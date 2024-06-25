Улюблені підвіски королеви Камілли: розглядаємо прикраси, які дружина Чарльза носить не знімаючи

Королева Камілла любить носити прикраси. Деякі в її скриньці особливо цінні для Її Величності. І не тому, що їх можна позичити з королівської скриньки покійної Єлизавети II.

Раніше ми вже розповідали, що дружина короля Чарльза стала часто носити брошки королеви Єлизавети II і згадували шість її найулюбленіших брошів. Але, не брошами єдиними.

Підвіска Kiki McDonough

Королева Камілла та її підвіска Kiki McDonough / Фото: Getty Images

Ви могли помітити, що королева Камілла часто носить одну і ту саму прикрасу на багато публічних заходів. Йдеться про мініатюрну підвіску з жовтого золота з блакитним топазом та діамантами у круглій оправі із жовтого золота від Kiki McDonough, вартість цієї прикраси 2300 фунтів стерлінгів (2915 доларів). Королівські шанувальники припускають, що цю підвіску Каміллі подарувала принцеса Уельська Кетрін, яка є прихильницею бренду Kiki McDonough.

Підвіска-пластина

Королева Камілла з двома улюбленими підвісками / Фото: Getty Images

Є у Камілли ще одна улюблена — золота пластинчаста підвіска з рубіном у центрі (камінь її місяця народження — липня) та ініціалами її онуків: Лола, Фредді, Еліза, Луї та Гас. Зазвичай королева носить цю підвіску в поєднанні з Kiki McDonough, оскільки вона не менш дорога її серцю, а ще чудово гармонує з блакитним топазом.

Браслет Van Cleef & Arpels

Королева Камілла з браслетом Van Cleef & Arpels / Фото: Getty Images

Раніше ми вже розповідали вам про улюблений браслет королеви Van Cleef & Arpels виконаний з 18-каратного золота та агату у формі чотирилистої конюшини. Взагалі, цей люксовий французький бренд королева Камілла дуже любить і має кілька браслетів, сережок і кольє цієї фірми.

Кольє у вигляді змії

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Однією із найраніших улюблених особистих прикрас королеви Камілли було її старовинне діамантове кольє у вигляді змії. Походження намиста невідоме, але передбачається, що воно є сімейною реліквією чи подарунком короля Чарльза. Зміїний мотив у старовинних прикрасах був символом вічного кохання та пристрасті. До речі, на своєму першому весіллі з Ендрю Паркер-Боулз королева Камілла носила схожий браслет у вигляді змії на зап'ясті.

Нагадаємо, раніше ми показували вам улюблені ювелірні прикраси Камілли.

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