна церемонія, на якій ні королева, ні її чоловік, принц Единбурзький Філіп, не з'явилися.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз з королевою Єлизаветою II і принцом Філіпом / Фото: Getty Images

Однак за кілька днів до цього Єлизавета II була присутня на службі в каплиці Святого Георгія, де Чарльз і Камілла отримували благословення архієпископа на свій нехай і не церковний, але такий довгоочікуваний шлюб. Після весілля Камілла отримала всі титули свого чоловіка, зокрема титул принцеси Вельської, але не використовує його, віддаючи шану покійній принцесі Діани. Багато хто говорить, що сини принца Чарльза – принц Вільям і принц Гаррі, повинні бути вдячні Каміллі за те, що всі ці роки вона кохала їхнього батька і змогла довести своє кохання не тільки йому, але і королеві, що дала згодом дозвіл на шлюб. Адже якби не Камілла, можливо, ні один з онуків королеви не зміг би одружитися з кохання. Але все ж хочеться вірити, що Єлизавета II сама усвідомила свою помилку, коли змусила сина взяти в дружини нелюбу жінку.

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