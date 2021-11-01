Улюблені сумки герцогині Корнуольської Камілли

Герцогиня Корнуольська Камілла досить консервативна у виборі вбрань для своїх світських виходів. Це стосується і її аксесуарів. Поговоримо про улюблені сумки дружини принца Чарльза, які вона вважає за кращі і з якими найчастіше з'являється на публіці.

Сумка, як у Меган, від DeMellier London

У гардеробі герцогині Корнуольської є невелика сумка на короткій ручці від англійського бренду DeMellier London. Вперше цю сумку публіка побачила у герцогині Сассекському Меган під час її візиту до міста Кардифф в січні 2018 року. Через якийсь час Камілла також з'явилася на публіці з цим аксесуаром.

DeMellier London / demellierlondon.com

Багато хто тоді подумав, що Камілла позичила цю сумку у своєї невістки, але, швидше за все, вона просто купила таку ж. Сумка з телячої шкіри ідеально підходить до практично будь-якого вбрання.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

Її можна носити як за ручку, як це робить Камілла, так і через плече. У сумки золотий логотип і фурнітура. Вартість такої сумки на офіційному сайті складає 295 фунтів (362 долара), і вона представлена в багатьох кольорах (від чорного до світло-бежевого і навіть білого). У Камілли є темно-зелена і також сумка білого кольору. Саме цю сумку Камілла взяла з собою на саміт ООН з клімату COP26 у Глазго, який відбувається у ці дні в Шотландії.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

герцогиня Корнуольська / Getty Images

Новинка від Chanel

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У листопаді минулого року герцогиня Камілла з'явилася на публіці з обновкою — сумкою від французької марки Chanel. Сумка на короткій ручці і з золотою фурнітурою і маленькою кишенею на задній стінці. Вперше герцогиня взяла цю сумку на службу в Вестмінстерське абатство, присвячену Дню перемир'я і сторіччю з дня поховання Невідомого воїна.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

Її ж Камілла взяла з собою під час візиту до Німеччини через кілька днів, де вони з принцом Чарльзом вшанували пам'ять жертв війни та фашизму. Лаконічний аксесуар добре підходив до чорних вбрань герцогині Корнуольської.

Плетена сумка від HeidiKlein

Плетена сумка з бамбуковими ручками — один з улюблених варіантів герцогині Камілли в літній сезон. Саме цю сумку від марки Heidi Klein герцогиня часто бере у відпустку або королівські тури в теплу пору року. Вартість такого аксесуара — 220 фунтів (270 доларів).

Heidi Klein / heidiklein.com

Це універсальна сумка з рафії (натурального волокна з висушеного листя пальми) ручної роботи мініатюрного розміру з ручками з натурального бамбука і замшевою китицею. Легка сумка компактних розмірів ідеально підходить для пляжного або міського відпочинку і добре гармонує з легкими туніками, які обожнює носити Камілла.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

герцогиня Корнуольська / Getty Images

До речі, в гардеробі герцогині Корнуольської є й інші плетені сумки. Наприклад, сумка-кошик із шкіряними ручками.

Для деяких світських виходів герцогиня вибирає клатчі, в її колекції є лаконічний чорний, його Камілла часто поєднує з високими шкіряними рукавичками. Схожий клатч у герцогині є і в молочно-бежевому відтінку. Але не можна сказати, що такий вид аксесуарів герцогиня часто використовує.

герцогиня Корнуольська / Associated Press

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Наприклад, свій пітоновий клатч Її Королівська Високість брала з собою в тур Німеччиною. Але рідко бере його з собою на інші заходи.

Як бачимо, не так вже й багато улюблених сумок у британської герцогині. Ймовірно тому, що дружина принца Чарльза, як і він сам, виступають за здорове споживання.

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Сумки герцогині Корнуольської (14 фото)

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