Каменських, Джамала, Федишин та інші: українські зірки привітали читачів ТСН.ua з Новим роком

Селебріті у красивих образах записали святкові відео з найщирішими привітаннями.
Спеціально для вас, наші дорогі читачі, зірки українського шоубізнесу та інші знаменитості записали новорічні відеопривітання.
Найщиріші, милі та позитивні слова для вас сказали NK|Настя Каменських, Джамала, Ірина Федишин, Павло Зібров, Олександр Пономарьов, Катерина Бужинська, Анна Добриднєва, Сергій Бабкін, Олег Скрипка, Санта Дімопулос, Геннадій Вітер, гурти БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KADNAY і KALUSH, Arina Domski, Міла Кузнєцова, учасниця реалітішоу "Холостяк-11" - Даша Ставнича і донька Олі Полякової - Маша Полякова.
NK|Настя Каменських
"Привіт друзі! Вітаю вас з прийдешніми святами! Бажаю, щоб плани та творчі ідеї були втілені в життя! Успіхів, щастя і найголовніше – міцного здоров'я! Ваша NK"
Джамала
"Вітаю вас із Новим роком! Нехай все-все, що задумали собі – здійсниться! Ваша Джа"
Ірина Федишин
"Друзі, вітаю вас з Новим роком! Нехай цей Новий рік буде щасливим, успішним. Будьте здоровими і коханими. Нехай здійснюються всі ваші мрії, всі ваші бажання. З любов'ю ваша Ірина Федишин"
Павло Зібров
"Усім читачам ТСН.ua у новому році я хочу побажати міцного здоров'я, радості земної, щастя безмежного, щоб всі справи, які ви намітили здійснилися. Щоб ваші батьки були живі, здорові і дітки теж. В кожну хату, щоб заходив Дід Мороз з подарунками. Для вас з великим задоволенням Павло Зібров. Вітаю вас з Новим роком!"
Олександр Пономарьов
"З Новим роком вітаю всіх читачів ТСН.ua! Злагоди, миру нам, спокою, гарних українських пісень! І складайте свої пазли, а Боженька нехай вам у цьому допомагає! Зі святом"
Катерина Бужинська
З прийдешнім Новим роком, друзі! Будьте здорові, щасливі, багаті, веселі! Хай наступний рік буде набагато кращий, ніж той, що минає!"
Анна Добриднєва
"Вітаю усіх читачів Леді.ТСН.ua з Новим роком та Різдвом! Будьте щасливі, будьте багаті, будьте чемні і, головне, щоб ваші найсвітліші мрії здійснювалися!"
Сергій Бабкін
"Дорогі мої читачі ТСН.ua, я вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, побільше радості в житті, любові. І, я завжди це бажаю, щоб здійснилися всі ваші мрії"
Олег Скрипка
"Всіх читачів ТСН.ua вітаю з Новим роком і Різдвом Христовим! Щастя, здоров'я і процвітання вашій родині! Сердечно, Олег Скрипка"
Санта Дімопулос
"Дорогі читачі ТСН.ua, я вітаю вас з прийдешнім Новим роком. Будьте щасливі та кохані"
БEZ ОБМЕЖЕНЬ
"Від усього гурту від щирого серця хочу привітати всіх слухачів, глядачів та читачів ТСН з Новим роком і новим щастям! Будьте здорові!"
KADNAY
"Читачі ТСН.ua, ми вітаємо вас з Новим роком! Нехай у вас все буде класно! Будьте щасливі! Слухайте гарну музику, відчувайте серцем і нехай все буде добре!"
KALUSH
"Йоу! Всім салют! Привітання спеціально з Калуша з любов'ю всім читачам ТСН.ua. З Калуша з любов'ю!"
Геннадій Вітер
"Друзі, з прийдешнім Новим роком та Різдвом! Нехай у ваших домівках буде мир, любов, спокій, затишок. І найголовніше – нехай всі ваші бажання будуть реалізовані. Улюблені мої читачі та шанувальники ТСН.ua, будьте завжди на зв'язку!"
Arina Domski
"Дорогі читачі ТСН! Вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Бажаю вам миру та злагоди, щастя кожній родині! З Новим роком!"
Даша Ставнича
"Всіх читачів ТСН.ua я хочу привітати з Новим роком. Побажати вам, щоб усі ваші мрії здійснювалися, щоб кожна дівчина отримала соковиті сідниці, щоб у неї була фігура її мрії. Щоб на свята, коли вона їла, все йшло або в груди, або в сідниці. І щоб ви ставили дуже високі цілі і цьогоріч їх обов'язково досягли. І багато-багато здоров'я. З Новим роком!"
Міла Кузнєцова
"Шановні читачі ТСН.ua, вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Бажаю щастя, здоров'я, миру, злагоди та великого кохання"
Маша Полякова
"Читачі ТСН.ua, я вітаю вас з Новим роком! Бажаю успіхів у вашій праці! Бажаю всього найкращого! І досягнення своїх цілей!"
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