Угода століття: чому принц Ендрю заплатив, а Вірджинія Джуфре взяла гроші

Син королеви Єлизавети II – 62-річний принц Ендрю – минулого тижня досяг мирової угоди з Вірджинією Джуфре.

Жінка, нагадаємо, звинувачувала принца в сексуальному насильстві, яке він нібито чинив над нею двічі, коли їй було лише 17 років. В офіційному документі угоди йдеться про те, що Ендрю вину свою не визнав, але заявив, що вважає Вірджинію жертвою жорстокого поводження та публічних нападок. То чому ж Ендрю не став доводити свою невинність, а пані Джуфре не довела справу до кінця? З'ясовуємо у матеріалі.

За що Вірджинія Джуфре (у дівоцтві Робертс) подала позов на принца?

Принц Ендрю / Associated Press

У серпні 2021 року пані Джуфре подала цивільний позов у Нью-Йорку відповідно до закону штату про дітей-жертв, який дозволяє порушувати справи за заявами осіб, які пережили сексуальне насильство в дитинстві, що в інших випадках було б неможливо у зв'язку із закінченням терміну давності. Вірджинія не просто хотіла довести, що стала жертвою сексуального насильства у неповнолітньому віці, а й взяла на себе місію інших жінок-жертв, називаючи себе голосом усіх цих постраждалих. Тоді ж, 2021 року, адвокат Джуфре запевняв публіку, що в її інтересах не просто отримати фінансову компенсацію, і стверджував, що Вірджинія прагне справедливості та суду, а фінанси – останнє, що її цікавить у цьому питанні. Одним із звинувачень Вірджинії було те, що принц Ендрю примусив її до сексу в лондонському будинку Гіслейн Максвелл (дочки опального британського магната Роберта Максвелла, подруги та спільниці покійного Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у секс-торгівлі людьми). Одним із головних доказів у цій справі з боку Джуфре була фотографія, що облетіла всі ЗМІ, на якій нібито принц Ендрю стоїть поряд з Вірджинією і обіймає її за талію, а на задньому плані зазнімкована пані Максвелл (нині засуджена).

Гіслейн Максвелл / Getty Images

Саме цю фотографію Вірджинія називала головним доказом того самого побачення з Ендрю, коли 41-річний принц примусив її до сексу. Повідомляється, що адвокати принца Ендрю запросили копію оригіналу цього знімка, щоб провести експертизу та довести, що, можливо, фото сфабриковано. А адвокати Вірджинії не змогли надати знімок, посилаючись на те, що він перебуває десь у старих архівах і знайти його зараз неможливо. І виникає запитання, як можна не знайти фотографію, від якої більшою мірою залежить подальший результат усієї справи?

Вірджинія Джуфре з зовсім іншою фотографією себе в юності / Getty Images

Тактика принца Ендрю

Коли принц Ендрю опинився вперше вплутаний у цю історію публічно 2019 року під час суду над Еппштейном, він мав необережність дати єдине інтерв'ю на цю тему каналу BBC, намагаючись розвіяти всі звинувачення на свою адресу. Вийшло не дуже достовірно: принц казав, що не знає пані Джуфре, не пам'ятає, щоби з'являвся з нею на публіці і тим більше займався сексом. Про всяк випадок того ж 2019 року Ендрю у зв'язку зі скандалом, що розгорівся, склав із себе королівські повноваження і став рідше з'являтися на публіці.

Проте ніхто тоді не припускав, що 2022 року він має постати перед судом у цивільній справі. За перші пів року, поки йшли судові розгляди, адвокати принца чого тільки не робили. І намагалися навіть тиснути на суд, посилаючись на те, що Вірджинія є громадянкою Австралії і не має права подавати до суду в США. Пізніше знайшли документ-угоду, яку жінка підписала з Джеффрі Епштейном, вона була спрямована на захист інших потенційних відповідачів, на яких Вірджинія зобов'язалася не подавати позовів, отримавши за це грошову винагороду у розмірі 500 тисяч доларів. Пізніше виявилося, що ця угода не поширюється на принца Ендрю, а отже, у нього залишалося лише два варіанти – або йти до суду та доводити свою невинність, або відкупитись.

А що королівська родина?

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

Для королеви Єлизавети II і монархії загалом скандал, у якому загруз її син, виявився надто недоречним. 2022-й — ювілейний для Її Величності, у лютому вона відсвяткувала 70-річчя свого правління — платиновий ювілей. А масштабні святкування заплановано на червень 2022 року. Будь-які судові розгляди могли б завдати непоправної шкоди монархії. І очевидно, що і сама королева, і її старший син і спадкоємець принц Чарльз були дуже стурбовані. Коли стало відомо, що суду не уникнути, Букінгемський палац випустив заяву, в якій йшлося про те, що всі військові звання принца Ендрю, а також королівський патронаж відтепер повертаються королеві, а герцог Йоркський захищатиме себе в суді як приватна особа. Очевидно, сім'я тиснула на Ендрю, хоч як не крути, а розглядів у ювілейний рік королеви нікому зовсім не хотілося. І рішення було знайдено.

Мирова угода та чому Вірджинія взяла гроші?

15 лютого 2022 року стало відомо, що принц Ендрю та Вірджинія Джуфре досягли мирової угоди. Сума офіційно не розголошувалась, але, за припущеннями ЗМІ, вона становить від 7 до 12 мільйонів фунтів стерлінгів, і 2 мільйони Ендрю внесе до благодійного фонду Вірджинії Джуфре, який вона організувала на підтримку жертв насильства. Ендрю заявив також, що жалкує про дружбу з Епштейном, і визнав, що Вірджинія стала жертвою обставин, проте не визнав, що був причетним до сексуального насильства.

Вірджинія Джуфре / Associated Press

Британських платників податків тепер цікавить запитання, а хто сплатить цю велику суму, адже у принца грошей немає, навіть коштів від продажу його шале на гірськолижному курорті у Швейцарії не вистачить на це. Кажуть, королева Єлизавета II допоможе синові сплатити цей рахунок та покриє його зі своїх особистих коштів. Ця угода століття означає, що Вірджинія не зможе подати до суду на принца знову, не зможе розголошувати подробиці угоди та не зможе випускати мемуари про цю історію. Відкритим залишається лише одне запитання, чому жінка, яка намагалася довести всім, що сильні світу цього на кшталт принца Ендрю теж повинні нести відповідальність і бути покарані за свої вчинки, раптом відступила та взяла гроші? Забувши про те, що вона не просто одна з жертв сексуального насильства, а "голос" всіх постраждалих жінок, як Вірджинія сама себе називала.

Жертви Джеффрі Епштейна (ліворуч), Сара Ренсом, Вірджинія Робертс Джуфре та Марійке Чартуні знаходять підтримку одна в одній після того, як зустрілися на емоційному судовому слуханні у справі жертв Епштейна 27 серпня 2019 року. / Getty Images

І хто знає, можливо, через кілька років Джуфре знайде спосіб ще раз розповісти світові свою історію та заробити гроші. Коли ці десять мільйонів закінчаться. Наприклад, напише художню книжку чи зніме фільм.

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