Улюблений десерт Одрі Гепберн із 4 інгредієнтів: простий рецепт

Одрі Гепберн / © Associated Press

Реклама

Коли ми думаємо про Одрі Гепберн, перед очима одразу виникають витончені сукні, великі сонцезахисні окуляри, «Сніданок у Тіффані» та романтичні кадри «Римських канікул». Вона стала однією з головних ікон стилю XX століття, а її образ продовжує надихати дизайнерів і сьогодні.

Однак поза камерами Гепберн була зовсім іншою. Їй подобалося готувати для родини, доглядати за домом і вирощувати квіти та овочі у своєму швейцарському маєтку, про це розповіло видання EatingWell.

Реклама

Її син Лука Дотті у 2015 році видав книгу «Одрі вдома: спогади про кухню моєї матері» («Audrey at Home: Memories of My Mother’s Kitchen»), у якій зібрав спогади про домашнє життя акторки та її улюблені рецепти. Серед них — пенне з горілкою, шоколадний торт із вершками та справжня літня знахідка — персиковий десерт лише з чотирьох інгредієнтів.

Реклама

Персики, які не купували

Історія цього десерту така ж чарівна, як і сама Одрі. За сімейними спогадами, акторка могла вимінювати персики у сусідів, щоб приготувати з них улюблений десерт для родини. Потім усі разом ласували ним на терасі будинку у Швейцарії після вечері, коли літній вечір уже ставав прохолоднішим.

Ніякого складного випікання, крему з десятка компонентів чи багатогодинного стояння біля плити. Лише стиглі сезонні фрукти та кілька простих додатків. Саме у цьому і є особливий шарм рецепта, він має святковий вигляд, але готується буквально за лічені хвилини.

Інгредієнти

стиглі персики — 6 штук

цукор — 3 ст. л

сік 1 лимона

свіжа м’ята — 1 жменя

Приготування

Персики потрібно очистити від шкірки, видалити кісточки та нарізати скибками. У великій мисці їх змішують із цукром і лимонним соком, після чого залишають приблизно на 60 хв. За цей час фрукти встигають пустити сік, а цукор і лимон створюють ароматний сироп. Перед подаванням персики перекладають на красиву тарілку чи у порційні мисочки та щедро посипають дрібно нарізаною чи просто порваною свіжою м’ятою.

Найкраще подавати цей десерт добре охолодженим, особливо у спекотний літній день.

Чому саме персики

Цей рецепт особливо доречний у розпал літа, коли персики стають стиглими, ароматними та доступними. Їх легко знайти не лише у супермаркетах, а й на ринках, невеликих фруктових ятках або у придорожніх продавців.

Реклама

До того ж персики — не просто смачний сезонний фрукт, вони містять воду, клітковину, вітаміни та антиоксидантні сполуки, тож чудово вписуються у легке літнє меню. А свіжа м’ята додає десерту не лише прохолодного аромату. У ній містяться рослинні сполуки, які потенційно мають протизапальні властивості.

Тож перед нами той рідкісний випадок, коли десерт одночасно простий, красивий та корисним.

Можливо, саме цей рецепт найкраще передає справжню Одрі Гепберн — не недосяжну ідеальну ікону з екрана, а жінку, яка любила прості радощі: власний сад, домашню їжу, сімейні вечері та теплі літні вечори на терасі.

Новини партнерів