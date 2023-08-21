Улюблені тіари "англійської троянди" принцеси Маргарет

21 серпня принцесі Маргарет виповнилося б 93 роки. Сестра королеви Єлизавети II пішла з життя 21 рік тому, але багато хто досі пам'ятає про те, якою була за життя "англійська троянда", як принцесу називали в Британії. Вона любила вечірки, славилася бунтарством і обожнювала прикраси. Згадуємо сьогодні улюблені тіари принцеси Маргарет.

Полтіморська тіара

Це та сама тіара, в якій принцеса Маргарет виходила заміж за Ентоні Армстронг-Джонса 6 травня 1960 року. Цю тіару принцеса купила собі сама і це була прикраса з історією. Спочатку тіара належала дружині другого барона Полтімор, в ній вона з'явилася на коронації Георга V 1911 року. 1959 року прикрасу виставили на аукціон, де на неї і звернула увагу принцеса Маргарет.

Тіара принцеси Маргарет "Полтімор" / Фото: Getty Images

Діамантова тіара була створена майстрами Дому Garrard в 1870-х роках. Маргарет придбала її за 5500 фунтів стерлінгів 1959 року. Тіара з легкістю могла трансформуватися в кольє і розбиралася на 11 брошок, але принцеса носила її саме як тіару. У ній Маргарет йшла до вівтаря і часто вигулювала прикрасу на різних державних прийманнях і банкетах.

Принцеса Маргарет в день свого весілля / Фото: Getty Images

Також в цій тіарі принцеса одного разу викупалася у ванній, а її чоловік Тоні сфотографував оголену жінку з діадемою на голові. Знімок став загальнодоступний 2006 року, хоча зроблений був 1962 року, через два роки після весілля пари. 2002 року після смерті принцеси Маргарет тіару викупили на аукціоні Christie's за 926 400 фунтів стерлінгів, де її виставили спадкоємці королівської принцеси. Де діадема перебуває зараз, невідомо.

Перська бірюзова тіара

Ця тіара була виготовлена ювелірним Домом Garrard 1900 року, її ще називають "Тріумфом любові" через те, що в ній є лаврові вінки і вузли закоханих. Першою господинею тіари була королева Марія. Вона купила в Garrard пару коштовностей, інкрустованих діамантами і перською бірюзою, зокрема і цю тіару, кольє, брошку і сережки. Її ніколи не фотографували в тіарі, ймовірно, тому, що у неї була власна бірюзова параюра, в яку також входила солідна тіара.

принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

1923 року одружився її молодший син принц Альберт, герцог Йоркський, і королева Марія подарувала майбутній дружині сина Єлизаветі Боуз-Лайон тіару як весільний подарунок. 1951 року Єлизавета подарувала прикрасу своїй молодшій доньці принцесі Маргарет на 21-й день народження. Після тіари Полтімор ця нова тіара стала найбільшою прикрасою в особистій колекції Маргарет. Принцеса часто носила її на різні заходи. 1967 року в Перській тіарі Маргарет сяяла на королівській прем'єрі фільму "Приборкання норовливої".

Після смерті принцеси 2002 року більшість її коштовностей було продано з аукціону в рахунок сплати смертного боргу, але ця тіара не була включена в продаж. Передбачається, що її господинею зараз є дочка Маргарет леді Сара Чатто.

Тіара "Квітка лотоса"

Сьогодні тіару "Квітка лотоса" іноді на банкети і державні прийоми одягає принцеса Уельська, дружина принца Вільяма, але мало хто знає, що первісною господинею тіари була саме принцеса Маргарет. Вона отримала тіару в подарунок від своєї матері 1959 року, незадовго до того, як вийшла заміж за Ентоні Армстронга-Джонса. Поряд з Полтіморською тіарою "Квітка лотоса" була однією з улюблених тіар принцеси.

Тіара "Квітка лотоса" на принцесі Уельській / Фото: Getty Images

Назву тіара отримала від елементів квітки лотоса (або листка папірусу), які домінують в цьому ювелірному виробі. Тіара була зроблена з намиста з діамантів і перлів, яке було подаровано Єлизаветі Боуз-Лайон чоловіком, а він своєю чергою купив його в ювелірному Будинку Garrard.

Королева-мати Єлизавета Боуз-Лайон, мама принцеси Маргарет / Фото: Getty Images

Королева-мати Єлизавета носила тіару низько на лобі, як пов'язку, як це було модно в 1920-х роках. Але в 60-х мода змінилася, і принцеса Маргарет носила тіару вже в класичному вигляді. 1993 року принцеса Маргарет позичила "Квітку лотоса" на весілля своїй невістці Серені Стенгоуп, яка виходила заміж за сина принцеси Девіда Армстронг-Джонса.

Серена Стенгоуп і Девід Армстронг-Джонс / Фото: Getty Images

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