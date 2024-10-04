Улюблена сумка королівських осіб: її носять принцеса Кейт і королева Камілла

Жінки з британської королівської родини люблять носити сумки бренду Aspinal of London. Розглядаємо сьогодні, яку модель обирають принцеса Уельська Кейт, королева Камілла та принцеси Йоркські.

Що це за бренд

Aspinal of London – британський модний бренд, який виготовляє розкішні шкіряні вироби та аксесуари, заснований у Лондоні 2002 року Єном Бертоном. Компанія була постачальником шкіряних аксесуарів до сувенірних магазинів при музеях, як-от Національна галерея, Лувр та Ватикан, поки 2007 року не відкрила свій перший магазин у Selfridges.

Широка популярність

Тут, звісно, не обійшлося без членів британської королівської родини. Після того, як принцеса Уельська Кетрін (а тоді герцогиня Кембриджська) вперше з'явилася на публіці з сумкою Aspinal of London Midi Mayfair 2013 року, про бренд усі почали говорити.

"Всі ми в Aspinal неймовірно задоволені та пишаємося тим, що королівська родина протягом багатьох років надавала бренду свою підтримку. Принцеса Кетрін – одна з найулюбленіших, найшанованіших і найзнаковіших жінок у світі", – висловив своє захоплення Єн Бертон у коментарі Daily Mail. Відтоді аксесуари Aspinal of London з'явилися в гардеробах й інших королівських дам.

Принцеса Уельська з сумкою Aspinal of London / Фото: Getty Images

Які сумки носить принцеса Уельська

2018 року Кейт з'явилася на публіці з Midi Mayfair, яку купила в кількох кольорах і періодично носить їх усі.

Принцеса Уельська з сумкою Aspinal of London / Фото: Getty Images

"Mayfair – це уособлення квінтесенції витонченої англійської елегантності, яка, на нашу думку, ідеально відповідає стилю та витонченості принцеси", – з гордістю заявив Бертон. "Зокрема, зв'язок принцеси Кетрін з нашою сумкою Mayfair, звісно ж, надав неоціненну підтримку зміцненню іміджу та репутації Aspinal, а також сприяв продажам Mayfair в усьому світі", – йдеться у його заяві.

Принцеса Уельська з сумкою Aspinal of London / Фото: Getty Images

Дизайн сумки Midi Mayfair

Вартість сумки – 595 фунтів стерлінгів (789 доларів), виготовлена вона ​​з натуральної італійської шкіри та оснащена фірмовим замком Aspinal у вигляді щита і логотипом. Класичний дизайн у вінтажному стилі доступний у 26 кольорах з гладким, текстурованим та візерунковим обробленням. Бренд описує цю сумку як "ідеальна сумка для дня, ночі та будь-якого випадку". І продається вона у трьох різних розмірах.

Королева Камілла та Зара Тіндалл теж люблять Midi Mayfair

Зара Тіндалл і принцеса Євгенія з сумкою Aspinal of London / Фото: Getty Images

Обидві королівські особи були помічені з вишуканою версією сумки зі шкіри крокодила бордового кольору. Зара Тіндалл брала її на перегони в Челтнемі 2024 року, а королева Камілла також на цей самий захід, але роком раніше.

Королева Камілла з сумкою Aspinal of London / Фото: Getty Images

"Ми сподіваємося, що сумка Mayfair стане "вічною" сумкою, рідкісною англійською іконою, яка витримує випробування часом", – каже власник бренду.

Зара Тіндалл із сумкою Aspinal of London / Фото: Getty Images

Принцеси Беатріс та Євгенія – шанувальниці бренду

Принцеси Йоркські Беатріс та Євгенія неодноразово носили сумки Hat Box із бордової крокодилячої шкіри. Євгенія з'явилася з нею на концерті "Разом на Різдво" 2023 року, організованому принцесою Уельською, а її сестра Беатріс сяяла з таким самим аксесуаром на такому ж концерті у Вестмінстерському абатстві 2021 року.

Принцеса Євгенія з сумкою Aspinal of London / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс із сумкою Aspinal of London / Фото: Getty Images

З сумкою Aspinal синього кольору зі шкіри крокодила з'явилася на концерті "Разом на Різдво" 2023 року й леді Габріелла Віндзор.

Леді Габріелла Віндзор сумкою Aspinal of London / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали вам про те, які чотири обов'язкові предмети принцеса Уельська носить у своїй сумці.

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