Каменських, Джамала, Федишин та інші: українські зірки привітали читачів ТСН.ua з Новим роком

Каменських, Джамала, Федишин та інші: українські зірки привітали читачів ТСН.ua з Новим роком

Селебріті у красивих образах записали святкові відео з найщирішими привітаннями.

Спеціально для вас, наші дорогі читачі, зірки українського шоубізнесу та інші знаменитості записали новорічні відеопривітання.

Найщиріші, милі та позитивні слова для вас сказали NK|Настя Каменських, Джамала, Ірина Федишин, Павло Зібров, Олександр Пономарьов, Катерина Бужинська, Анна Добриднєва, Сергій Бабкін, Олег Скрипка, Санта Дімопулос, Геннадій Вітер, гурти БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY і KALUSH, Arina Domski, Міла Кузнєцова, учасниця реалітішоу "Холостяк-11" - Даша Ставнича і донька Олі Полякової - Маша Полякова.

NK|Настя Каменських

NK|Настя Каменських привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Привіт друзі! Вітаю вас з прийдешніми святами! Бажаю, щоб плани та творчі ідеї були втілені в життя! Успіхів, щастя і найголовніше – міцного здоров'я! Ваша NK"

Джамала

Джамала привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Вітаю вас із Новим роком! Нехай все-все, що задумали собі – здійсниться! Ваша Джа"

Ірина Федишин

Ірина Федишин привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Друзі, вітаю вас з Новим роком! Нехай цей Новий рік буде щасливим, успішним. Будьте здоровими і коханими. Нехай здійснюються всі ваші мрії, всі ваші бажання. З любов'ю ваша Ірина Федишин"

Павло Зібров

Павло Зібров привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Усім читачам ТСН.ua у новому році я хочу побажати міцного здоров'я, радості земної, щастя безмежного, щоб всі справи, які ви намітили здійснилися. Щоб ваші батьки були живі, здорові і дітки теж. В кожну хату, щоб заходив Дід Мороз з подарунками. Для вас з великим задоволенням Павло Зібров. Вітаю вас з Новим роком!"

Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов привітав читачів ТСН.ua з Новим роком

"З Новим роком вітаю всіх читачів ТСН.ua! Злагоди, миру нам, спокою, гарних українських пісень! І складайте свої пазли, а Боженька нехай вам у цьому допомагає! Зі святом"

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

З прийдешнім Новим роком, друзі! Будьте здорові, щасливі, багаті, веселі! Хай наступний рік буде набагато кращий, ніж той, що минає!"

Анна Добриднєва

Анна Добриднєва привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Вітаю усіх читачів Леді.ТСН.ua з Новим роком та Різдвом! Будьте щасливі, будьте багаті, будьте чемні і, головне, щоб ваші найсвітліші мрії здійснювалися!"

Сергій Бабкін

Сергій Бабкін привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Дорогі мої читачі ТСН.ua, я вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, побільше радості в житті, любові. І, я завжди це бажаю, щоб здійснилися всі ваші мрії"

Олег Скрипка

Олег Скрипка привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком.

"Всіх читачів ТСН.ua вітаю з Новим роком і Різдвом Христовим! Щастя, здоров'я і процвітання вашій родині! Сердечно, Олег Скрипка"

Санта Дімопулос

Санта Дімопулос привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Дорогі читачі ТСН.ua, я вітаю вас з прийдешнім Новим роком. Будьте щасливі та кохані"

БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Від усього гурту від щирого серця хочу привітати всіх слухачів, глядачів та читачів ТСН з Новим роком і новим щастям! Будьте здорові!"

KADNAY

Гурт KADNAY привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Читачі ТСН.ua, ми вітаємо вас з Новим роком! Нехай у вас все буде класно! Будьте щасливі! Слухайте гарну музику, відчувайте серцем і нехай все буде добре!"

KALUSH

Гурт Kalush привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Йоу! Всім салют! Привітання спеціально з Калуша з любов'ю всім читачам ТСН.ua. З Калуша з любов'ю!"

Геннадій Вітер

Геннадій Вітер привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Друзі, з прийдешнім Новим роком та Різдвом! Нехай у ваших домівках буде мир, любов, спокій, затишок. І найголовніше – нехай всі ваші бажання будуть реалізовані. Улюблені мої читачі та шанувальники ТСН.ua, будьте завжди на зв'язку!"

Arina Domski

Arina Domski привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Дорогі читачі ТСН! Вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Бажаю вам миру та злагоди, щастя кожній родині! З Новим роком!"

Даша Ставнича

Учасниця шоу "Холостяк-11" привітала читачів ТСН.ua з Новим роком

"Всіх читачів ТСН.ua я хочу привітати з Новим роком. Побажати вам, щоб усі ваші мрії здійснювалися, щоб кожна дівчина отримала соковиті сідниці, щоб у неї була фігура її мрії. Щоб на свята, коли вона їла, все йшло або в груди, або в сідниці. І щоб ви ставили дуже високі цілі і цьогоріч їх обов'язково досягли. І багато-багато здоров'я. З Новим роком!"

Міла Кузнєцова

Українська модель plus-size привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

"Шановні читачі ТСН.ua, вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Бажаю щастя, здоров'я, миру, злагоди та великого кохання"

Маша Полякова

Донька Олі Полякової привітала читачів ТСН.ua з Новим роком

"Читачі ТСН.ua, я вітаю вас з Новим роком! Бажаю успіхів у вашій праці! Бажаю всього найкращого! І досягнення своїх цілей!"

Українські знаменитості привітали читачів ТСН.ua з Новим роком

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